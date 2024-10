Prédictions de la troisième journée de l’ATP Paris, y compris Zverev contre Griekspoor

La troisième journée du dernier ATP Masters 1000 de l’année à Paris-Bercy marquera la conclusion du deuxième tour, avec certaines des meilleures têtes de série faisant leurs débuts dans le tournoi, dont le numéro 3 mondial Alexander Zverev. Il proposera certainement de nombreux matchs passionnants et de grande qualité, les courts rapides de la capitale parisienne offrant un type de tennis différent de celui que nous avons l’occasion de regarder la majeure partie de la saison.

Pronostics ATP Paris Bercy Jour 3

Arthur Rinderknech contre Alex Michelsen

Face-à-face : Rinderknech 1-0 Michelsen

Sur le papier, cela devrait être l’un des matchs les plus serrés de la journée ; les deux joueurs ont remporté des victoires surprenantes dès le premier tour, même si Rinderknech a bénéficié de l’abandon de Machac. À l’avenir, Michelsen semble avoir beaucoup plus d’avantages, mais à ce stade de leurs carrières respectives, cela devrait être un match assez serré et Rinderknech a l’avantage du terrain. Il faudrait un match décidé par de petits détails ici et là.

Prédiction: Michelsen en 3

Alexander Bublik contre Holger Rune

Face-à-face : Rune 1-1 Bublik

Bublik a connu une très mauvaise série de résultats, même s’il a finalement mis fin à sa séquence de défaites contre Fognini au premier tour ici. Rune a lui-même connu une déception ici, mais il espère retrouver sa forme dans l’étape où il a remporté son plus grand succès jusqu’à présent il y a deux ans. Il s’est révélé être un joueur assez dangereux sur un terrain dur couvert et devrait s’en sortir ici.

Prédiction: Rune en 2

Giovanni Mpetshi Perricard contre Karen Khachanov

Face-à-face : première réunion





Les deux joueurs ont été dans une forme incroyable ces derniers temps, Mpetshi Perricard ayant remporté six matches d’affilée sans perdre de service pour remporter Bâle et le premier tour ici contre Tiafoe. Pendant ce temps, Khachanov, ancien champion de ce tournoi, a remporté Almaty puis atteint la finale à Vienne. Ce devrait être un match très serré, décidé par des tie-breaks, qui pourrait véritablement aller dans les deux sens.

Prédiction: Khachanov en 3

Alexander Zverev contre Tallon Griekspoor

Face-à-face : Zverev 5-1 Griekspoor

Zverev a remporté les trois rencontres que les deux hommes ont eues cette année, mais les deux dernières ont été remportées de justesse, lors du bris d’égalité du set décisif. A Roland-Garros, Griekspoor a effectivement réalisé un double break dans le set décisif. Il est très clair qu’il a le jeu pour troubler Zverev, qui l’emportera probablement à nouveau mais il est peu probable qu’il ait un match facile ici.

Prédiction: Zverev en 3

Crédit photo principal : Robert Deutsch-Imagn Images