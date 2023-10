Prédictions de la semaine 7 du football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

Chris Fallica Expert en paris sportifs FOX

Les « Bear Bets » sont de véritables paris que Chris « The Bear » Fallica fait réellement.

La semaine 7 de la saison de football universitaire est arrivée et j’aime quelques outsiders ce week-end.

Pour ceux d’entre vous qui nous demandent si nous publierons des publications hebdomadaires et organiserons une émission numérique, la réponse à ces deux questions est un OUI catégorique !

Le dernier épisode de mon L’émission numérique et le podcast sont en ligne ! Pour rappel, des épisodes axés sur le football universitaire – présentés par Big Noon Kickoff – seront diffusés le jeudi, avec un épisode sur le thème de la NFL le vendredi.

Quant aux paris sur l’ardoise hebdomadaire, je partagerai avec vous mes meilleurs paris et pépites de jeu (Bear Bytes) tout au long de la saison dans cet espace. Donc, si vous cherchez à dépenser quelques dollars sur les grands jeux, je suis là pour vous.

Amusons-nous et, espérons-le, gagnons de l’argent.

Voici mes paris préférés pour la semaine 7.

La semaine dernière: 3-5 (saison 18-22-1)

Toutes les heures HE samedi

État de Caroline du Nord @ Duc20h, Réseau ACC

Je serais surpris si le quart-arrière de Duke, Riley Leonard, était capable de suivre cette vilaine blessure à la cheville subie il y a deux semaines contre Notre Dame.

Les Blue Devils se rendent dans l’État de Floride la semaine prochaine, et il faut se demander s’ils essaient simplement de survivre à un match à domicile avec NC State avec le remplaçant Henry Belin pour donner à Leonard plus de temps pour être prêt pour celui-là.

Le passage à MJ Morris a bien traité le Wolfpack contre Marshall, puisqu’ils ont récolté 48 points et gagné 400 yards contre un adversaire FBS pour la première fois cette année. Je vais prendre les points ici.

PICK : North Carolina State (+3,5) perdra de moins de 3,5 points ou gagnera purement et simplement

N ° 25 Miami @ N ° 12 Caroline du Nord19h30, ABC

Oh, par où commencer. Je pourrais écrire au moins 10 000 mots sur la débâcle de la semaine dernière contre Georgia Tech, mais j’épargnerai à tout le monde le temps et à moi-même l’angoisse.

Je dirai ceci : les Hurricanes ont eu beaucoup de difficulté à rebondir après leur défaite initiale au cours des dernières années – peu importe qui était l’entraîneur. Et UNC était propriétaire des Hurricanes ces dernières saisons.

Est-ce un nouveau Miami ? Nous verrons, mais je vais saisir les points ici, car il n’y aurait pas de résultat plus « parce que le football universitaire » cette saison que les Canes se rendant à l’UNC, mettant fin à la séquence de quatre défaites consécutives contre les Tar Heels, rebondissant de la débâcle de la semaine dernière et gérer UNC sa première défaite de l’année.

PICK : Miami (+4) perdra de moins de 4 points, ou gagnera purement et simplement

Auburn @ N ° 22 LSU19h, ESPN

La défense de LSU est horrible. Mais son attaque a été presque imparable, Jayden Daniels méritant vraiment plus de mention dans la course Heisman.

Mais revenons à la défense de LSU. Il obtient l’élixir parfait cette semaine : une attaque d’Auburn qui a totalisé 238 verges en trois matchs contre des adversaires de Power 5 cette année.

Malgré les efforts de la défense d’Auburn, il y a peu de raisons de croire qu’elle sera capable de garder son attaque à portée pour s’accrocher dans celui-ci.

PICK: LSU (-11) pour gagner par 11 points ou plus

Troie @ Armée15h30, CBSSN

Les Trojans ont remporté trois victoires consécutives depuis une défaite de deux points contre James Madison et la défense de Troy est incroyablement difficile à gérer, car elle accorde 84,3 verges par match, juste devant Clemson et Michigan.

Les Black Knights ont traîné contre Syracuse et Boston College ces dernières semaines, mais je ne suis pas sûr que le manque de jeu de passes et le jeu de course pourront mettre beaucoup de points au tableau contre une équipe sous-estimée des Troyens.

PICK : Troy (-4,5) gagne par plus de 4,5 points

Wyoming @ Aviation19h, CBSSN

Les Cowboys ont remporté deux matchs en tant qu’outsider d’au moins six points. Donc, soit le marché est mauvais pour les Pokes, soit ce qu’ils font est un peu insoutenable.

Je pense que le Wyoming est une bonne équipe, mais je n’aime pas le match qui se déroulera à Colorado Springs contre une équipe de l’Air Force qui entraîne les gens. Les Cowboys ont cédé plus de sept verges par course au Nouveau-Mexique et 217 verges au sol à Appalachian State.

Fraîchement sortis d’une semaine d’inactivité après une éruption de 49-10 contre l’État de San Diego, les Flyboys devraient s’occuper de leurs affaires confortablement ici et se lancer dans le voyage vers la Navy 6-0 et avec une tonne de confiance.

PICK : Air Force (-10,5) vainqueur par plus de 10,5 points

DES OUTDERDOGS POUR JOUER SUR LA MONEYLINE

Floride Atlantique +110

Orégon +120

État NC +145

Miami +155

État du Michigan +165

Géorgie du Sud +205

UAB +300

Chris « L’ours » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire soit sa priorité, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec des paris « occasionnels » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le championnat NHC Handicapping. N’oubliez pas : « Moins vous pariez, plus vous perdez lorsque vous gagnez ! » Suivez-le sur Twitter @ Chrisfallica .

   

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL