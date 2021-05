Prédictions de Premier League: Brighton peut mettre fin aux espoirs de West Ham en Ligue des champions; gagne pour Manchester City, Southampton | Actualités du football

Jones Knows fournit ses pronostics Super 6 et ses perspectives de paris pour toutes les rencontres de Premier League et la finale de la FA Cup. Découvrez ce qu’il soutient.

Newcastle vs Manchester City, vendredi 20h, en direct sur Sky Sports

Il semble étrange de penser qu’il y a eu un moment cette saison où Manchester City – félicitations à eux – n’a pas eu envie de remporter la Premier League. Après neuf matchs – comme toutes les discussions entourant les masterclasses de Jose Mourinho après la victoire 2-0 des Spurs sur City – les garçons de Pep étaient 10e du tableau, mais les bookmakers ont rarement pris de risques avec eux – même à ce stade, ils n’étaient que 11/4 avec Sky Bet pour le gagner. Un bon prix avec le recul si vous étiez assez astucieux. Il n’y a pas grand-chose à enthousiasmer dans les paris sur le match pur et simple avec City trading à 2/9 avec Sky Bet – je n’ai pas besoin de vous dire qu’ils gagneront très probablement ce match.

Je vais plutôt chercher des cartes.

Fernandinho a canalisé son Scott McTominay intérieur au cours des deux derniers matchs, commettant sept fautes – certaines très limites – sans décrocher un carton jaune. Ils ne viennent pas plus rusés que le Brésilien. Cependant, face au marquage d’Allan Saint-Maximin dans cette rencontre devrait mettre en jeu les chances de lui ramasser un carton jaune. Le Français volant a tiré des cartons jaunes sur Ozan Kabak, Fabinho et Granit Xhaka lors de ses trois dernières apparitions. Fernandinho ne pourra pas résister à un grignotage. Soutenez-le à 100/30 avec Sky Bet.

JONES CONNAÎT LES PRÉVISIONS: 0-1

ANGLE DE PARI: Fernandinho sera cardé (100/30 avec Sky Bet)

Burnley vs Leeds, samedi 12h30

Devrait être une montre amusante, ce jeu.

Burnley pousse beaucoup plus haut ces derniers temps en attaque et récolte les fruits avec Chris Wood et Matej Vydra qui voient beaucoup plus de services. Au cours de leurs sept derniers matchs, seuls Leicester et Chelsea ont créé un chiffre de buts par match plus élevé que Burnley et leur retour de 13 buts réels de cette série de matches est également très sain. Burnley pour marquer exactement deux buts dans celui-ci fait appel à 5/2 avec Sky Bet.

Certains parieurs / pronostiqueurs adorent s’attaquer aux marchés de plaquages ​​proposés par Sky Bet. Je trouve cela un peu trop volatil à mon goût, mais Leeds est assez digne de confiance dans ce département. Robin Koch est intervenu à la base de leur milieu de terrain au cours des deux derniers matchs, en remplacement de Kalvin Phillips, et c’est une position qui est toujours courante pour un nombre élevé de tacles avec la quantité de travail que Marcelo Bielsa exige des joueurs dans cette position particulière.

Phillips, par exemple, fait en moyenne 2,65 plaqués par match. Dans les deux matchs auxquels Koch a joué, il a accumulé cinq contre Brighton et trois contre Tottenham. Je ne suis pas sûr que les bookmakers aient ajusté leurs lignes en conséquence, alors je suis heureux de le jouer pour faire quatre plaqués ou plus à 9/2 avec Sky Bet alors qu’il se bat avec le milieu de terrain de Burnley.

JONES CONNAÎT LES PRÉVISIONS: 2-2

ANGLE DE PARI: Robin Koch fera quatre plaqués ou plus (9/2 avec Sky Bet)

Southampton vs Fulham, samedi 15h00, en direct sur Sky Sports – Jouez à Super 6 ici!

Enfilez ces bottes de punting. Southampton est un bon pari ici pour prendre les trois points.

La table a officiellement Saints 13 points de mieux que Fulham, mais l’écart entre eux est plus grand que lorsque vous analysez les indicateurs clés et la fiabilité des joueurs dans les moments clés. Ralph Hasenhuttl, qui devrait être le favori pour le poste des Spurs, a un bon bilan pour battre des équipes vers le bas de la ligue avec son style accéléré. Huit des 11 victoires de Southampton en Premier League cette saison ont été remportées contre des équipes parmi les huit dernières.

Fulham sera là pour la prise.

Scott Parker, qui a été lié au poste des Spurs, a supervisé six défaites lors de leurs sept dernières et leur relégation a été confirmée dans une autre démonstration molle contre Burnley. Parker a parlé de « grandes décisions » prises au cours des prochains mois ou deux et il doit être inquiétant que la motivation au sein de son équipe soit faible pour les matchs restants, en particulier avec le nombre de joueurs prêtés dans son équipe.

Lorsque les Saints gagnent, Danny Ings marque généralement. Aucun joueur qui a marqué plus de 20 buts au cours des deux dernières saisons – il en a marqué 34 – en Premier League n’a un taux de conversion plus meurtrier que l’attaquant de Southampton – un énorme 32,08%. Pour mettre cela en contexte, Harry Kane travaille à un taux de 24 pour cent. Ings a un point à prouver avant l’annonce de l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 et doit être soutenu ce week-end pour marquer lors d’une victoire à domicile.

PRÉVISIONS SUPER 6: 2-0

ANGLE DE PARI: Danny Ings marque et Southampton gagne (13/5 avec Sky Bet)

Finale de la FA Cup: Chelsea vs Leicester, samedi 17h15 – Jouez à Super 6 ici!

Ceux qui aiment les cartes de soutien ont enduré une période frustrante à huis clos, les arbitres étant devenus plus indulgents sans la pression d’une foule qui les poussait à fouiller dans leurs poches. Michael Oliver a obtenu le feu vert pour celui-ci et il assumera ses fonctions avec 20 000 fans à Wembley. Le bord supplémentaire d’une atmosphère dans un environnement de jeu unique où les fautes cyniques sont plus susceptibles d’être vues, devrait se traduire par un match amical de cartes.

Et je veux revenir Wilfred Ndidi en aura un à 3/1 avec Sky Bet. Il connaît une autre saison magnifique dans la salle des machines, mais on lui demande de jouer avec plus de dynamisme dans un milieu de terrain deux et les fautes s’accumulent. Depuis début avril, aucun joueur n’a commis plus de fautes en Premier League que Ndidi (19 ans), récoltant deux réservations en cours de route.

En outre, dans ce que je définirais comme des «rencontres d’élite», le style de Chelsea de percer son milieu de terrain dans son premier trois amène les joueurs de l’opposition à commettre des fautes. Lors des deux matches contre le Real Madrid en Ligue des champions, l’équipe espagnole a enregistré neuf réservations au total, tandis que Manchester City a été breveté cinq fois lors de ses rencontres récemment et Porto sept fois. Les cartes sont au menu dans une victoire de Chelsea.

PRÉVISIONS SUPER 6: 2-1

ANGLE DE PARI: Wilfred Ndidi sera cardé (3/1 avec Sky Bet)

Brighton vs West Ham, samedi 20h00, en direct sur Sky Sports – Jouez à Super 6 ici!

La porte s’est de nouveau entrouverte pour West Ham dans sa quête d’une place parmi les quatre premiers, mais ce n’est pas un match idéal.

L’attente sera sur eux ici de repartir avec trois points mais en vérité il n’y a vraiment pas grand-chose entre les équipes malgré leurs positions en championnat. Brighton est sous-estimé, West Ham surfait. De plus, les Hammers semblaient assez désemparés dans le dernier tiers lorsqu’ils ont été chargés de briser un dos cinq bien organisé contre Everton. Ils seront confrontés à un problème similaire ici.

J’avais envie de soutenir les hôtes, mais encore une fois, les marchés les ont fermement du côté avec seulement 15/8 avec Sky Bet disponible. Le prix est assez serré,

Avec si peu de jus dans les prix du match, mes yeux se sont dirigés vers le marché des coups de feu où je soutiendrai mon vieil ami Yves Bissouma. Les bottés sur lui pour marquer ces dernières semaines se sont égarés, mais il a parsemé le but de l’opposition avec des efforts qui ont certes varié en qualité. Mais c’est la beauté de soutenir ce type de paris sur les tirs, peu importe si c’est bloqué, spéculatif ou carrément des ordures, un coup est un coup. Les Evens pour lui de tirer deux tirs au but, ce qu’il a fait lors de quatre de ses cinq derniers matches, est attrayant.

PRÉVISIONS SUPER 6: 1-0

ANGLE DE PARI: Yves Bissouma aura deux coups ou plus (Evens avec Sky Bet)

Crystal Palace vs Aston Villa, dimanche 12h, en direct sur Sky Sports – Jouez à Super 6 ici!

La saison de Palace s’essouffle comme prévu sous Roy Hodgson – comme elle l’a fait la saison dernière lorsque le club a assuré sa sécurité. Seules deux victoires contre les relégués West Brom et Sheffield United sont tout ce qu’ils ont à montrer lors de leurs 10 derniers matchs. Je serais contre eux ici avec Villa un coup de chance décent à 13/10 avec Sky Bet, en particulier avec Jack Grealish de retour.

Pendant ce temps, vous sentez que Wilfried Zaha appréciera un changement de direction cet été – que ce soit à Crystal Palace sous la direction d’un nouveau manager ou dans de nouveaux pâturages.

Sa tendance à se déchaîner avec un bras agité va lui causer des ennuis avec VAR le plus tôt possible. Il a été réservé en temps d’arrêt pour une altercation avec Jack Stephens contre Southampton pour une telle infraction. Villa sera là pour tester ses nerfs. Dans cet esprit, le 66/1 avec Sky Bet pour qu’il soit cartonné rouge a une chance.

PRÉVISIONS SUPER 6: 1-2

ANGLE DE PARI: Wilfried Zaha sera expulsé (66/1 avec Sky Bet)

Tottenham vs Wolves, dimanche à 14 h 05, en direct sur Sky Sports – Jouez à Super 6 ici!

J’ai failli cracher mon café en voyant à quel prix Tottenham était ici. Comment quelqu’un pourrait-il sérieusement les soutenir à 1/2 avec Sky Bet – il doit être l’un des pires prix de la saison contre une équipe qui a gagné lors de ses deux dernières visites pour jouer aux Spurs loin de chez eux.

Je n’aime pas faire confiance aux équipes qui s’appuient sur des individus. La cohésion, le travail d’équipe et l’esprit restent un aspect tellement sous-estimé d’essayer d’analyser la fonctionnalité d’une équipe. Et, comme nous le voyons depuis des mois maintenant, celui de Tottenham peut être remis en question même malgré la destitution de Jose Mourinho.

L’éclat de Harry Kane et Heung Min-Son continue de masquer les fissures du club. Leur finition mortelle signifie que les Spurs ont la meilleure conversion de coups (15,3%) de la Premier League malgré une moyenne de seulement 11,4 tirs par match en équipe – ce qui est la plus basse moyenne de Tottenham en saison de Premier League depuis qu’Opta a commencé à garder des records en 2003 / 04.

Cela signifie qu’il est utile d’avoir les loups de notre côté. Le 6/4 pour les loups à gagner ou à dessiner est un prix solide pour ceux qui aiment le court, mais je jouerai aux garçons de Nuno pour gagner le match par un but à 7/1 avec Sky Bet. Une victoire de marge d’un but a été remportée dans 10 des 12 victoires des Wolves cette saison.

PRÉVISIONS SUPER 6: 0-1

ANGLE DE PARI: Les loups gagnent avec exactement un but (7/1 avec Sky Bet)

West Brom vs Liverpool, dimanche 16h30, en direct sur Sky Sports – Jouez au Super 6 ici!

L’une des clés pour prendre des décisions de paris rentables sur les marchés des coups de joueur réside dans la confiance en lui. S’il est en forme, il est plus susceptible de se sentir à l’aise pour choisir l’option de tir gourmand. Le problème est que la confiance ne peut pas être mesurée, c’est donc un domaine subjectif. Cependant, c’est une suggestion assez sûre de considérer que Trent Alexander-Arnold est un garçon confiant pour le moment.

Il était le meilleur joueur sur le terrain lors de la victoire contre Manchester United, récoltant une passe et enregistrant quatre tirs au but. West Brom, qui n’a rien à jouer, devrait en faire un match de football ouvert qui sera une musique aux oreilles de Jurgen Klopp. Les tirs devraient être au menu et j’aime l’angle Alexander-Arnold pour qu’il en ait deux ou plus au but à 6/4 avec Sky Bet dans une autre victoire à l’extérieur à Liverpool.

PRÉVISIONS SUPER 6: 1-3

ANGLE DE PARI: Trent Alexander-Arnold aura deux coups ou plus (6/4 avec Sky Bet)

Everton vs Sheffield United, dimanche 20h00

La façon dont Sheffield United a joué lors de sa défaite 2-0 contre Crystal Palace, qui a effectivement mis sa queue sur la grille pour la saison, était une insulte à ce que Chris Wilder avait construit au club. Cela pourrait être un long chemin de retour vers la grande époque pour les Blades.

Leur football édenté ne devrait pas donner à une défense d’Everton qui a bloqué West Ham, Aston Villa et Arsenal au cours des trois dernières semaines pour transpirer. Le 11/10 avec Sky Bet pour Everton pour gagner à zéro semble un jeu solide.

Je suis également intéressé par la méthode du premier objectif pour être un en-tête à 9/2. Ici, nous aurons Dominic Calvert-Lewin de notre côté, qui n’a que 21/10 à marquer une tête, plus la menace d’Everton sur coups de pied arrêtés avec Michael Keane et Ben Godfrey.

JONES SAIT PRÉVISIONS: 2-0

ANGLE DE PARI: Première méthode de but pour être un en-tête (9/2 avec Sky Bet)