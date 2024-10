Prédictions de la semaine 6 de la NFL, dormeurs fantastiques, choix bouleversés, buzz

Nous nous dirigeons vers la semaine 6 de la saison 2024 de la NFL et nous sommes sûrs que vous êtes parfaitement préparé pour la liste chargée. Mais juste au cas où vous auriez besoin d’informations de dernière minute, nos analystes de la NFL sont là pour vous à la onzième heure.

Tout d’abord, le rédacteur analytique Seth Walder décompose cinq tendances statistiques qui pourraient être cruciales ce week-end. L’écrivain de football fantastique Eric Moody passe en revue cinq joueurs inscrits dans moins de 50 % des ligues de football fantastique d’ESPN samedi et qui pourraient être récupérés. et j’ai commencé dans un jam ce week-end. Cela est suivi par l’analyste de la NFL, Matt Bowen, soulignant cinq surprises potentielles qui pourraient survenir et par l’analyste de la NFL, Ben Solak, sélectionnant une équipe sous surveillance contrariée. Enfin, l’initié Jeremy Fowler donne les derniers buzz, rumeurs et nouvelles que vous avez peut-être manquées.

Aller à un sujet :

Tendances statistiques | Dormeurs fantastiques

Surprises potentielles | Montre bouleversée

Dernier buzz

Walder : cinq tendances statistiques clés qui pourraient déterminer les gagnants de la semaine 6

Le nouveau régime des Jets peut-il aider Garrett Wilson avec un plan différent ?