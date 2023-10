Prédictions de la semaine 8 du football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

Chris Fallica Expert en paris sportifs FOX

Les « Bear Bets » sont de véritables paris que Chris « The Bear » Fallica fait réellement.

La semaine 8 de la saison de football universitaire est arrivée et j’aime quelques outsiders ce week-end.

Quant aux paris sur le football universitaire chaque semaine, je partagerai avec vous mes meilleurs paris et pépites de jeu (Bear Bytes) tout au long de la saison dans cet espace. Donc, si vous cherchez à dépenser quelques dollars sur les grands matchs de cette semaine, je suis là pour vous.

En passant, un nouvel épisode de mon émission et podcast sur le jeu numérique sera publié tous les jeudis. Les épisodes axés sur le football universitaire – présentés par Grand coup d’envoi de midi – sortira le jeudi, les épisodes sur le thème de la NFL étant diffusés le vendredi.

Amusons-nous et, espérons-le, gagnons de l’argent.

Voici mes paris préférés pour la semaine 8.

RJ Young : aperçu et prévisions de l’Ohio State-Penn State

La semaine dernière: 3-4 (saison 21-26-1)

(Toutes les heures HE samedi)

Caroline du Sud @ N ° 20 Missouri15h30, SEC

Les Tigers viennent de remporter une belle victoire surprise au Kentucky et disputeront potentiellement leur plus gros match à domicile depuis un certain temps, lorsque la Géorgie se rendra en Colombie.

Les Gamecocks ont perdu une avance à deux chiffres au quatrième quart la semaine dernière contre la Floride, mais leur attaque par la passe était au rendez-vous. À tout le moins, le quart-arrière Spencer Rattler gardera la Caroline du Sud à portée de main, et si la course aux passes ne s’effondre pas comme elle l’a fait contre Graham Mertz de Floride, elle peut se rendre au Missouri et créer la surprise.

PICK : Caroline du Sud (+7) perdra de moins de 7 points (ou gagnera purement et simplement)

Pittsburgh @ Forêt de réveil15h30, ACC

Les Panthers ont joué selon le scénario la semaine dernière en bouleversant Louisville, invaincu, et cela signifie bien sûr qu’ils iront à Winston-Salem et perdront contre une équipe de Wake Forest qui a marqué 16, 12 et 13 points au cours des trois dernières semaines, avec une paire de points. de deux défaites de touché contre Georgia Tech et Virginia Tech au cours desquelles il a retourné le ballon huit fois.

Les Demon Deacons ont des problèmes de quarterback, mais ce n’est qu’un jeu contre ce que j’attends d’être le bizarro typique de Pitt.

PICK : Wake Forest (-1) vainqueur par plus de 1 point

Nord-Ouest @ Nebraska15h30, Big Ten

Les Wildcats ont été critiqués par Rutgers et Duke lors de leurs deux matchs sur la route, et si les Cornhuskers ont toujours bien fait cette année – à part retourner le ballon avec Jeff Sims – ils font du bon travail contre les mauvaises infractions.

Le Minnesota a marqué 13 points, le nord de l’Illinois 11, la Louisiana Tech 14 et l’Illinois sept contre les Cornhuskers.

Ce sera probablement un peu inconfortable pour y arriver, mais cela semble très 27-10.

PICK: Nebraska (-11,5) gagnera par plus de 11,5 points

N ° 13 Ole Mademoiselle @ Auburn19h, ESPN

Les Tigers ont été incendiés pour 563 verges et 48 points à Baton Rouge la semaine dernière et doivent maintenant affronter Jaxson Dart, Lane Kiffin et l’offensive des Rebels.

Il n’y a pas grand-chose qui laisse penser que les Tigers peuvent créer la surprise, mais nous avons vu la Géorgie devoir se rallier en seconde période au stade Jordan-Hare et s’il y a une chose que l’offensive d’Auburn n’a pas faite dans le jeu de la SEC (à part faire confiance pour marquer des points), ce n’est pas retourner le ballon (un match sur trois).

Ce jeu a juste des écrits bizarres partout, et je vais donc récupérer les points.

PICK : Auburn (+6,5) perdra de moins de 6,5 points (ou gagnera purement et simplement)

DES OUTDERDOGS POUR JOUER SUR LA MONEYLINE

Caroline du Sud +230

Auburn +210

Connecticut +110

Riz +135

État de Géorgie +130

Chris « L’ours » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire soit sa priorité, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec des paris « occasionnels » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le championnat NHC Handicapping. N’oubliez pas : « Moins vous pariez, plus vous perdez lorsque vous gagnez ! » Suivez-le sur Twitter @ Chrisfallica .

   

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL