Prédictions de match RTI : Tennessee contre Missouri

Le football du Tennessee se rend en Colombie à la recherche de sa première victoire dans le top 25 de la saison contre le Missouri, n°14, samedi après-midi. Les Vols sont favoris avec un point dans la confrontation divisionnaire SEC Est selon Pari ESPN.

Chaque semaine, l’équipe RTI fournira des pronostics pour le match hebdomadaire du Tennessee.

Nous passons au Missouri.

Jack Foster

On a l’impression que presque tous les matchs de la SEC que nous avons visionnés le mois dernier avaient pour thème “ça va être un faible score, il faut gagner sur la ligne de mêlée, il faut diriger le football, il faut s’en prendre au quart-arrière”. “, et bien que toutes ces choses soient encore incroyablement importantes dans le prochain match du Tennessee contre le Missouri, il s’agit d’un type de match différent.

Le Missouri va déplacer le ballon sur le Tennessee dans les airs, purement et simplement. Surtout si Luther Burden III joue. Le secondaire des Vols est meilleur qu’il ne l’était l’an dernier mais a été touché par la blessure de Kamal Hadden. L’offensive des Vols devra marquer des points pour suivre le rythme. Je ne dis pas que ce sera le type de score élevé du Tennessee-Alabama 2022, mais les Vols devront en marquer 30.

Il y a un mois, j’aurais dit que c’était un grand tâche. Mais maintenant? Joe Milton joue le meilleur football de sa carrière et le jeu de course est toujours exécuté à un niveau élevé. Grâce aux améliorations de Milton, non seulement en termes de présence de poche et de précision dans les airs, ses dégâts au sol ont considérablement aidé le Tennessee.

Il y a beaucoup de choses à dire avec ce match. À mon avis, c’est la saison la plus intrigante à ce jour, et j’ai hâte de regarder un grand match de football à 15 h 30 HE en Colombie.

En fin de compte, je regarde quelle attaque peut être la plus équilibrée, et c’est celle du Tennessee. Je regarde quelle passe précipitée a la meilleure chance de potentiellement changer le jeu, et c’est celle du Tennessee. Je regarde à quel entraîneur j’ai le plus confiance. C’est. Celui du Tennessee.

Les Vols ont une meilleure liste et ont montré qu’ils peuvent gagner de plusieurs manières alors que le Missouri est limité dans la façon dont ils peuvent gagner des matchs.

“Le Tennessee remporte un thriller routier sur l’ancien terrain de jeu de Josh Heupel”.

Prédiction : Tennessee 35, Missouri 31

Ric Butler

Mec, celui-ci est difficile à comprendre en termes de gagnant.

Voici pourquoi je pense que le Tennessee peut gagner : Le jeu amélioré de Joe Milton au cours des trois dernières semaines a changé la majorité de mon opinion sur cette attaque du Tennessee. Nous savions que les Vols avaient la capacité de faire passer le ballon avec leurs porteurs de ballon, mais le jeu de passes supplémentaire vers le bas du terrain et la mobilité de Joe Milton au sol ont vraiment beaucoup ouvert les choses. Dont’e Thornton s’est également retrouvé plus productif dans le jeu de passes au cours des dernières semaines et pourrait faire la différence à l’extérieur pour l’unité de Joe Milton. Si Luther Burden ne joue pas pour le Missouri, le secondaire aura un avantage supplémentaire contre le jeu de passes de Brady Cook, mais je m’attends toujours à ce que le Missouri soit capable de lancer le ballon. Entrez, la ruée vers les passes du Tennessee. Bien que cela n’ait pas été le parcours le plus fluide au cours des dernières semaines, le Tennessee a la capacité de s’en prendre au quart-arrière grâce au jeu des sept premiers. De la même manière que la ruée des Vols a mis Max Johnson et Spencer Rattler mal à l’aise, je pense que les Vols ont la capacité de faire de même avec Cook lorsqu’ils jouent de leur mieux.

Voici pourquoi je pense que le Missouri peut gagner : Pour commencer, l’avantage du terrain. Oui, le Tennessee a gagné sur la route contre le Kentucky dans un match de nuit difficile, mais les Vols se sont quand même effondrés contre l’Alabama et ont lutté puissamment contre la Floride plus tôt dans la saison. Cependant, le Missouri a déjà perdu un match à domicile cette saison. A part ça, c’est le jeu de passes des Tigres qui devrait inquiéter les fans du Tennessee. Avec Luther Burden, c’est une attaque d’élite. Sans Burden, c’est toujours très fort. Cook est un passeur talentueux qui a la capacité de reprendre le secondaire du Tennessee sans Kamal Hadden. Je regarde aussi le solide jeu de course du Missouri avec Cody Shrader. Semblable au Tennessee, le Missouri a la capacité d’effectuer des courses dégonflantes tout au long d’un trajet.

Il y a encore plus à dire sur les deux équipes, mais en résumé, je pense que ce sera un match assez marquant en raison de la performance constante de l’offensive du Missouri et de la nouvelle élévation de l’offensive du Tennessee. Quelle équipe peut compter dans la zone rouge ? Quelle équipe peut jouer au football sans turnover ? L’unité des équipes spéciales de l’une ou l’autre équipe peut-elle avoir un impact dans le jeu ? Pour moi, c’est là que se décide ce match. Je vais prédire une victoire d’un point pour qui que ce soit. Je pense que celui-ci pourrait aller dans les deux sens. Je veux choisir Mizzou, vraiment. Mais Jack m’a convaincu juste assez lors de notre dernier podcast RTI Press Pass pour choisir le Tennessee. Donc si je me trompe, je ramène mon choix aux Tigres et je rejette la faute sur Jack !

Voir Luther Burden sur le terrain pour s’échauffer avant le match pourrait aussi me faire changer radicalement d’avis.

Prédiction : Tennessee 34, Missouri 33



Ryan Schumpert

Le Tennessee se rend au Missouri pour son dernier match de la saison. La ligne de jeu a tourné autour d’un choix toute la semaine et c’est vraiment le cas. Les Vols et les Tigres ont des curriculum vitae presque identiques. Tous deux entrent dans ce match 7-2 (3-2 SEC) avec leurs défaites contre la Floride et l’Alabama (Tennessee) et LSU et la Géorgie (Missouri). Et les meilleures victoires ? Les deux équipes ont gagné au Kentucky et ont remporté des victoires à domicile contre Texas A&M (Tennessee) et Kansas State (Missouri).

Et le match ? Le Missouri a la meilleure attaque de passe que le Tennessee ait affrontée toute la saison à un moment où la défense contre la passe des Vols commence à avoir du mal. En deux matchs sans Kamal Hadden, la défense contre la passe du Tennessee a pris un véritable recul. Ce n’est pas seulement dû à l’absence de Hadden. La ruée vers les passes des Vols n’a pas été aussi efficace ces dernières semaines. C’est l’une de mes plus grandes clés dans celui-ci. La course aux passes du Tennessee doit revenir à sa forme de début de saison. De l’autre côté, l’offensive du Tennessee joue à son meilleur niveau toute la saison. Le jeu de course des Vols a été fantastique toute l’année et bien que le Missouri ait été solide contre la course, le Tennessee a bien exécuté le ballon contre de meilleures défenses contre la course que le Missouri. Joe Milton III joue également son meilleur football de sa carrière. Si le Tennessee veut remporter sa première victoire dans le top 25 de la saison, cela doit continuer.

Comme vous pouvez le déduire d’après le paragraphe ci-dessus, je pense que les deux équipes vont déplacer le ballon efficacement, en particulier entre les lignes des 20 mètres. Je crois que ce match dépendra de celui qui pourra terminer ses entraînements avec des touchés au lieu de buts sur le terrain. Forcer un chiffre d’affaires serait également très utile pour l’une ou l’autre équipe. J’ai fait des allers-retours sur ce match toute la semaine, mais je fais confiance au Missouri à domicile compte tenu des difficultés offensives du Tennessee dans la zone rouge.

Prédiction : Missouri 34, Tennessee 30

Matt Reed

Josh Heupel a dominé le Missouri 128 à 48 au cours des deux dernières saisons. C’est un écart remarquable. Il ne fait aucun doute qu’Eli Drinkwitz n’a pas apprécié les Vols l’ont diffusé tard dans le stade Neyland la saison dernière. Les Tigres ont été un désastre en défense en 2021, mais ont abordé le match de l’année dernière avec un groupe statistiquement solide. Le Missouri a disputé six matchs avec la SEC avant de se rendre au Neyland Stadium la saison dernière. Ils n’ont accordé que 18,67 points par match lors de ces compétitions. Le Tennessee leur en a ensuite accroché 66. Je ne prédis certainement pas un autre hamburger de 60, ou quelque chose de proche. On se demande si Josh Heupel et son équipe ont un réel avantage sur Eli Drinkwitz. Les Tigers avaient une défense contre la course très solide la saison dernière, et le Tennessee a quand même couru plus de 7,0 verges par course contre eux. Sans aucun doute, le Missouri ajustera sa façon de défendre l’offensive de Heupel cette année. Comment Heupel parvient-il à anticiper ces ajustements et à les contrer ? Sur le papier, ce sera un match très serré. Les ajustements du coaching seront très importants.

La réalité est qu’il s’agit d’infractions remarquablement similaires, strictement d’un point de vue statistique. Ils se classent 4e et 5e de la SEC en termes de score, et 4e et 5e en termes de métrage. Le Tennessee a en fait un léger avantage dans les deux cas. Les Vols sont meilleurs au 3e essai, mais le Missouri est nettement meilleur dans la zone rouge. Ce dernier fait reste une préoccupation majeure pour le Tennessee. Je pense cependant que le Tennessee a une meilleure défense globale. Selon les données de Pro Football Focus, le Tennessee se classe au 28e rang national avec un taux d’arrêt de 69,8 %. Cela signifie essentiellement que 7 entraînements adverses sur 10 se terminent soit par un botté de dégagement, soit par un turnover, soit par un turnover down. Les adversaires marquent 1,52 points par entraînement contre le Tennessee cette saison. Ce nombre est en baisse par rapport à 1,75 la saison dernière et considérablement amélioré par rapport à 2,42 en 2021. Le Missouri est classé 89e au niveau national cette saison avec un taux d’arrêt de 58,1 %. Les Tigres cèdent 2,29 points par entraînement. Les jeux défensifs perturbateurs sont un élément majeur du taux d’arrêt. Nous en avons vu une tonne contre UConn le week-end dernier, mais les Vols doivent recommencer à jouer contre des adversaires de la SEC. Je prédis que Rodney Garner aura son unité prête samedi, et ce sera une différence majeure dans ce match. Les Vols seront la meilleure équipe en termes de mêlée. Brady Cook affichera de meilleurs chiffres que Joe Milton, mais le Tennessee aura un meilleur équilibre global en attaque. Ce ne sera pas exactement une fusillade, mais ce sera serré.

Prédiction : Tennessee 34, Missouri 30