Prédictions de la semaine 4 du football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

Semaine 4 du football universitaire la saison est là, et j’aime que plusieurs outsiders aboient ce week-end.

Quant aux paris sur le football universitaire chaque semaine, je partagerai avec vous mes meilleurs paris et pépites de jeu (Bear Bytes) tout au long de la saison dans cet espace. Donc, si vous cherchez à dépenser quelques dollars sur les grands matchs de cette semaine, je suis là pour vous.

Passons à mes paris préférés pour la semaine 4.

La semaine dernière: 2-2 (saison 6-10)

Aviation à État de San José22h30 vendredi, FS1 et l’application FOX Sports

Faucons de l’armée de l’air AFA -6.0

-226

o45.5

Spartiates de l’État de San José SJSU +6,0

+184

u45.5



Les Falcons sont 3-0 après avoir battu une équipe FCS (Robert Morris), une équipe FCS qui vient de devenir une équipe FBS (Sam Houston State) et l’une des dernières équipes de Mountain West (Utah State).

Comme on pouvait s’y attendre, les Spartans ont été battus par l’USC et l’Oregon State, mais la défense n’a pas mal joué la semaine dernière, puisque l’État de San Jose a perdu à Toledo 21-17. Les Spartans ne l’ont retourné que deux fois toute la saison. J’en parle parce que, dans un match contre un adversaire comme l’Air Force, où vous n’obtiendrez pas beaucoup de possessions, vous devez capitaliser sur les vôtres.

Le quart-arrière Chevan Cordeiro devrait donner quelques problèmes aux Falcons dans les airs et garder celui-ci proche – et nous avons diverti vendredi soir.

PICK : San Jose State (+6) perdra de moins de 6 points (ou gagnera purement et simplement)

Auburn à Texas A&Msamedi midi, ESPN

Tigres d’Auburn AUB +8,0

+255

o51.5

Texas A&M Aggies TXA&M -8.0

-319

u51.5



Lors de leur match sur la route à Cal, les Tigers ont inscrit un total de 14 points, l’ont retourné quatre fois et Payton Thorne a réussi 9 passes sur 14 pour 94 verges.

La tâche sera un peu plus ardue, car les Aggies ont fait ce qu’ils auraient dû faire contre une mauvaise équipe Louisiane-Monroe la semaine dernière (47-3). Et si Miami était plutôt bien ? Cela changerait certainement l’opinion sur cette défaite 48-33, non ?

A&M a la meilleure liste, et même si je sais que ce jeu a historiquement présenté de gros bouleversements et des résultats étranges, je ne pense pas que ce soit le cas ici. La défense d’A&M rendra les choses difficiles pour Auburn tandis que le quart-arrière Conner Weigman et l’offensive continueront de croître.

PICK : Texas A&M (-7,5) pour gagner par plus de 7,5 points

Tulsa à Nord de l’Illinoissamedi midi, CBSSN

Ouragan doré de Tulsa TULSA +4,0

+158

o54.5

Huskies du nord de l’Illinois UNI -4.0

-189

u54.5



NIU a choqué une mauvaise équipe du Boston College lors du premier match, mais depuis lors, l’équipe a perdu contre le sud de l’Illinois et le Nebraska, marquant 11 points à chaque match.

L’offensive des Huskies est presque inexistante, et je prendrai le Golden Hurricane et les points ici dans la « classe de baisse » après des raclées consécutives aux mains de deux des meilleures infractions du pays à Washington et en Oklahoma.

PICK : Tulsa (+4) perdra de moins de 4 points (ou gagnera purement et simplement)

Géorgie du Sud à État de la balle14h samedi, ESPN+

Aigles du sud de Géorgie GÉOSOU -6.0

-239

o61.5

Cardinaux de l’État du ballon LEST +6,0

+195

u61.5



Les Eagles ont subi six revirements la semaine dernière au Wisconsin, et maintenant Georgia Southern reprend la route vers un endroit beaucoup moins attendu – Muncie, Indiana – pour affronter les Cardinals.

Ball State a été compétitif pendant un quart au Kentucky et en Géorgie, et pourrait rattraper le quart Davis Brin et Georgia Southern au bon moment – ​​gros outsider lors du dernier match, a laissé échapper une chance contrariée, maintenant favorisé sur la route contre une équipe qui a ‘ Je n’ai pas joué une mauvaise défense jusqu’à présent.

Les Eagles disputeront un match à domicile contre Coastal Carolina la semaine prochaine, cela ressemble donc au lieu de sandwich ultime.

PICK : Ball State (+6,5) perdra de moins de 6,5 points (ou gagnera purement et simplement)

Liberté à Floride internationale18h30 samedi, ESPN+

Flammes de la Liberté librairie -10,0

-388

o54.5

Panthères dorées de la CRF CRF +10,0

+302

u54.5



À un moment donné, la fée des chiffres d’affaires doit s’arrêter pour les Flames, non ? Liberty est à +8 sur l’année et les revirements ont été des facteurs importants dans les victoires contre Bowling Green et l’État du Nouveau-Mexique.

La victoire 55-27 à Buffalo n’était pas un hasard, mais maintenant vous reprenez la route vers FIU, qui est étonnamment 3-1 et pourrait être 4-0. Les Golden Panthers ont une fiche de 3-0 avec le jeune quart Keyone Jenkins, ayant notamment dominé le nord du Texas 46-39 il y a deux semaines.

Il est peut-être temps d’investir un peu plus dans la CRF avant que les chiffres ne rattrapent leur retard.

PICK : CRF (+10,5) perdra de moins de 10,5 points (ou gagnera purement et simplement)

n ° 3 Texas à Baylor19h30 samedi, ABC

3 Longhorns du Texas TEXAS -14,5

-652

o49.5

Ours Baylor BAYLOR +14,5

+465

u49.5



Après avoir somnambulé pendant le match du Wyoming, attendez-vous à ce que l’offensive des Longhorns explose ici. Baylor a cédé 42 points à Texas State, et le Texas dispose d’un bien meilleur ensemble de joueurs offensifs que les Bobcats.

Cela ne ressemble tout simplement pas à une défense typique de Dave Aranda. Ce n’était pas bien l’année dernière et je ne suis pas sûr que ce soit mieux cette année. Quinn Ewers et ce corps de réception devraient marquer des points et vivre une journée monstre.

CHOISIR : total de l’équipe du Texas Plus de 33,5 points

État du Mississippi à Caroline du Sud19h30 samedi, SEC

Bouledogues de l’État du Mississippi MSST +6,0

+189

o47

Gamecocks de Caroline du Sud CICATRICE -6.0

-234

u47



Il pourrait y avoir des résidus dans ce match après la défaite âprement disputée 24-14 des Gamecocks contre la Géorgie la semaine dernière. Cela inclut la blessure du receveur Juice Wells, qui sera un facteur ici contre une équipe de l’État du Mississippi qui a été quasiment absente la semaine dernière contre LSU.

Will Rogers n’a pas soudainement oublié comment jouer au QB et les Bulldogs, à un moment donné, convertiront plus de 30 % de leurs troisièmes essais. Après avoir été embarrassé la semaine dernière, attendez-vous à ce que MSU fasse une meilleure démonstration.

PICK : Mississippi State (+6,5) perdra de moins de 6,5 points (ou gagnera purement et simplement)

Western Michigan à Toledo, 13h30 samedi, ESPN+

Comme on pouvait s’y attendre, WMU a été limité par deux équipes Power 5 au cours des deux dernières semaines et bénéficie désormais d’une petite pause dans le calendrier lors de son retour au jeu MAC. Tout comme le QB Dequan Finn, l’offensive des Rockets aussi. La semaine dernière, Finn n’a lancé que 92 verges et les Rockets avaient besoin d’un choix de six pour battre San Jose State. Je ne suis pas vraiment sûr du niveau de WMU, mais en obtenant 21,5 ici lors de son ouverture MAC, je suis prêt à tenter ma chance.

PICK : Western Michigan (+21,5) perdra de moins de 21,5 points (ou gagnera purement et simplement)

Chris « L’ours » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire soit sa priorité, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec des paris « occasionnels » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le championnat NHC Handicapping. N’oubliez pas : « Moins vous pariez, plus vous perdez lorsque vous gagnez ! » Suivez-le sur Twitter @ Chrisfallica .

