Prédictions de la semaine 13 de la NFL: Titans @ Eagles, Chiefs @ Bengals, Colts @ Cowboys | Nouvelles de la NFL

À quel point le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts est-il bon? Y a-t-il un moyen d’arrêter Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City? Et les Cowboys ont-ils construit un concurrent du Super Bowl à Dallas ?

Neil Reynolds et Jeff Reinebold en ont discuté, et plus encore, alors qu’ils étaient à nouveau rejoints par l’ancien secondeur des Titans du Tennessee et des Jets de New York Avery Williamson dans le dernier épisode de la À l’intérieur du groupe podcast – le trio donnant ses prédictions pour le triple en-tête de la NFL dimanche en direct sur Sports du ciel.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter le podcast de cette semaine et lisez ci-dessous pour voir leurs choix de la semaine 13 …

Titans du Tennessee (7-4) @ Eagles de Philadelphie (10-1)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

NEIL PICKS : Aigles

“C’est un bon match. Je vais avec Philadelphie pour continuer, même si vous savez que le Tennessee va se battre dur.”

Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 de la NFL jusqu'à présent du quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts.

JEFF CHOIX: Aigles

“J’aime aussi les Eagles dans celui-ci. Ils ont Jalen Hurts au quart-arrière… il est quelque chose de spécial !

“J’ai déclaré publiquement pendant un certain nombre d’années que les quarts doivent pouvoir gagner de leur poche, mais l’entraîneur-chef Nick Sirianni a vraiment mis en place un plan offensif autour de lui pour mettre en valeur ses talents.

“Tant que Hurts reste en bonne santé, cette équipe peut battre n’importe qui dans le football. J’y crois vraiment.”

L'ancien joueur de ligne offensive de la NFL Brian Baldinger fait l'éloge du quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts, affirmant qu'il est "dans la conversation" pour le MVP de la ligue cette saison.

AVERY CHOIX : Aigles

“Je dois affronter mes Titans et choisir les Eagles, à Philadelphie. La foule va être dedans – ils ont certains des fans les plus fous – et cette équipe est hors des charts.

“J’aime vraiment ce que font les Eagles, en attaque et en défense, et j’ai juste l’impression qu’ils vont être trop à la hauteur des Titans. Ils ont juste le” facteur it “.

Chiefs de Kansas City (9-2) @ Bengals de Cincinnati (7-4)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 21h25

NEIL PICKS : Chefs

“Voici un test de cette défense de Kansas City, avec Joe Burrow et les Bengals – plus Cincinnati devrait également avoir Ja’Marr Chase et Joe Mixon de retour de blessures.

“Mais les Chiefs sont la meilleure équipe de mon classement de puissance, donc je vais avec Kansas City pour gagner celui-ci.”

Découvrez les meilleurs jeux de Patrick Mahomes et Joe Burrow de cette saison jusqu'à présent, avant la visite des Chiefs de Kansas City aux Bengals de Cincinnati ce dimanche.

JEFF PICKS : Chefs

“J’aime la façon dont les Bengals jouent en ce moment. C’est aussi proche que nous les avons vus de leur forme en séries éliminatoires de l’année dernière, mais il est difficile d’affronter Patrick Mahomes et les Chiefs.

“Et que diriez-vous de Travis Kelce? Le gars a 12 réceptions de touché en ce moment – nous avons encore beaucoup de football à jouer. C’est phénoménal.”

AVERY CHOIX : Chefs

“Je dois aussi aller avec les Chiefs. Ce qu’ils font en attaque en ce moment est électrisant, hors de ce monde.

“Les Bengals sont également sur une lancée, mais je ne sais tout simplement pas s’ils peuvent arrêter cette attaque. Mais j’ai dit la même chose l’année dernière, quand ils ont battu les Chiefs et sont allés au Super Bowl – alors qui sait ?

“Mais je vais y aller avec mon instinct et Kansas City.”

Colts d’Indianapolis (4-7-1) @ Cowboys de Dallas (8-3)

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 1h20

NEIL PICKS : Cowboys

“C’est Dallas jusqu’au bout, n’est-ce pas ?

“Les Colts ont eu des moments où ils ont semblé compétitifs sous [interim head coach] Jef samedi. Mais je ne pense pas qu’ils aient les chevaux ici.”

Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu'à présent.

JEFF PICKS : Cowboys

“J’aime les Cowboys. C’est toujours une équipe qui a tendance, dès que vous les choisissez, à tout gâcher. Mais Micah Parsons et cette défensive sont tellement dynamiques.”

CHOIX D’AVERY : Cowboys

“Je dois y aller avec les Cowboys. Je pense qu’ils vont s’occuper de cette équipe d’Indianapolis – ils ont une défense trop forte et ils vont dominer la ligne offensive des Colts.

“Dallas a un concurrent. Ils roulent, et bien que je ne veuille pas prendre de l’avance, j’ai l’impression qu’ils vont certainement s’occuper des affaires contre les Colts.”

