Prédictions de la semaine 15 de la NFL: Colts @ Vikings, Ravens @ Browns, Dolphins @ Bills, Lions @ Jets, Bengals @ Bucs, Giants @ Commanders | Nouvelles de la NFL

Prédictions NFL – Semaine 15

Sky Sports diffuse SIX matchs massifs de la NFL en direct au cours du week-end, avec un triple en-tête bonus le samedi soir pour accompagner la liste habituelle de matchs du dimanche … mais quelles équipes sont en action et qui sont soutenus par Neil Reynolds et Jeff Reinebold triompher ?

Neil et Jeff étaient de retour pour faire leurs prédictions de la semaine 15 sur le dernier épisode de la À l’intérieur du groupe podcast, dans la perspective de l’action en direct du week-end sur Sky Sports NFL.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter le podcast de cette semaine et lisez ci-dessous pour voir leurs choix de jeux pour la semaine 15 …

Colts d’Indianapolis (4-8-1) @ Vikings du Minnesota (10-3)

Samedi, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

NEIL PICKS : Vikings

“Les Vikings se sont cognés la semaine dernière avec une défaite contre les Lions de Detroit – ils ont eu quelques chances de décrocher la division NFC Nord.

“Ils peuvent encore le faire avec une victoire à domicile contre les Colts samedi, et je pense qu’ils font le travail cette fois.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur les meilleures captures du receveur vedette Justin Jefferson jusqu’à présent cette saison pour les Vikings du Minnesota Un regard sur les meilleures captures du receveur vedette Justin Jefferson jusqu’à présent cette saison pour les Vikings du Minnesota

JEFF PICKS : Vikings

“Je pense que les Vikings rebondissent dans celui-ci aussi.

“Je pense que l’entraîneur-chef par intérim des Colts, Jeff Saturday, découvre que ce n’est pas un travail facile. La réalité a frappé à la maison.

“Il est sorti et a dit qu’il voulait le travail à plein temps, qu’il voulait avoir la chance d’avoir un entretien pour ça. Si c’est ce qu’il veut, alors il doit gagner ce genre de matchs – sur la route, contre un bon adversaire .”

Ravens de Baltimore (9-4) @ Browns de Cleveland (5-8)

Samedi, en direct sur Sky Sports NFL, 21h30

NEIL PICKS : les corbeaux

“Les Ravens doivent avoir celui-ci contre les Browns, car ils sont actuellement à égalité dans l’AFC Nord avec les Bengals de Cincinnati sur le même nombre de victoires – les deux 9-4.

“Leurs espoirs dans celui-ci sont assombris sans Lamar Jackson de retour au quart-arrière. C’est difficile à appeler … mais je pense que je vais toujours me pencher vers Baltimore parce qu’ils ont le jeu de course et ils sont construits sur leur défense, ce qui les a beaucoup renfloués cette année.”

Les Ravens de Baltimore peuvent-ils faire le travail samedi malgré l’absence de leur quart-arrière vedette blessé Lamar Jackson

JEFF PICKS : les corbeaux

“Je pense que vous avez raison. Je pense que les Ravens vont gagner. Ils ont une excellente défense, comme vous le dites.

“Et, malgré toute la publicité négative que Deshaun Watson a apportée aux Browns, après deux matchs en tant que partant, son attaque a eu exactement un touché!”

Dolphins de Miami (8-5) @ Bills de Buffalo (10-3)

Football du samedi soir, en direct sur Sky Sports NFL, dimanche, 1h15

NEIL PICKS : Factures

“L’attaque des Dolphins a dérapé au pire moment possible, l’équipe subissant des pertes consécutives.

“Buffalo, quant à lui, a surmonté sa mini-crise. Il n’y a pas si longtemps, les Dolphins étaient au-dessus d’eux et en tête de la division Est de l’AFC.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 jusqu’à présent par le quart-arrière superstar des Buffalo Bills Josh Allen Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 jusqu’à présent par le quart-arrière superstar des Buffalo Bills Josh Allen

“Il y a des prévisions de neige pour ce match, jusqu’à sept pouces apparemment. Je vois Miami en perdre trois de suite – Buffalo pour gagner.”

JEFF PICKS : Factures

“Je suis d’accord. Je pense que c’est Josh Allen qui a fait le commentaire cette semaine, ‘nous sommes faits pour ça’. Ils ont déjà commencé la guerre psychologique contre Miami.

“C’est beaucoup plus difficile de partir du bras pour jouer dans le froid que l’inverse. Cela affecte votre esprit, votre concentration, votre préparation.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancienne entraîneure des Buffalo Bills Phoebe Schecter chante les louanges du quart-arrière Josh Allen après une autre démonstration tout en action lors de la victoire de l’équipe contre les Jets de New York dimanche dernier L’ancienne entraîneure des Buffalo Bills Phoebe Schecter chante les louanges du quart-arrière Josh Allen après une autre démonstration tout en action lors de la victoire de l’équipe contre les Jets de New York dimanche dernier

Lions de Détroit (6-7) @ Jets de New York (7-6)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

NEIL PICKS : Jets

“Cela devrait être un très bon match. Ce ne sont pas deux équipes de premier plan dans la NFL, ni même des équipes de premier plan dans leurs divisions respectives, mais ils sont tous les deux désespérés d’avoir ce match.

“Les Jets ont perdu quatre de leurs six derniers et donc l’éclat s’est un peu détaché d’eux, juste en abandonnant les têtes de série des séries éliminatoires de l’AFC. Ils ont besoin d’une victoire pour rester dans le mélange.

“Cela ressemble déjà presque à un match éliminatoire. Je vais emmener les Jets à la maison.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les Lions de Detroit ont remporté une série sensationnelle de cinq victoires au cours des six derniers matchs dans le but d’atteindre les séries éliminatoires Les Lions de Detroit ont remporté une série sensationnelle de cinq victoires au cours des six derniers matchs dans le but d’atteindre les séries éliminatoires

JEFF CHOIX : Lions

“Je penche pour les Lions dans celui-ci.

“Cette attaque de Detroit peut marquer et, même si je ne m’attends pas à ce qu’ils marquent sur cette défense des Jets comme ils l’ont fait ces dernières semaines, je pense qu’ils peuvent obtenir quelques touchés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien joueur de ligne offensive Brian Baldinger dit que le quart-arrière des Lions de Detroit Jared Goff joue le meilleur football de sa carrière L’ancien joueur de ligne offensive Brian Baldinger dit que le quart-arrière des Lions de Detroit Jared Goff joue le meilleur football de sa carrière

“La défense de Detroit abandonne environ 400 verges à chaque match, mais c’est une attaque des Jets qui est battue en ce moment.”

Bengals de Cincinnati (9-4) @ Buccaneers de Tampa Bay (6-7)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 21h25

NEIL PICKS : Bengals

“Les Bengals semblent en bonne forme au bon moment – ils ont remporté cinq victoires consécutives, et je les soutiens pour en faire six.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux de Tom Brady et Joe Burrow alors qu’ils s’affrontent pour la première fois dans la NFL alors que les Buccaneers de Tampa Bay affrontent les Bengals de Cincinnati dimanche Découvrez les meilleurs jeux de Tom Brady et Joe Burrow alors qu’ils s’affrontent pour la première fois dans la NFL alors que les Buccaneers de Tampa Bay affrontent les Bengals de Cincinnati dimanche

“Je ne pense tout simplement pas que les Bucs aient la puissance de feu pour suivre. Ils ont eu neuf matchs de suite où ils ont marqué 22 points ou moins, et n’ont pas réussi à le faire dans 12 de leurs 13 matchs au total.

“Ils semblent juste bas en ce moment, en termes de moral et de conviction, ils ne semblent pas pouvoir surmonter les moments d’adversité.”

JEFF PICKS: Bengals

“Nous parlons d’équipes qui deviennent chaudes au cours de la dernière ligne droite, et Cincinnati, pour moi, est une équipe à surveiller.

“Cette équipe, je pense, remportera la division AFC Nord et est en mesure de faire une belle course pour revenir au Super Bowl.

Tom Brady et les Tampa Bay Buccaneers risquent-ils de manquer les playoffs ?

“Les Bucs, quant à moi, ont l’air vieux et lents – et pas seulement Tom Brady, toute l’équipe de football. Ce ne sont certainement pas les Bucs d’il y a un an ou deux.”

Géants de New York (7-5-1) @ Commandants de Washington (7-5-1)

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 1h20

NEIL PICKS : Commandants

“Ces deux-là sont tous les deux sur la photo des séries éliminatoires de la NFC, à peu près grâce à l’égalité qu’ils avaient il y a quelques semaines.

“Je pense que les Giants retrouvent leur niveau, revenant à ce à quoi nous nous attendions avant la saison, donc je choisis Washington pour gagner ce match.

“Mais je pense que ces deux équipes doivent faire attention à Detroit sur la queue dans la course d’après-saison.”

JEFF PICKS : Commandants

“Je suis d’accord. Les commandants sont une équipe ascendante, alors que je commence à voir un peu de, je n’appellerai pas cela de la panique, mais de l’inquiétude dans les yeux de l’entraîneur-chef Brian Daboll lorsqu’il parle à la presse. Vous pouvez sentir son frustration.

L’entraîneur-chef des Washington Commanders, Ron Rivera, a fait un excellent travail avec son équipe pour les faire se battre pour les séries éliminatoires avec quatre matchs à jouer.

“Et qu’en est-il du travail que Rob Rivera fait avec les commandants? Je n’aurais jamais dit que cette équipe avait un record de victoires … J’aurais pensé qu’il y avait quelques matchs en dessous de 0,500.

“Cette équipe a lutté avec des blessures et toutes sortes d’autres choses et pourtant il a trouvé un moyen de les faire participer à la chasse aux séries éliminatoires ici fin décembre. C’est un énorme crédit pour l’entraîneur Rivera.”

