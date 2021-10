Prédictions de Premier League: Jones Knows conseille à Man City de gagner à Liverpool et Aston Villa à tenir Tottenham | Actualités footballistiques

Notre gourou des paris Jones Knows, tout juste sorti d’une ribambelle de gagnants à gros prix le week-end dernier, est de retour pour marquer votre carte avant les derniers matchs de Premier League.

Les gagnants du week-end dernier… Burnley pour éviter la défaite, victoires pour West Ham et Arsenal : un triplé 12/1

Victoire de West Ham, BTTS, +30 tirs : 6/1

Emile Smith Rowe marque et Arsenal gagne 7/1

Craig Cathcart à réserver : 5/1

Crystal Palace fait match nul 1-1 avec Brighton : 5/1

Newcastle fera match nul 1-1 avec Watford : 6/1

Crystal Palace vs Leicester, dimanche à 14h, en direct sur Sky Sports

Dimanche 3 octobre 13h00



Coup d’envoi à 14h00





Patrick Vieira mérite d’énormes éloges pour la façon dont il fait jouer Crystal Palace dans son style basé sur la possession qui consiste à contrôler un match de football. Ils ont été excellents dans le match nul avec Brighton, notamment en limitant les hommes de Graham Potter dans le dernier tiers. Cependant, leur incapacité à marquer le deuxième but leur a finalement coûté cher et c’est ce processus offensif qui pourrait les freiner cette saison.

L’équipe de Vieira a réalisé le moins de tirs cadrés en Premier League cette saison (14), ce qui indique peut-être qu’elle fait une passe de trop dans sa quête d’ouverture des défenses adverses.

C’est quelque chose dont Leicester ne peut pas être accusé car malgré leur début bancal, ils restent une équipe à leur meilleur lorsqu’ils ont la possibilité de jouer en contre-attaque. Ce scénario de match est susceptible de se jouer ici avec Palace heureux de pousser et de dominer le ballon. Un scénario qui devrait convenir à Harvey Barnes et Jamie Vardy. Cette qualité supplémentaire dans le dernier tiers devrait prouver la différence entre les équipes car Brendan Rodgers sera après un résultat positif juste pour faire taire quelques critiques.

C’est une victoire à l’extérieur pour moi.

PRÉDICTION DU SCORE : 0-1

ANGLE DE PARI : Leicester gagne et moins de 2,5 buts (4/1 avec Sky Bet)

Tottenham vs Aston Villa, dimanche 14h

Choisir un vainqueur dans celui-ci résume à quel point il est difficile de prédire les résultats des matchs en Premier League. Cependant, une chose que vous pouvez certainement garantir, c’est que Tottenham ne sera pas aussi passif qu’il l’était lors des 20 premières minutes de sa triste performance à Arsenal le week-end dernier. Nuno Espirito Santo n’est pas un entraîneur offensif, mais il n’est pas non plus un idiot. S’asseoir et jouer pour une victoire 1-0 à domicile contre Aston Villa ne sera pas une stratégie acceptable.

Les Spurs doivent simplement engager les hommes, ce qu’ils ont déjà fait à l’ère Nuno. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une équipe qui a battu Manchester City à domicile le jour de l’ouverture en jouant un football de contre-attaque incisif et courageux et qui a fait peur à Chelsea au cours des 45 premières minutes avant que Thomas Tuchel ne s’empare du match après la pause.

Alors, comment tirer profit de cette stratégie des Spurs annoncée ? Eh bien, avec Aston Villa susceptible d’affronter les Spurs au début, nous devrions voir un match plein d’intentions offensives, de buts et de nombreux incidents.

Depuis qu’il est passé à un arrière trois et a accordé plus de licence aux arrières latéraux, Villa a remporté 21 corners en trois matches, avec une moyenne de sept par match – et deux de ces matches étaient à Chelsea et Manchester United. Avec le départ rapide prévu des Spurs qui devrait voir des opportunités de gagner des corners, je serais très surpris si le jeu ne produit pas 11 ou plus, ce qui est le total moyen qu’une Premier League produit habituellement. Celui-ci a toutes les caractéristiques d’être au-dessus de cette moyenne. N’ayez pas peur d’attaquer les lignes supérieures non plus, avec 14 ou plus à 7/2 avec Sky Bet un coureur.

PRÉDICTION DU SCORE : 2-2

ANGLE DE PARI : 11 corners ou plus à prendre en match (même avec Sky Bet)

West Ham vs Brentford, dimanche 14h

Brentford sera un dur à cuire ici pour West Ham, mais l’équipe de David Moyes sait comment gagner des matchs de football, remportant huit de ses 12 derniers dans toutes les compétitions. Je ne suis pas sûr que le 4/5 avec Sky Bet pour une victoire à domicile respecte suffisamment ce record, d’autant plus qu’ils devraient être capables de résister à la menace musculaire de Brentford en attaque.

Le physique de Brentford a été un élément clé de leur arsenal cette saison, mais ils pourraient ne pas s’en tirer avec trop de défis robustes dans celui-ci avec le pointilleux Peter Bankes en charge. Oui, la taille de l’échantillon est petite, mais Bankes a infligé 56 fautes en deux matchs cette saison, soit une moyenne de 28 par match. Lorsque vous tenez compte de la moyenne de la Premier League au cours des deux dernières saisons qui est juste en dessous de 19 par match, Bankes se distingue comme un arbitre strict. Depuis le début de la saison dernière, il a également obtenu en moyenne un peu plus de trois cartons par match, ce qui le place dans le top cinq des arbitres satisfaits des cartons de la ligue.

Une façon de combiner l’approche fougueuse de Brentford et la tendance de Bankes pour une carte est de prendre le 5/6 avec Sky Bet pour Brentford pour ramasser plus de points de réservation (10 points pour un jaune, 20 pour un rouge) que les Hammers. Parmi les équipes de Premier League toujours présentes au cours des deux dernières saisons, seuls Arsenal et Manchester City ont commis moins de fautes que West Ham, qui a également reçu le deuxième moins de cartons jaunes au cours de cette période.

PRÉDICTION DU SCORE : 1-0

ANGLE DE PARI : Brentford recevra la plupart des points de réservation (5/6 avec Sky Bet)

Liverpool vs Manchester City, dimanche 16h30, en direct sur Sky Sports

Dimanche 3 octobre 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Un appareil pour faire battre le pouls. Cette rivalité moderne entre deux équipes de football sensationnelles est désormais le joyau de la couronne de Premier League. Habituellement, des rencontres de cette ampleur et de cette importance ont tendance à m’empêcher d’avoir une opinion solide car les marchés sont très bien informés et le jeu peut être réglé avec de si petites marges. Cependant, je pense que Manchester City est un prix soutenable ici à 6/4 avec Sky Bet. Je prends la meilleure défense de la ligue pour arrêter ce qui est perçu comme la meilleure attaque.

Je suis surpris que la blessure de Trent Alexander-Arnold n’ait pas davantage affecté le prix d’une victoire à l’extérieur. Il est absolument essentiel dans la façon dont Liverpool construit ses modèles d’attaque.

Aucun joueur de Premier League n’a créé plus d’occasions qu’Alexander-Arnold cette saison. Il s’est créé 21 occasions, ce qui est le plus commun avec Bruno Fernandes, malgré le fait que l’homme de Liverpool ait joué 90 minutes de moins. Il a également joué au moins 14 passes de plus dans la surface que tout autre joueur de Premier League. Jamie Carragher a raison : c’est un meneur de jeu sur le flanc droit.

Son absence devrait être tout aussi importante que si City manquait à Kevin de Bruyne ou que Chelsea était sans Romelu Lukaku, mais le prix de City pour une victoire à l’extérieur n’a pas été trop affecté.

Même si Liverpool avait son fabuleux arrière latéral, je serais toujours intéressé à ce que City les exclue, donc sans lui, mon jus de botté coule à flot car cette défense de City est une bête.

Chelsea n’a pas réussi à enregistrer un seul tir cadré contre City le week-end dernier et cette défense n’a plus concédé dans la ligue depuis la défaite de la première journée contre Tottenham. C’est le fondement de mon intérêt pour le 6/4 pour une victoire à l’extérieur, mais je vais pêcher pour un prix plus élevé. Avec Ruben Dias dans l’équipe City, 21 de leurs 28 victoires (75 pour cent) ont été sans encaisser de but. Par conséquent, avec la principale force créative de Liverpool dans les tribunes, le passage du 6/4 au 7/2 avec Sky Bet pour que City gagne sans encaisser est trop juteux pour être laissé de côté et mérite un sérieux intérêt.

PRÉDICTION DU SCORE : 0-2

ANGLE DE PARI : Manchester City gagne à zéro (7/2 avec Sky Bet)

Comment Jones Knows a-t-il fait?

Man Utd 1-1 Everton – Jones Knows a prédit 1-1

Burnley 0-0 Norwich – Jones Knows a prédit 1-0

Chelsea 3-1 Southampton – Jones Knows a prédit 2-0

Leeds 1-0 Watford – Jones Knows a prédit 3-1

Loups 2-1 Newcastle – Jones Knows a prédit 1-2

Brighton 0-0 Arsenal – Jones Knows a prédit 0-1