Prédictions de la semaine 8 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

Chris Fallica Expert en paris sportifs FOX

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

Je suis de retour avec mes meilleurs paris pour la semaine 8 de la saison USFL. Pour être totalement transparent, je suis allé 1-3 la semaine dernière. Même si ce n’était pas ma meilleure semaine, vous êtes toujours en forme si vous avez roulé avec moi, car mon record général est maintenant de 16-13-1.

Un gros match a attiré mon attention alors que nous passons à cette semaine. Permettez-moi de commencer en disant que chaque semaine, les parieurs et les fans ont gardé les yeux rivés sur les étalons de Birmingham, et c’est compréhensible, car ils sont la meilleure équipe de la ligue et les favoris actuels pour remporter le titre. Pour cette raison, les gens sont généralement désireux de parier sur eux. Mais j’ai un conseil pour vous cette semaine, faites attention aux Philadelphia Stars.

Plongeons dans mes paris. Voici un week-end gagnant.

Toutes les heures ET

Maulers de Pittsburgh (2-5) contre Joueurs de Houston (4-3), Canton, Ohio, samedi midi, États-Unis

Pittsburgh a eu toutes les chances de faire tomber Philadelphie la semaine dernière, mais n’a pas pu conserver son avance à la fin du troisième quart et a été vaincu par trop de pénalités et une attaque qui a craché en seconde période.

Les Maulers sont probablement dans une situation incontournable, car la glissade de deux matchs les a laissés 2-5. Mais j’en ai vu assez pour suggérer que s’ils peuvent réparer les dégâts qu’ils s’infligent eux-mêmes, ils peuvent carrément bouleverser ici.

Je vais récupérer les points.

PICK: Maulers (+3) perd de moins de 3 points (ou gagne carrément)

Étoiles de Philadelphie (4-3) contre Étalons de Birmingham (5-2), Birmingham, Alabama, 15 h samedi, NBC

Cela n’a pas été la saison la plus fluide pour Birmingham, mais une constante a été le jeu d’Alex McGough au quart-arrière. Si le porteur de ballon CJ Marable peut poursuivre sa récente course, les Stallions pourraient envisager un titre répété.

Cela dit, je ne sais pas si je veux poser un touché ici car il semble que les Stars aient peut-être tourné le coin.

Avant la saison, il semblait que Philadelphie pourrait être prête à faire un autre pas en avant, mais l’attaque des Stars a eu du mal à sortir des portes jusqu’à la semaine dernière lorsque le quart-arrière Case Cookus a surmonté une blessure et une alliance perdue avant de la frapper quatre fois.

Trois victoires consécutives d’un score ont dû renforcer la confiance dans ce vestiaire, alors je vais saisir les points avec les Stars dans ce match.

PICK: Stars (+6,5) pour perdre de moins de 6,5 points (ou gagner carrément)

Les meilleurs moments avec micro de l’USFL de la semaine 7 Des moments Mic’d Up mettant en vedette Vontae Diggs et Wes Hill des Breakers de la Nouvelle-Orléans, Case Cookus des Stars de Philadelphie et plus encore!

Généraux du New Jersey (2-5) contre Showboats de Memphis (4-3), Canton, Ohio, 13 h dimanche, FOX et FOX Sports App

Memphis a remporté quatre matchs de suite depuis le départ 0-3, mais en termes de différentiel de pointage, il n’y a pas beaucoup de différence entre les Showboats et 2-5 New Jersey (+3 à égalité).

Compte tenu des blessures des généraux en défense et au QB, il est difficile d’obtenir une jauge super confiante sur celui-ci. Mais leur défense s’est accrochée la semaine dernière même sans certains de leurs meilleurs joueurs, et je m’attendrais à ce qu’ils fassent de même cette semaine. Memphis n’a pas accordé plus de 20 points dans sa séquence de victoires, il sera donc probablement difficile pour le New Jersey d’obtenir un gros chiffre.

Cela devrait être une mouture à faible score.

PICK: Moins de 41,5 points marqués par les deux équipes combinées

Top 10 de l’USFL à partir de la semaine 7 Découvrez les 10 meilleurs jeux de la semaine 7 de l’USFL.

Panthères du Michigan (3-4) contre Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-3), Birmingham, Alabama, 16 h dimanche, FOX et FOX Sports App

La semaine dernière, le Michigan a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives derrière un effort inspiré du QB Josh Love. L’équipe a également reçu un peu d’aide face à une équipe de généraux en désavantage numérique. Cette semaine, les Breakers sont presque dans la situation exacte où se trouvait le Michigan la semaine dernière.

La Nouvelle-Orléans a perdu trois matchs de suite depuis un départ 4-0, et chacune des défaites est survenue par un TD ou moins, nous parlons donc de matchs à forte variance.

Avec la main ferme de McLeod Bethel-Thompson au QB, cela ressemble à un bon endroit pour que les Breakers reviennent dans la colonne des victoires.

PICK: Breakers (-3) pour gagner par plus de 3 points

Juste un rappel, mais vous pouvez voir toute l’action sur FOX Sports et l’application FOX Sports Cette fin de semaine.

Chris « The Bear » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire ait été son objectif, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec un pari «occasionnel» sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le NHC Handicapping Championship. Rappelez-vous, « Moins vous pariez, plus vous perdez quand vous gagnez! » Suivez-le sur Twitter @ chrisfallique .

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; amp;nbsp;

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !