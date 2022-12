Prédictions de la semaine 16 de la NFL : nos choix pour chaque match

Giants (8-5-1) contre Vikings du Minnesota (11-3), 13h, Renard

Ligne : Vikings -3 | Total : 47,5

Ce jeu devrait être divertissant si rien d’autre. Les Vikings s’en chargeront. Ils ont remporté 11 matchs et 10 d’entre eux ont été par 8 points ou moins. La semaine dernière, ils ont pris du retard sur les Colts 33-0 juste pour organiser le plus grand retour de l’histoire de la NFL et gagner, 39-36. Les Giants viennent de remporter leur plus grande victoire de la saison contre Washington, garantissant presque une apparition en séries éliminatoires. Tout comme les Vikings, les Giants jouent des matchs serrés. Aucune de leurs huit victoires n’a été par plus d’un score. Il y a de fortes chances que ce jeu soit également proche. La défensive des Giants (29e en DVOA) pourrait donner un léger avantage aux Vikings. Choisissez : Vikings -3

Bengals de Cincinnati (10-4) aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-7), 13 h, CBS

Lignée : Bengals -3.5 | Total : 41,5

Les Bengals jouent actuellement parmi les meilleurs footballeurs de la NFL, et les Patriots jouent pour ne pas perdre chaque semaine. L’écart de points semble faible par rapport à l’écart apparent dans les performances de chacune de ces équipes récemment. Mais malgré 86% des parieurs soutenant Cincinnati, 68% de l’argent a été sur les Patriots. Telle est la valeur de l’avantage du terrain, qui réduit légèrement l’écart entre ces deux équipes. Les Patriots ont l’une des meilleures défensives de la ligue et leur entraîneur sait gérer un match et garder l’équipe en mesure de rebondir sur les erreurs des adversaires. Ils ont juste besoin d’éviter de faire leurs propres erreurs stupides. Choisir : Patriotes +3,5

Lions de Détroit (7-7) à Panthers de la Caroline (5-9), 13h, Renard

Ligne : Lions -3 | Total : 44,5

Les Lions font l’impensable : ils font une course légitime en séries éliminatoires. Ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Une victoire contre les Panthers porterait leurs chances en séries éliminatoires à environ 56 %. La semaine dernière, les Panthers ont perdu contre les Steelers après avoir accumulé un total de 21 verges au sol, leur moins depuis 2012. D’Onta Foreman avait parcouru plus de 70 verges dans chacune de leurs deux victoires avant le match de Pittsburgh. La défensive des Lions s’est améliorée, mais la moyenne de verges de leurs adversaires par jeu est toujours la pire de la ligue. Si les Panthers peuvent revenir au jeu de course qui les a aidés à battre Seattle et Denver, et que la défense de Detroit régresse vers la moyenne, les Panthers peuvent couvrir les 3 points en tant qu’outsiders à domicile. Choisissez : Panthères +3

Falcons d’Atlanta (5-9) à Ravens de Baltimore (9-5), 13h, Renard

Ligne : Corbeaux -7.5 | Total : 37,5

Les débuts du quart-arrière Desmond Ridder la semaine dernière ne se sont pas bien passés. Il a lancé pour 97 verges en 26 tentatives de passe et s’est fortement appuyé sur Tyler Allgeier et Cordarrelle Patterson pour déplacer le ballon lors de la défaite 21-18 contre les Saints. Allgeier a réalisé un sommet en carrière de 139 verges et un touché, et il a récolté en moyenne 8,2 verges par course. Les Ravens avaient espéré voir Lamar Jackson revenir dans l’équipe cette semaine, mais il a de nouveau été exclu. Depuis que Jackson a quitté le match au premier quart de leur match de la semaine 13 contre Denver, les Ravens ont marqué deux touchés en trois matchs. La semaine dernière contre les Browns, ils n’ont pas atteint la zone des buts une seule fois. Les Ravens auront besoin de leur défense, qui a maintenu les équipes à 3,8 verges par course, pour arrêter Allgeier. Choisir : Corbeaux -7,5

Commandants de Washington (7-6-1) contre les 49ers de San Francisco (10-4), 16h05, CBS

Ligne : 49ers -7.5 | Total : 38,5

Le quart-arrière de San Francisco, Brock Purdy, a lancé pour 217 verges et deux touchés contre les Seahawks la semaine dernière et a remporté le NFC West. Purdy a bien géré l’équipe, mais n’a lancé que trois passes à plus de 20 verges. Peut-être que les 49ers n’ont tout simplement pas besoin de lui pour le lancer en profondeur. Leur attaque est une machine bien huilée, avec une meilleure marge de points par jeu de la ligue au cours des trois dernières semaines. Ils ont accumulé de grosses avances en première mi-temps lors de leurs cinq derniers matchs. S’ils peuvent faire la même chose cette semaine et garder la tête en seconde période, les commandants peuvent se faufiler dans une couverture. Choisissez : Commandants +7,5