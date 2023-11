Prédictions de mi-saison de la NFL : séries éliminatoires, MVP, repêchage, leaders statistiques

Personnel d’ESPNLecture de 13 minutes

Les Giants devraient-ils quitter Daniel Jones et rédiger un QB ? Robert Griffin III et Domonique Foxworth ne sont pas d’accord sur ce que les Giants devraient faire au poste de quart-arrière la saison prochaine.

Le point médian du La saison 2023 de la NFL est arrivée. Neuf semaines (et un match de la semaine 10 jeudi soir), il reste neuf semaines. On a vu un peu de tout en première mi-temps, mais même à la mi-saison, il est encore très tôt. Beaucoup de choses peuvent encore se passer au cours des deux mois restants de la saison régulière.

Nous avons donc demandé à 18 de nos analystes de la NFL leur meilleure prédiction pour le reste de la saison et comment elle se déroulera. Verrons-nous des vainqueurs de division choquants, des équipes en séries éliminatoires et des têtes de série n°1 ? Les stars offensives publieront-elles des chiffres énormes au cours de leurs huit ou neuf derniers matchs pour faire une déclaration de candidature MVP ? Une équipe pourrait-elle rester sans victoire jusqu’au bout ? Et pourrions-nous voir un record de longue date tomber d’ici la fin de la saison ?

Prédisons la seconde moitié de la saison, en commençant par deux projections de têtes de série n°1.

Sauter à:

Graines n°1 | Courses éliminatoires

Faits marquants, records | Chasse au MVP

Retours et départs à la retraite | Brouillon

Qui décrochera les têtes de série n°1 ?

Les Jaguars de Jacksonville obtiendront la tête de série n°1 de l’AFC

Jacksonville a une fiche de 6-2 avec une attaque qui n’a même pas encore atteint son apogée. Les Jaguars ont une liste complète qui pose des problèmes à la plupart des équipes, et le carnage d’une conférence chargée pourrait laisser plusieurs équipes avec cinq ou six défaites, ouvrant la porte à un prétendant de l’AFC Sud pour se hisser en première position. Jacksonville a le 16e calendrier le plus difficile pour le reste, selon le Football Power Index d’ESPN, tandis que les Bills, les Bengals et les Ravens sont tous dans le top cinq. – Jeremy Fowler, journaliste national de la NFL

Les Lions de Détroit obtiendront la tête de série n°1 de la NFC

Les Lions 6-2 sont étonnamment plus élevés que les Eagles 8-1 dans mon Notes DVOA, et ils ont le quatrième horaire le plus simple pour le reste du trajet. En fait, ils n’ont qu’un seul match (à Dallas lors de la semaine 17) contre des équipes actuellement dans le top 10 du DVOA. Bien sûr, remporter la tête de série n°1 ne signifie pas nécessairement que Détroit participera à son premier Super Bowl, mais la route vers Las Vegas pourrait tout à fait passer par Ford Field. – Aaron Schatz, analyste de la NFL

Comment se dérouleront les courses aux séries éliminatoires ?

Les Texans de Houston revendiqueront une place de joker de l’AFC

Ils ont une semaine difficile à Cincinnati cette semaine, mais le reste du calendrier des Texans semble assez souple. Après la semaine 10, ils ne joueront pas d’autre match sur la route avant le 10 décembre, et leurs matchs sur la route restants à ce moment-là seront contre les Jets, les Titans et les Colts. Leurs derniers matchs à domicile seront contre les Cardinals, les Jaguars, les Broncos, les Browns et les Titans. Ce n’est pas difficile de voir cela et d’amener les Texans – qui jouent très bien – à 10 victoires. Et si les Steelers et/ou les Browns faiblissent, des places s’ouvriront pour la surprenante équipe 4-4 de DeMeco Ryans. Le match de la veille de Noël des Texans contre Cleveland pourrait avoir de sérieuses implications en séries éliminatoires. — Dan Graziano, journaliste national de la NFL

Les Steelers de Pittsburgh se qualifieront pour les séries éliminatoires

Leur formule pour gagner n’est pas belle, mais elle est efficace. Ils ont une fiche de 5-3 et une fiche de 2-0 dans la division. La défense des Steelers a un impact sur 18 % des entraînements adverses, le deuxième meilleur de la ligue, et limite les opportunités dans la zone rouge. Et puis tenez compte du fait que Pittsburgh a la 17e force de calendrier restante, tandis que les Bengals et les Ravens doivent affronter deux des cinq plus difficiles. Les Steelers ont déjà battu les Ravens et il leur reste deux matchs contre les Bengals, ils sont donc aux commandes. — Anita Marks, analyste fantasy/paris

Les Lions de Détroit remporteront la NFC Nord pour la première fois depuis 1993

Cette équipe de 1993 était dirigée par l’entraîneur Wayne Fontes, le futur porteur de ballon du Temple de la renommée Barry Sanders et le receveur Herman Moore. Et avec les Bears et les Packers clairement en reconstruction, et les Vikings sans le quart-arrière Kirk Cousins ​​​​(Achille déchiré) pour le reste de la saison, la NFC Nord est prête à être prise. Les Lions sont suffisamment bien construits des deux côtés du football pour en profiter. — Eric Moody, analyste fantasy/paris

Quels prétendants aux séries éliminatoires de la NFL préoccupent le plus Booger et Herm ? Booger McFarland et Herm Edwards font part de leurs inquiétudes concernant respectivement les Bills et les Seahawks

Le Les Chargers de Los Angeles vont s’échauffer et remporter un titre choquant de l’AFC Ouest

Même avec les Chiefs à 7-2, c’est faisable pour les Chargers 4-4. Je pouvais voir le quart-arrière Justin Herbert diriger une équipe de Los Angeles renaissante, surprenant les Chiefs avec une victoire décisive lors du dernier week-end de la saison régulière. Et s’il fait cela, il se retrouvera dans la conversation MVP. — Mike Tannenbaum, analyste de la NFL

Les Bengals de Cincinnati se frayent un chemin vers un titre de l’AFC Nord

Oui, Cincinnati occupe la dernière place de l’AFC Nord à l’approche de la semaine 10. Mais après avoir remporté des victoires contre les 49ers et les Bills, les Bengals 5-3 continueront de s’appuyer sur cette séquence de quatre victoires consécutives. Le quart-arrière Joe Burrow – désormais en bonne santé après avoir subi une blessure au mollet au cours des premières semaines – a un pourcentage d’achèvement de 76 %, le meilleur de la ligue depuis la semaine 5, et il est à égalité au premier rang au cours de cette période avec 10 touchés par la passe. Défensivement, les Bengals éliminent leurs adversaires derrière le coordinateur Lou Anarumo, qui a mis ses joueurs en position de créer plusieurs revirements en quatre matchs consécutifs. Et comme nous l’avons vu au cours des dernières saisons, les Bengals font partie des meilleures équipes de la NFL après la mi-saison. — Lindsey Thiry, journaliste nationale de la NFL

Qui accumulera les statistiques… et un record pourrait-il tomber ?

DaRon Bland terminera avec le plus grand nombre d’interceptions de la NFL

En huit matchs, le demi de coin des Cowboys compte déjà quatre choix – en retournant trois pour des touchés – et quatre passes décisives. Bland est actuellement à égalité au deuxième rang du classement des interceptions, derrière Geno Stone de Baltimore. Grâce à ses compétences en couverture et à sa vitesse de clôture, Bland sera en mesure de créer une production de haut niveau sur le ballon au cours de la seconde moitié de la saison. Et il aura ces opportunités à Dallas, où les Cowboys jouent avec un taux de couverture masculine de 66,9 %, le plus élevé de la NFL. — Matt Bowen, analyste de la NFL

La belle défense des Ravens de Baltimore va régresser… un peu

Au cours de la semaine 9, la défense des Ravens se classe première pour les points ajoutés attendus (et deuxième spécifiquement pour les jeux de passes), et elle a accordé le moins de touchés par la passe (six) et le moins de verges par tentative (5,5). La solidité du calendrier est un facteur important ici, puisque Baltimore a affronté CJ Stroud lors de ses débuts dans la NFL, Joe Burrow lorsqu’il n’était pas en pleine santé lors de la deuxième semaine, Gardner Minshew, Dorian Thompson-Robinson, Kenny Pickett, Ryan Tannehill/Malik Willis, Jared Goff, Joshua Dobbs et Geno Smith.

À partir de ce week-end, cependant, les QB adversaires projetés pour avancer sont Deshaun Watson, Burrow désormais en bonne santé, Justin Herbert, Matthew Stafford, Trevor Lawrence, Brock Purdy, Tua Tagovailoa et Pickett. C’est tout un changement. La défense de Baltimore a suffisamment de talent pour rester l’une des meilleures unités de la ligue, mais ne soyez pas choqué lorsque les statistiques et les mesures d’efficacité ne sont pas aussi bonnes dans la seconde moitié de la saison. — Mike Clay, analyste fantastique

Javonte Williams éclipsera les 1 000 verges au sol

Le porteur de ballon des Broncos ne compte que 357 verges au sol en 90 courses, mais Williams se retrouvera avec un meilleur effort au sol en carrière. Au cours des deux premières années de sa carrière, il a réussi 2,5 yards après contact et a dégagé 10 yards sur 13 % de ses courses. Suite à une blessure au LCA droit, il a connu des difficultés au cours du premier mois de la saison, puisqu’il a parcouru en moyenne 1,2 verges après contact et a vu 8 % de ses courses dépasser les 10 verges au cours des semaines 1 à 4. Mais au cours de ses trois derniers matchs, Williams a enregistré 2,1 verges après contact et gagne 10 verges ou plus sur 14 % de ses courses cette année. Les données – et la bande – suggèrent que Williams revient en forme, ce qui devrait se traduire par des gains massifs sur la période. — Liz Loza, analyste fantastique

CJ Stroud remportera le titre de recrue offensive de l’année

Je sais, cela peut sembler évident alors que nous en sommes à la semaine 10, mais non seulement le quarterback des Texans sera l’OROY unanime, mais il pourrait même obtenir des votes de MVP. Stroud est troisième de la NFL pour les verges par la passe par match (283,8) et possède le meilleur ratio touché/interception (14-1) de la ligue. Envoyez vos bulletins de vote OROY maintenant. C’est le prix du choix n°2 à remporter. – Matt Miller, analyste du repêchage de la NFL

Au moins un joueur battra le record de sack en une seule saison

Les limogeages surviennent dans 6,8 % des abandons dans toute la ligue, le taux le plus élevé depuis plus de 20 ans. Et cela se produit alors que nous avons trois passeurs de superstars légitimes à leur apogée, qui sont tous de vrais candidats pour battre le record de sacs : Myles Garrett de Cleveland (9,5 sacs), TJ Watt de Pittsburgh (9,5) et Micah Parsons de Dallas (7,5). De plus, il y a peut-être même une chance extérieure pour quelqu’un comme Maxx Crosby (9,5) de Las Vegas ou Haason Reddick (7,5) de Philadelphie de dépasser le record de 22,5, établi par Michael Strahan en 2001 et égalé par Watt en 2021. Parsons et Garrett sont en bonne voie pour atteindre respectivement le taux de victoires le plus élevé et le septième le plus élevé de l’histoire de la métrique (depuis 2017). — Seth Walder, rédacteur analytique

Quelles stars seront dans la course au MVP ?

CJ Stroud se lancera dans la conversation MVP

Miller a mentionné Stroud comme l’éventuelle recrue offensive de l’année, mais je vais aller plus loin. Stroud participera à la discussion MVP. Considérez que la recrue a emmené une équipe texane qui avait une fiche de 3-13-1 la saison dernière à une fiche de 4-4 à la mi-saison. De plus, Stroud est septième pour les verges par la passe (2 270), troisième pour les verges par tentative (8,1), à égalité au septième rang pour les lancers de TD (14) et 12e pour le total QBR (62,2). Et il n’a lancé qu’une seule interception. — Dan Orlovsky, analyste de la NFL

Louis Riddick : CJ Stroud fait partie du top 10 des QB Louis Riddick explique pourquoi le démarrage à chaud de CJ Stroud pourrait le placer dans la conversation MVP.

Patrick Mahomes remportera son deuxième titre consécutif – et son troisième au classement général – MVP

Il s’agit d’un choix beaucoup plus audacieux qu’il ne l’aurait été au début de la saison. À 7-2, les Chiefs sont à égalité avec les Ravens pour la meilleure fiche de l’AFC, et…