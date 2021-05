Prédictions de Premier League: Chelsea ratera le top quatre, Leicester et Liverpool gagner | Actualités du football

Jones Knows fournit ses prédictions et ses perspectives de paris pour le dernier jour, car il pense que Leicester devrait être soutenu pour terminer dans le top quatre.

Aston Villa vs Chelsea, dimanche 16h, en direct sur Sky Sports

Ce n’est en aucun cas un cadeau pour Chelsea qui cherche à assurer sa place dans le top quatre en prenant trois points à Villa Park.

Je préfère de loin être à la place de Leicester et jouer à Tottenham à la maison plutôt qu’à Aston Villa à l’extérieur. En jouant avec confiance et à pleine puissance, Villa a montré cette saison qu’elle était une équipe capable de la mélanger vers le haut de la Premier League, comme le montre leur impressionnante victoire aux Spurs en milieu de semaine. De toute évidence, Jack Grealish fait une énorme différence dans leur processus. Avec lui, leurs données de buts attendus les placent comme la septième meilleure équipe de la ligue, mais sans lui, ce processus les ramène à la 14e place. Il est vraiment vital.

Jouer à Chelsea est évidemment un pas en avant par rapport à battre les Spurs, mais il y a un peu de jus pour les amener à jouer dans ce match, en particulier avec le retour de Grealish à plein régime. Le 13/8 avec Sky Bet pour une victoire ou un match nul dans une Villa est certainement tentant.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 1-1

ANGLE DE PARI: Aston Villa pour gagner ou faire match nul (13/8 avec Sky Bet)

Leicester vs Tottenham, dimanche 16h, en direct sur Sky Sports

S’il y a une justice pour faire les bonnes choses dans le football, Leicester – sans doute le club le plus solide du pays – recevra un coup de main d’ailleurs pour leur décrocher une place de qualification pour la Ligue des champions. Les Foxes sont parmi les quatre premiers depuis 242 jours cette saison – le meilleur de tous les autres clubs. C’était la même histoire la saison dernière, avant de rater quelque chose.

Brendan Rodgers et son équipe méritent le football de la Ligue des champions. Je ne vois aucune raison pour laquelle ils ne peuvent pas tenir leur part du marché et battre les Spurs.

L’éclat de Harry Kane et Heung Min-Son a masqué les fissures du club cette saison. L’équipe semble avoir besoin d’un redémarrage et ils ont un énorme été de travail à venir.

La cohésion de Leicester, le jeu de contre-attaque et la solidarité défensive peuvent les amener au-dessus de la ligne dans celui-ci.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 2-1

ANGLE DE PARI: Leicester termine dans le top quatre (13/5 avec Sky Bet)

Liverpool vs Crystal Palace, dimanche 16h, en direct sur Sky Sports

La machine de Jurgen Klopp fonctionne à nouveau sans problème. Une victoire de plus suffira à sauver ce qui a été une misérable défense de titre. Ils peuvent l’obtenir ici.

Palace pourrait bien en faire un jeu à un moment donné pendant les 90 minutes.

Depuis qu’il a assuré leur sécurité, Roy Hodgson a permis à ses joueurs un peu plus de liberté dans les zones d’attaque. Seul Liverpool a tiré plus de tirs au but que Palace lors de ses quatre derniers matches. Le 10/11 pour eux d’avoir 10 tirs ou plus à Anfield est assez attrayant pour ceux qui aiment un prix court, mais je préfère prendre le 21/10 avec Sky Bet pour Andros Townsend pour enregistrer un tir cadré. Lors de ses trois derniers départs depuis une position d’attaque sur la gauche, Townsend a frappé neuf tirs au but dont deux cadrés. Avec Eberechi Eze et Luka Milivojevic tous les deux absents, il est également en mission sur coup franc.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 3-1

ANGLE DE PARI: Andros Townsend pour avoir un ou plusieurs tirs cadrés (21/10 avec Sky Bet)

West Ham vs Southampton, dimanche 16h, en direct sur Sky Sports

Les lecteurs réguliers ne seront pas surpris de savoir que je ne peux pas soutenir West Ham ici en désaccord.

Cependant, cette décision est plus liée au scénario entourant le match qu’à une fouille chez les Hammers, qui ont continué à me prouver le contraire toute la saison et sont à un point seulement de l’obtention d’un incroyable top six.

Southampton peut être une équipe délicate à garder le silence si elle apporte son jeu de pressage habituel à la fête, donc ce ne sera pas facile pour l’équipe de David Moyes. Un tirage au sort est tout ce dont ils ont besoin pour terminer une saison remarquable et c’est là que mon argent ira.

J’aime les chances pour James Ward-Prowse de terminer sa saison en beauté et de marquer le premier but. Sa durabilité a atteint des niveaux ridicules – jouant chaque minute de chaque match de Premier League au cours des deux dernières saisons – tout comme sa capacité à partir de coups arrêtés. Il sera sur les coups francs et les pénalités dans celui-ci et semble trop cher pour marquer le premier.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 1-1

ANGLE DE PARI: James Ward-Prowse marque le premier (14/1 avec Sky Bet)

Les coups francs de James Ward-Prowse sont une arme puissante



Arsenal vs Brighton, dimanche 16h, en direct sur Sky Sports

Arsenal a encore une chance de se rendre en Europe et a été soutenu en conséquence sur le marché pour gagner ce match avec cette incitation en jeu. Les Gunners doivent battre Brighton le dernier jour et espérer Tottenham et Everton n’a pas remporté leurs matchs contre Leicester et Man City, respectivement. Il est discutable de savoir si la Ligue de conférence Europa est une motivation suffisante, mais l’opportunité de terminer au-dessus de Tottenham fera sûrement battre le cœur.

Cependant, je ne peux pas avoir les Gunners à des cotes aussi courtes. Brighton n’en gagne pas beaucoup, mais ils n’en perdent pas non plus beaucoup – ils ont perdu le moins de matchs de toutes les équipes des 10 derniers, remportant 14 matchs en cours de route. Un autre tirage au sort pourrait être sur les cartes ici.

Graham Potter les organisera de manière experte comme jamais et dangereux en transition avec Leandro Trossard susceptible de jouer dans un rôle très avancé sans Danny Welbeck ou Neal Maupay disponibles. Fraîchement sorti d’un but bien pris lors de la victoire contre Manchester City, il peut marquer à nouveau à 9/2 avec Sky Bet.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 2-2

ANGLE DE PARI: Leandro Trossard marquera (9/2 avec Sky Bet)

Manchester City vs Everton, dimanche 16h, en direct sur Sky Sports

Everton vaut la peine de jeter quelques livres ici à 6/1 avec Sky Bet.

L’équipe de Pep Guardiola sera d’humeur festive devant ses propres fans. Le résultat ne sera pas aussi important que de s’assurer que les joueurs marginaux obtiennent un run-out et les gros canons ne seront pas risqués avec le plus grand match de l’histoire du club à l’horizon. Pendant ce temps, pour l’équipe de Carlo Ancelotti, la qualification pour l’Europa Conference League est une possibilité. Pour ce faire, ils devraient déplacer Tottenham à la septième place en améliorant leur résultat et celui d’Arsenal.

Le style d’Everton qui consiste à défendre profondément et à jouer directement aux deux premiers est exactement le type d’équipe qui peut causer des problèmes à City. J’aime leurs chances.

Guardiola est susceptible de donner à l’axe défensif de John Stones et Ruben Dias un repos qui les affaiblit considérablement lors de la défense de leur boîte. Nathan Ake et Ayermic Laporte ont tous regardé en mer contre Newcastle à partir de balles directes. C’est un domaine où Everton est notoirement fort. Aucune équipe n’a marqué plus de buts de la tête qu’eux cette saison (14). Tout cela fait que le dangereux Yerry Mina devient un pari pour marquer le premier but à un 33/1 juteux avec Sky Bet.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 1-2

ANGLE DE PARI: Yerry Mina marque le premier (33/1 avec Sky Bet)

Yerry Mina peut trouver le filet à 33/1 avec Sky Bet



Fulham vs Newcastle, dimanche 16h, en direct sur Sky Sports

Comme cette occasion aurait pu être différente. Au lieu d’une relégation alimentée par la tension et le vainqueur remporte tout, nous avons maintenant une véritable rencontre de fin de saison qui pourrait bien produire beaucoup d’action dans les deux cases. Comme c’est ennuyeux.

Scott Parker sera désireux de donner aux fans locaux quelque chose à crier après ce qui a dû être une expérience misérable de regarder leur côté de chez eux. Seul Sheffield United a marqué moins de buts en Premier League et Fulham n’a marqué plus d’un but lors des 13 derniers matchs de championnat. Je ne vends pas exactement ça pour un but-fest, n’est-ce pas? Mais les buts sont toujours vus dans des endroits improbables le dernier jour. Alors que Newcastle devrait continuer à jouer dans son style de pied avant, ce jeu pourrait exploser.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 2-3

ANGLE DE PARI: Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts (7/4 avec Sky Bet)

Leeds vs West Brom, dimanche 16h

Vous ne pouvez garantir que trois choses dans cette vie: la mort, les impôts et une aubaine de buts le dernier jour d’une saison de Premier League. Le ratio de buts par match navigue toujours au-dessus de la moyenne de la saison le dernier jour. Les équipes sont plus susceptibles de jouer avec un peu plus de liberté dans un environnement ensoleillé sans pression. De tous les matches de la dernière journée, cela ressemble au jeu qui pourrait devenir un peu dingue sur le front des buts.

Seuls les matchs de Manchester United ont marqué en moyenne plus de buts que ceux de Leeds cette saison, le style de Marcelo Bielsa récoltant des récompenses au plus haut niveau. West Brom, quant à lui, est également devenu une équipe dirigée par Sam Allardyce qui produit de l’action aux deux extrémités du terrain avec sept de leurs huit derniers matches avec plus de 2,5 buts marqués. Je suis heureux de jouer l’angle de plus de 5,5 buts à 5/1 avec Sky Bet.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 4-2

ANGLE DE PARI: Plus de 5,5 buts (5/1 avec Sky Bet)

Sheffield United vs Burnley, dimanche 16h

Je suis vraiment vidé que Sheffield United quitte le plus haut niveau avec un tel gémissement.

J’ai couvert plusieurs de leurs impressionnantes performances à l’extérieur à Londres la saison dernière. C’est ahurissant de penser qu’ils ont passé une saison entière sans perdre contre Tottenham, Arsenal, Chelsea et West Ham, jouant avec une telle organisation et une telle classe sous Chris Wilder. Ils se sentent comme un club complètement différent maintenant et qui pourrait ne pas revoir le plus haut niveau pendant de nombreuses saisons. Ce sera une occasion étrange pour les fans locaux présents. Donnent-ils l’enfer à leur équipe pour une si mauvaise performance cette saison ou seront-ils d’humeur indulgente et essaieront-ils d’aider à obtenir un dernier résultat positif?

Quoi qu’il en soit, ils sont impossibles à soutenir contre une équipe dangereuse de Burnley, qui m’a tenté au prix de 7/5 avec Sky Bet. Bien qu’ils aient été largement battus lors de leurs deux derniers matches à un score total de 7-0, les performances, en particulier dans les zones avant, ont mérité plus que cela. L’équipe de Sean Dyche peut prendre le maximum de points.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 0-2

ANGLE DE PARI: Burnley gagne à zéro (7/2 avec Sky Bet)

Wolves vs Manchester United, dimanche 16h

Avec une finale de la Ligue Europa à l’horizon, le prix autour d’une victoire à l’extérieur ici a fait un grand pas sur le marché avec Ole Gunnar Solskjaer susceptible de gérer son équipe en conséquence. Mais ce que l’argent n’a peut-être pas réussi à réaliser, c’est que la deuxième corde de United devrait être capable de battre cette équipe actuelle des Wolves sans Pedro Neto, Raul Jimenez et Daniel Podence.

C’est une attaque des Wolves qui n’a pas marqué lors de ses deux derniers matches et qui a enregistré un nombre moyen de buts attendus de seulement 0,74 toutes les 90 minutes lors de leurs cinq derniers matchs. C’est le chiffre le plus bas de cette période en Premier League.

L’équipe de Nuno Espirito Santo voudra juste voir l’arrière de cette campagne et une victoire à l’extérieur avec une feuille blanche semble un jeu intelligent.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 0-2

ANGLE DE PARI: Manchester United gagne à zéro (4/1 avec Sky Bet)