Prédictions de la troisième journée de la WTA Jiangxi, y compris Siegemund contre Korpatsch

Les quatre premiers matches du deuxième tour de la WTA Jiangxi auront lieu mercredi. Marie Bouzkova, tête de série n°1, et Laura Siegemund, ancienne quart de finaliste de Roland-Garros, font partie des joueuses en action. Chez LWOT, nous prévoyons toute l’action dans cet article, mais selon vous, quels joueurs progresseront vers les quarts de finale ?

Prédictions de la troisième journée de la WTA Jiangxi

Kamilla Rakhimova contre Elena Pridankina

Face-à-face : première rencontre

Le triomphe de Rakhimova contre Petra Martic en trois sets a été une affaire serrée et de grande qualité. Pridankina a vaincu Ella Seidel en deux sets mais n’a pas eu besoin de trop bien jouer pour remporter ce match. Il y aura probablement de nombreux longs échanges dans cette compétition. Dans l’ensemble, Rakhimova est plus susceptible de rester solide lorsque cela compte le plus.

Prédiction : Rakhimova en 3

Saisai Zheng contre Mananchaya Sawangkaew

Face-à-face : première rencontre

La victoire de Zheng contre Jana Fett au dernier tour était sa première victoire en simple depuis son retour d’une interruption de deux ans et mettait fin à une longue série de défaites. Cependant, les choses ne seront pas plus faciles contre Sawangkaew. Le joueur de 22 ans joue actuellement un excellent tennis. Elle a vaincu Lucia Bronzetti lors de son dernier match, et ce niveau serait certainement suffisant dans ce match.

Prédiction : Sawangkaew en 2

Marie Bouzkova contre Xinxin Yao

Face-à-face : première rencontre





Yao a pleinement profité de son statut de perdante chanceuse en battant Fangzhou Liu, la joueuse contre laquelle elle a perdu lors des qualifications. Bien que la joueuse locale ait impressionné dès le premier tour, la tête de série n°1 Bouzkova est en forte hausse en termes de qualité. La finaliste du Citi DC Open de cette année sera trop solide pour Yao si elle est proche de son meilleur niveau.

Pronostic : Bouzkova en 2

Laura Siegemund contre Tamara Korpatsch

Face-à-face : Siegemund 2-0 Korpatsch

Le triomphe de Siegemund en deux sets contre la tête de série n°3 Moyuka Uchijima a été un match plus serré que ne le suggérait le score, mais l’Allemand a été plus décisif dans les moments importants. Sa compatriote Korpatsch n’a perdu qu’un seul jeu au premier tour. Attendez-vous à beaucoup de variété dans ce match entre ces deux-là, qui devrait déboucher sur une compétition divertissante. Dans l’ensemble, Siegemund est légèrement plus susceptible de mettre en œuvre ce style avec plus de succès.

Prédiction : Siegemund en 3

Crédit photo principal : Robert Deutsch-USA TODAY Sports