Prédictions de l’Open Championship 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

Le quatrième et dernier tournoi majeur de la saison est là, alors que les meilleurs golfeurs du monde s’affronteront pour le 151e Open Championship, du jeudi au dimanche au Royal Liverpool Golf Club dans le Merseyside, en Angleterre.

L’Open Championship est le plus ancien tournoi de golf au monde et l’un des plus prestigieux, avec le vainqueur présenté le Claret Jug.

Cameron Smith a décroché son premier majeur lors de l’Open Championship l’an dernier.

Qui hissera le Claret Jug après la finale cette année ? Je vous ai couvert de mes meilleurs paris.

Plongeons-nous dans les paris que je fais pour l’événement.

Rory Mc Ilroy: Top 10 -105 (misez 10 $ pour gagner 19,52 $ au total)

Avez-vous entendu dire que McIlroy avait remporté l’Open la dernière fois qu’il était au Royal Liverpool ? C’était une blague, au cas où vous l’auriez manqué.

Le prix de McIlroy pour gagner le tournoi est bien trop bas à mon goût, surtout pour quelqu’un qui n’a pas gagné de tournoi majeur depuis neuf ans et qui doit faire face à Scottie Scheffler, Brooks Koepka et d’autres. Mais un top 10 ? Maintenant, nous parlons, alors que Rory a arraché six top 10 consécutifs, couronnés par sa victoire à l’Open d’Écosse la semaine dernière.

Scottie Scheffler: Top 10 finition +100 (pariez 10 $ pour gagner 20 $ au total)

Au cours de ses 13 dernières majeures, Scheffler a terminé neuf top 10 et 11 top 20. Il est à peu près aussi sûr d’une chose qu’il y en a dans le sport en ce moment et aurait très facilement pu gagner les deux dernières majeures. Son putting l’a parfois laissé tomber, mais historiquement, les greens ne sont pas aussi rapides à The Open, donc cela pourrait l’aider ici – comme s’il en avait besoin. Oh, au fait, il n’a terminé que dans le top 5 en sept matchs consécutifs et 10 des 12 derniers événements auxquels il a participé et a 15 top 10 en 19 événements cette année. Il représente ce qu’il y a de mieux dans les paris sur le golf : vous n’avez pas besoin de parier sur les gagnants pour gagner de l’argent.

Brooks Koepka: Gagnant +1800 (pariez 10 $ pour gagner 190 $ au total)

Brooks Koepka: Top 20 +105 (pariez 10 $ pour gagner 20,50 $ au total)

Koepka n’a pas caché son aversion pour le Los Angeles Country Club lors de l’US Open, et nous aimons un Brooks en colère. J’ai toujours pensé que c’était un gros Koepka qui gagnerait, et je ne ressens rien de différent aujourd’hui. Il aurait facilement pu ajouter les Masters à sa victoire en PGA sur sa liste de 2023, et dans un événement où il a déjà quatre top 10, et il joue la deuxième ou la troisième facturation à McIlroy et Scheffler, attendez-vous à ce qu’il soit composé pour un grand chance de remporter la victoire majeure en carrière n ° 6.

Victor Hovland: Top 10 +220 (pariez 10 $ pour gagner 32 $ au total)

Hovland est enfin sur le point de se battre régulièrement dans les majors, comme en témoignent ses T-4, T-7, T-2 et 19 dans les majors depuis St. Andrews l’année dernière. Il a un peu vacillé dimanche dans quelques-uns d’entre eux, mais il a été dans les années 60 lors du premier tour les quatre fois pour se mettre dans le coup. Il a été à son meilleur cette année dans les plus grands événements, car il a également ajouté une victoire au Memorial et un T-3 au championnat des joueurs à son succès dans les majors. Il sera de nouveau entendu cette semaine.

Shane Lowry: Top 20 finition +140 (pariez 10 $ pour gagner 24 $ au total)

Lowry a été dans le top 20 lors de cinq de ses six derniers événements – y compris la PGA et l’US Open – et a gagné, T-12 et T-21 lors des trois derniers championnats ouverts. Rappelez-vous, il a également très bien joué au Royal Liverpool en 2014 lorsque l’Open a eu lieu pour la dernière fois ici, terminant T-9 malgré un 75 au deuxième tour. Je m’attends à ce que Lowry ait à nouveau une bonne performance.

Tête à tête: Cameron Smith -115 de plus Patrick Canlay (pariez 10 $ pour gagner 18,70 $ au total)

Sommes-nous vraiment en train de recommencer, avec des gens qui s’attendent à ce que Cantlay se batte sérieusement dans une majeure? Le champion en titre a déjà deux top-10 dans les majeures cette année et devrait être le meilleur de Cantlay sur cette piste.

Tête à tête: Min Woo Lee -115 de plus Sungjae Im (pariez 10 $ pour gagner 18,70 $ au total)

Je n’ai pas vraiment bien joué dans les majors en dehors du Masters d’automne 2020, puis d’un top 10 à Augusta en 2022. Ses deux championnats ouverts ont abouti à une coupe manquée et à une finition T-81. Il a raté la coupe dans huit de ses 16 tournois majeurs en carrière et est confronté à Lee, qui a affiché un top 5 à l’US Open et a obtenu quelques bons résultats en Europe depuis.

Tête à tête: Ryan Renard +105 sur Russel Henley (pariez 10 $ pour gagner 20,50 $ au total)

Fox n’a manqué qu’une seule coupe cette année, c’est donc le genre de gars que vous aimez avoir dans un match parce que vous vous attendez à ce qu’il joue le week-end. Il a également affiché des classements parmi les 30 premiers au Masters et à la PGA tout en terminant T-12 en Écosse la semaine dernière. Oui, il n’a affiché qu’un seul top 20 dans un majeur (l’Open Championship 2019), mais ce n’est pas comme si Henley avait été le joueur le plus fort de ce majeur (quatre coupes manquées en huit événements).

Chris « The Bear » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire ait été son objectif, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec un pari « occasionnel » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le NHC Handicapping Championship. Rappelez-vous, « Moins vous pariez, plus vous perdez quand vous gagnez! » Suivez-le sur Twitter @ chrisfallique .

