Prédictions de match : Florida State Seminoles contre Miami Hurricanes

Les Florida State Seminoles, classés 4e, accueillent l’Université de Ouragans de Miami (6-3, 2-3 ACC) samedi après-midi dans ce qui devrait être une salle comble au stade Doak Campbell. Le match de rivalité annuel est télédiffusé sur le réseau ABC et le coup d’envoi est prévu à 15h30.







Florida State a remporté chacune des deux dernières rencontres, soit 9 des 13 derniers matchs, et détient une avance de 12-7 dans la série depuis que les Hurricanes ont rejoint l’ACC avant la saison 2004. Cependant, Miami mène la série de tous les temps 35-32 dans cette rivalité vilaine et amère qui remonte à 1951.

Florida State (9-0, 7-0 ACC) est l’une des sept équipes invaincues restantes dans FBS. Les Noles entrent dans le jeu avec la troisième plus longue séquence de victoires consécutives du pays avec 15 matchs.

Le quart-arrière de la FSU, Jordan Travis, est le leader de tous les temps des Seminoles en termes de touchés totaux, d’attaque totale, de verges au sol et de touchés au sol pour un quart-arrière. Travis a réalisé plusieurs touchés lors de 16 matchs consécutifs, ce qui constitue la plus longue séquence active du pays. De plus, il a lancé une passe de touché lors de 21 matchs consécutifs. Travis est également le seul joueur actif du FBS à avoir réalisé sept touchés au sol au cours de quatre saisons consécutives.

Avec la victoire 24-7 de la semaine dernière à Pitt, l’État de Floride a décroché une place dans le match de championnat de l’ACC pour la première fois depuis 2014. Il s’agira du sixième voyage des Seminoles au match de championnat de football de l’ACC et le premier depuis 2014 (2004, 2010). , 2012, 2013 et 2014) lorsqu’ils ont remporté leur troisième titre consécutif de champion de l’ACC avec une victoire de 37-35 contre Géorgie Tech.

Lors de la victoire contre Pitt, Jordan Travis a inscrit deux touchés, une course de 1 verge et une frappe de 22 verges à Markeston Douglas, ce qui a prolongé sa séquence de passes de touché pour le 21e match consécutif. Travis a complété 22 passes pour un total de 360 ​​verges, un sommet de la saison, sans les candidats au prix Biletnikoff Keon Coleman et Johnny Wilson, qui étaient inactifs pour le match. Sans Coleman et Wilson sur le terrain, Travis a décidé de répartir le ballon et de frapper huit joueurs différents avec ses passes, menés par Ja’Khi Douglas avec six attrapés pour 115 verges, deux sommets en carrière.

L’offensive de l’État de Floride mène l’ACC pour le moins d’interceptions lancées (2, 2e au niveau national), le moins de revirements (5, 3e FBS), le score (39,6/match, 9e FBS), l’efficacité des passes (162,68, 11e FBS) et le moins de plaqués pour défaite autorisés. (4,56/jeu, 26e FBS).

Du côté défensif du ballon, FSU a la 4ème plus longue séquence d’accorder moins de 30 points sur les 9 matchs joués, ce qui fait des Noles l’une des six équipes à ne pas accorder de match à 30 points cette saison dans le FBS. La dernière fois que l’État de Floride a tenu au moins neuf adversaires consécutifs à moins de 30 points, c’était une séquence de 12 matchs consécutifs en 2015.

La défense contre la passe de l’État de Floride est l’une des meilleures du pays, menant le pays avec un pourcentage d’achèvement de l’adversaire de 48,4 et le moins de touchés par la passe autorisés à 4. La défense des Seminoles se classe également 4e dans la note des passeurs adverses de 101,68. FSU (48,4%) et état de l’Ohio (49,8 %) sont les deux seules équipes du FBS à avoir forcé plus d’inachèvements que d’achèvements autorisés cette saison. La dernière fois qu’une équipe P5 a tenu ses adversaires en dessous de 50 pour cent de réussite au cours d’une saison, c’était en 2018, et la dernière fois que FSU a maintenu ses adversaires en dessous de 50 pour cent de réussite pour une saison, c’était au cours de la saison 2012.

La semaine dernière, pour la cinquième fois seulement dans l’histoire enregistrée de la FSU, les Noles n’ont pas autorisé une troisième conversion (Pitt était de 0 pour 11). La défense Seminole a fait face à 50 jeux à l’intérieur de sa propre ligne de 10 verges cette saison et n’a accordé que 12 touchés. FSU se classe 16e au niveau national en défense de zone rouge, accordant des points sur seulement 74,1 pour cent des entraînements adverses qui atteignent la ligne des 20 verges, et son taux de 44,4 pour cent d’entraînements en zone rouge qui aboutissent à un touché est le 13e.

Jared Verse, demi-finaliste du FSU Lombardi Award, est quatrième parmi les joueurs actifs de FBS pour les plaqués pour perte par match à 1,12 et quatrième pour les sacs par match à 0,64 pour sa carrière. Cette saison, Verse a contribué à 26 plaqués, 6,5 TFL, 4,5 sacs, récupéré un échappé et deux passes décisives.

Comme prévu, les secondeurs Kalen DeLoach (49 TKL, 5 sacs, 8,5 TFL, 2 FF, 1 FR), Tatum Bethune (44 TKL, 3 TFL, 2 PBU) et DJ Lundy (36 TKL, 2,5 TFL, 1,5 sacs , 4 BU, 1 INT) mènent l’équipe dans les plaqués. Patrick Payton mène la ligne défensive de la FSU avec 7,5 plaqués pour défaite. Le demi-finaliste du Thorpe Award DB Renardo Green (30 TKL, 1,5 TFL, 1 INT) mène l’équipe avec 9 PBU ainsi qu’1 interception.

Les Hurricanes, non classés, ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs après avoir commencé par une victoire contre Jimbo Fisher’s. Texas A&M Aggies. Alors que la série d’événements qui ont conduit à deux de ces pertes étaient hystériquement comiques pour les Séminoles, elles ont été des pertes déchirantes pour les Canes.

Lors de sa deuxième saison comme entraîneur de Miami, l’équipe de Mario Cristobal compte au moins quatre revirements dans chacune de ces défaites, et le quart-arrière Tyler Van Dyke a lancé 10 interceptions depuis début octobre.

Au cours des 8 matchs joués par Van Dyke, il a complété 170 passes sur 251 tentatives pour 2057 YDS, 16 TD et 11 INT. Si Cristobal décide de faire un changement, Emory Williams (36 réussites sur 48 tentatives) est le seul autre QB de l’UM à avoir vu une action jusqu’à présent cette saison.

Harry Parrish Jr. mène l’attaque au sol de l’UM avec 469 verges et quatre touchés au sol, avec une moyenne de 6,1 YPC. Le porteur de ballon de première année Mark Fletcher Jr. a effectué son premier départ lors de son dernier match (défaite à État NC) et a couru 115 yards en 23 courses et trois courtes réceptions.

Xavier Restrepo et Jacolby George ont totalisé plus de 1 200 verges sur réception et neuf touchés en tant que meilleur tandem WR pour Miami. Miami a une moyenne de 30,1 points par match, ce qui est décent pour une équipe à 3 défaites.

Les Hurricanes, non classés, sont actuellement au 19e rang au pays en défense totale (311,4 verges par match). Les sécurités James Williams (51 TKL) et Kamren Kinchens (43 TKL) mènent l’équipe pour les plaqués. Kinchens est à égalité au troisième rang national avec quatre choix et au 21e rang au total avec neuf passes défendues au total (5 PBU). Freshman DL Rueben Bain, Jr. mène MIami pour les sacs (6,5) et est à égalité au quatrième rang de l’ACC dans la catégorie.

Les Hurricanes sont l’une des 10 équipes, et l’une des huit seules en puissance-5, à présenter des unités qui se classent dans le top 35 en « attaque totale » et en « défense totale » à l’aube de la semaine 11.

Le botteur de Miami Andy Borregales, candidat de pré-saison pour le Lou Groza Award, suit les traces de ses frères (Jose Borregales, lauréat du prix Lou Groza 2020) à Miami. Borregales compte 51 buts sur le terrain en carrière sur 60 tentatives (85,0%), ce qui le classe au deuxième rang des plus précis parmi ceux avec 50 tentatives.

D’après DraftKingsles Seminoles sont favoris avec 14 points contre les Canes, avec un over/under fixé à 50,5.

FLASHBACK DU JOUR DE JEU DE FRANK

Par Matt Minnick