Prédictions de la semaine 6 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

Je n’arrive pas à croire que nous ayons déjà dépassé la mi-parcours du USFL saison. Si vous avez suivi cet espace, vous savez que cela a été une aventure amusante et rentable pour nous du point de vue des paris.

La semaine dernière, nous sommes allés 2-2, mais nous aurions pu facilement passer au vert si Étoiles de Philadelphie botteur Luis Aguilar n’a pas marqué huit buts sur le terrain, y compris le vainqueur du match de 55 verges.

Dans l’ensemble, nous sommes toujours en avance sur l’année, le décompte de la saison passant à 12-9-1 au cours des cinq premières semaines.

J’adore vous donner tous mes meilleurs paris USFL chaque semaine, donc si vous voulez jeter quelques dollars sur les jeux, je suis là pour vous.

Plongeons-nous dans l’action de la semaine 6, que vous pouvez voir sur FOX Sports et l’application FOX Sports .

Toutes les heures ET

Maulers de Pittsburgh (2-3) à Showboats de Memphis (2-3), 12 h 30 samedi, États-Unis

On ne peut nier l’amélioration des Maulers depuis le début de l’année. Le quart-arrière Troy Williams a fait de l’attaque de Pittsburgh une unité compétente et est une menace avec son bras et ses jambes.

Cependant, l’équipe de l’autre côté du terrain est un groupe confiant en ce moment. Les Showboats sont sur les talons de deux victoires consécutives où leur défense a joué le rôle principal après avoir accordé 72 points lors des trois matchs précédents.

Recherchez à la fois Williams et Memphis QB Cole Kelley pour faire de gros jeux, mais je prendrai les points ici dans le match de 2-3 équipes.

PRENDRE: Showboats (+2,5 chez FOX Bet) perdront de moins de 2,5 points (ou gagneront carrément)

Étalons de Birmingham (3-2) à Panthères du Michigan (2-3), 16h samedi, Application FOX et FOX Sports

Il n’y a pas eu plus de 42 points marqués dans aucun match cette année impliquant le Michigan, et l’attaque en difficulté des Panthers en est une grande raison. Au cours des trois derniers matchs, le Michigan n’a marqué que sept, 10 et 13 points. Maintenant, les Panthers affrontent une équipe de Birmingham en difficulté qui a perdu deux sur trois après deux victoires convaincantes pour commencer la saison.

Je me sens mieux à propos de Birmingham contrôlant le ballon avec Alex McGough et la défense des Stallions gardant sous contrôle l’offensive du Michigan à faible score, donc je vais passer sous les 44,5 points combinés.

PRENDRE: Moins de 44,5 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-1) contre Étoiles de Philadelphie (2-3) à Détroit, dimanche midi, Application FS1 et FOX Sports

Comme mentionné ci-dessus, les Stars ont miraculeusement remporté un match la semaine dernière au cours duquel ils ont marqué huit buts sur le terrain mais ont dépassé par 189 verges. Philadelphie n’a récolté en moyenne que 2,9 verges par jeu, mais le New Jersey était heureux de retourner le ballon quatre fois, et c’était trop difficile à surmonter, malgré un gros effort de la défense.

Ce n’est probablement pas le bon moment pour rattraper les Breakers, car la Nouvelle-Orléans vient de subir sa première défaite de l’année dans un match où son attaque a connu des revirements. Mais je m’attends à ce que QB McLeod Bethel-Thompson et l’attaque arrivent ici.

PRENDRE: Breakers (-7 chez FOX Bet) gagne par plus de 7 points

Généraux du New Jersey (2-3) contre Joueurs de Houston (3-2) à Memphis, 16h dimanche, Application FOX et FOX Sports

Ce nombre a grimpé, et je préfère ne pas courir après un déménagement ici. Au lieu de cela, je vais passer sous 45,5.

Je fais confiance à la défense des Generals, et la semaine dernière, Houston a été tenu en échec une grande partie du match par Birmingham, avec 20 de ses 27 points au quatrième quart.

Après deux défaites consécutives par un field goal, je vois les Generals, en particulier leur défense, se battre contre une équipe de Houston qui a remporté trois matchs de suite.

Je m’attends à ce que celui-ci soit un match à faible score, donc je vais prendre le Under.

PRENDRE: Moins de 45,5 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

