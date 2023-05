Prédictions de la semaine 7 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

Chris Fallica Expert en paris sportifs FOX

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

Le match de cette semaine mettant en vedette les Birmingham Stallions contre les New Orleans Breakers devrait être l’un des meilleurs matchs de cette saison de l’USFL.

En ce qui concerne les paris sur ce jeu et plus encore, je vous propose mes meilleurs paris pour la semaine.

La semaine dernière a été amusante, car j’ai touché trois de mes quatre choix, passant à 15-10-1 pour la saison.

Plongeons dans toute l’action de la semaine 7, que vous pouvez comprendre FOX Sports et l’application FOX Sports .

Toutes les heures ET

Étalons de Birmingham (4-2) contre Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-2) à Birmingham, Alabama, 16 h samedi, Application FOX et FOX Sports

Wes Hills (191 verges au sol, trois touchés) et l’offensive des Breakers (483 verges, 7,3 verges par jeu) ont connu une journée monstrueuse contre Birmingham lors de la première rencontre, donc la vengeance sera dans l’esprit des Stallions.

Cela aiderait la cause de Birmingham s’il pouvait contrôler l’horloge comme il l’a fait lors de la victoire 27-13 contre le Michigan la semaine dernière, mais c’est de l’attaque des Panthers dont nous parlons.

La grande question est, verrons-nous l’attaque de la Nouvelle-Orléans des deux dernières semaines – 10 points à chaque match, les deux défaites – ou celle qui a parcouru le terrain lors de la première rencontre entre ces deux équipes ?

Je suppose que cette confrontation sera plus proche de ce que nous avons vu lors de la première réunion, donc je vais saisir les points.

PRENDRE: Breakers (+2 chez FOX Bet) pour perdre de moins de 2 points (ou gagner carrément)

Étoiles de Philadelphie (3-3) contre Maulers de Pittsburgh (2-4) à Canton, Ohio, 21 h samedi, Application FS1 et FOX Sports

Cela ressemble à un Under mort – nous avons deux équipes qui ont eu des luttes offensives massives pendant la majeure partie de l’année.

Pittsburgh n’a pas réussi à marquer un touché offensif dans la moitié de ses matchs cette saison, et Philadelphie n’a pas marqué de touché offensif à ses deux derniers matchs.

Les Maulers ont remporté la première rencontre 21-13, forçant trois revirements Stars et les limitant à seulement 18 verges au sol. Les deux se sont combinés pour six voyages dans la zone rouge qui ont abouti à un seul touché marqué. Ce jeu devrait ressembler beaucoup au premier.

Je parie sur un jeu à faible score.

PRENDRE: Moins de 39,5 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

Top 10 de l’USFL de la semaine 6 Découvrez les 10 meilleurs jeux de la semaine 6 de la saison 2023 de l’USFL.

Joueurs de Houston (4-2) à Showboats de Memphis (3-3), 14 h 30 dimanche, États-Unis

Ces deux équipes se sont combinées pour gagner sept matchs de suite !

La dernière fois que l’une ou l’autre des équipes a perdu, c’est lorsque Houston a perdu une avance à deux chiffres contre Memphis, pour revenir et marquer le touché gagnant avec moins de 20 secondes à jouer.

Même en cas de défaite, on a l’impression que ce match a été un tournant pour la saison des Showboats, qui ont depuis accordé 20 points combinés en trois matchs, dont la domination de Pittsburgh la semaine dernière 22-0.

Houston devra être meilleur que les 3,9 verges par jeu et un touché que les Gamblers ont récolté la semaine dernière contre le New Jersey. Je vais prendre les points ici.

PRENDRE: Showboats (+3,5 chez FOX Bet) perdront de moins de 3,5 points (ou gagneront carrément)

Panthères du Michigan (2-3) contre Généraux du New Jersey (2-3) à Canton, Ohio, 17h30, Application FS1 et FOX Sports

La dernière victoire des Generals a été une victoire de 28-13 contre les Panthers. Le New Jersey a perdu trois matchs de suite par 12 points combinés depuis.

La semaine dernière, ils ont maintenu les Gamblers en feu à 211 verges et un touché, mais ce n’était toujours pas assez bon pour remporter la victoire.

Les Generals devraient briser leur séquence de défaites contre une équipe du Michigan qui a marqué 13, 7, 10 et 13 points lors de ses quatre derniers matchs.

Frank Ginda, Breeland Speaks et la défense des Panthers seront à nouveau en position de savoir qu’ils doivent essentiellement tenir une équipe à moins de deux touchés pour gagner, d’autant plus que la défense des Generals est la meilleure de la ligue.

Les points seront à une prime ici.

PRENDRE: Moins de 40 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

Chris « The Bear » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire ait été son objectif, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec un pari «occasionnel» sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le NHC Handicapping Championship. Rappelez-vous, « Moins vous pariez, plus vous perdez quand vous gagnez! » Suivez-le sur Twitter @ chrisfallique .

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli;amp;nbsp;

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !

Tendance USFL

Les Cowboys ont besoin d’un botteur. Qui pourraient-ils signer avant le camp d’entraînement?

Meilleurs moments de la semaine 6 de l’USFL: « Notre mascotte est meilleure »

Calendrier USFL 2023: dates, heures, chaîne, matchs complets semaine par semaine





Classement de puissance de la semaine 6 de l’USFL: Gamblers et Showboats en tête du grand match

Cotes USFL 2023 : Lignes de titre pour chaque équipe ; Les étalons de retour comme favoris

Top 10 des jeux de la semaine 6 de la saison 2023 de l’USFL





Playoffs USFL 2023: calendrier, photo des playoffs, dates, heure, TV

Cotes USFL 2023 Semaine 7 : Lignes de paris, spreads

Prédictions de la semaine 6 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica