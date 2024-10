Prédictions de la saison 2024-25 de la LNH : vainqueur de la Coupe Stanley, équipes des séries éliminatoires, cheval noir et plus

Les Panthers de la Floride peuvent-ils répéter leur titre de champions de la Coupe Stanley ou est-ce au tour des Oilers d’Edmonton de passer du deuxième au premier rang? Que se passera-t-il lors de la course aux wild-cards de la Conférence Est ?

Après le coup d’envoi L’Athlétisme Prévisions de saison du personnel de la LNH jeudi avec les récompenses individuelles, aujourd’hui nous examinons les attentes des équipes. Qui participe aux séries éliminatoires ? Qui sont les chevaux noirs potentiels ? Quelle base de fans est vouée à la déception ?

Pour séparer les résultats de notre sondage, fournir un contexte et nous donner une critique saine, nous avons fait appel aux rédacteurs principaux de la LNH, James Mirtle et Sean Gentille, à la spécialiste de l’analyse Shayna Goldman et à l’expert en paris Jesse Granger.

Qui remportera la Coupe Stanley ?

Mirtle : Je me sens spécial avec le seul choix des Hurricanes. Peut-être que c’est enfin la bonne année ?! Droite?

Goldman : Perdez en finale de la Coupe Stanley, puis revenez pour gagner l’année suivante. Je pense avoir déjà vu ce script.

Gentille : J’ai choisi les Stars la saison dernière. Les Diables ne semblent pas tout à fait prêts. Les Leafs sont les Leafs. Les Avs ont beaucoup de points d’interrogation. C’est Edmonton par défaut.

Granger : Je pense que les Devils sont la combinaison parfaite de talent, de motivation et de repos après un été plus long que ce qu’ils avaient espéré, avec, enfin, l’ajout d’un gardien de haut niveau en la personne de Jacob Markstrom.

Qui sera le finaliste ?

Gentille : En d’autres termes, la plupart d’entre nous pensent que les Rangers trouveront une nouvelle façon de décevoir leurs partisans en séries éliminatoires.

Granger : Notre choix consensuel pour la finale de la Coupe est les Oilers plutôt que les Rangers. Vous pouvez parier ce résultat exact avec une cote de 66-1.



Connor McDavid et les Oilers affronteront-ils Mika Zibanejad et les Rangers lors de la finale de la Coupe Stanley 2025 ? (Bruce Bennett/Getty Images)

Qui finira à la dernière place ?

Mirtle : Priez pour Yaroslav Askarov, mes amis.

Granger : Et Mackenzie Blackwood.

Gentille : Les Sharks ont ajouté plusieurs vrais joueurs de la LNH cette saison. Cela ne veut pas dire que les choses vont tellement changer.

Qui sera la plus grande déception ?

Doit être projeté à plus de 100 points par le modèle de Dom en début de saison. Total de points projeté entre parenthèses.

Goldman : Je n’ai pas voté pour la Caroline, mais cela a du sens ici. Année après année, ils font partie des favoris de la Conférence Est. Mais les résultats ne correspondent tout simplement pas au battage médiatique final, donc on a l’impression que la pression commence à monter là-haut.

Granger : La blessure de Thatcher Demko m’inquiète beaucoup pour Vancouver. Il a comblé de nombreuses lacunes de cette équipe avec des exploits devant le filet, comme en témoigne son pourcentage d’arrêts vertigineux de ,845 sur les tirs à haut danger. S’il finit par jouer la majorité de la saison, les Canucks devraient s’en sortir, mais sinon, c’est beaucoup demander à Kevin Lankinen et Artūrs Šilovs.

Qui est votre prétendant à la Coupe du cheval noir ?

Doit être projeté comme une équipe de milieu de peloton, entre 85 et 100 points par le modèle de Dom en début de saison. Total de points projeté entre parenthèses.

Granger : Les Diables sont mon choix pour remporter la Coupe, donc j’ai en quelque sorte dû les choisir ici.

Mirtle : J’ai voté pour Vegas ici car (a) les Devils sont le choix facile et (b) tout le monde dort sur la qualité des Golden Knights, ce qui inclut peut-être la meilleure ligne bleue de la LNH. De plus, ils vont de toute façon ajouter deux contrats à terme de 10 millions de dollars à la date limite.

Goldman : Honnêtement, j’oublie si j’ai choisi Tampa Bay ou Nashville ici. Le Lightning a des problèmes de profondeur mais n’est pas encore mort. Et les Predators ont connu une intersaison vraiment intéressante. Ce sont mes deux prétendants à surveiller, car Mirtle a raison, les Devils sont le choix facile ici.

Gentille : Un jour, j’aurai fini de traiter le Lightning comme un véritable concurrent. Aujourd’hui n’est pas ce jour-là.

Quelle est votre équipe surprise en séries éliminatoires ?

Doit être projeté en dessous de 85 points par le modèle de Dom en début de saison. Total de points projeté entre parenthèses.

Goldman : Détroit semble être le seul choix légitime ici, surtout s’il peut améliorer son niveau grâce à cette poussée de fin de saison. Même si les Flyers se lancent dans une course comme l’année dernière, leurs changements de date limite les excluront probablement à nouveau de la conversation.

Gentille : Oui, ce sont les Red Wings par défaut pour moi aussi. Leur chemin semble au moins réaliste, surtout si quelques-uns de leurs prospects apparaissent.

Qui sera le premier entraîneur licencié ?

Mirtle : Près de la moitié de la ligue mentionnée ressemble à la LNH.

Goldman : La durée moyenne du mandat d’un entraîneur de la LNH est inférieure à 2,5 ans, donc c’est vraiment le jeu de tout le monde ici.

Gentille : Il y a eu tellement de roulement de personnel ces dernières années que nous manquons de vrais candidats.

Terrain des séries éliminatoires Est

Nous avons demandé à chaque électeur de choisir les huit équipes des séries éliminatoires de l’Est. Voici le pourcentage des votes reçus par chaque équipe. (Remarque : * équipe des séries éliminatoires en 2023-24)

Goldman : Désolé, les perturbateurs de la Division Atlantique, ce n’est apparemment toujours pas votre heure.

Gentille : C’est très drôle de voir les Capitals, une équipe qui a atteint les séries éliminatoires la saison dernière et qui s’est ensuite améliorée au cours de l’été, aussi loin dans la liste.

Granger : Ce qui est drôle, c’est que les parieurs sont d’accord. Washington est un favori de moins-190 pour rater les séries éliminatoires et de plus-155 pour s’y qualifier.

Terrain des séries éliminatoires de l’Ouest

Nous avons demandé à chaque électeur de choisir les huit équipes des séries éliminatoires de l’Ouest. Voici le pourcentage des votes reçus par chaque équipe. (Remarque : * équipe des séries éliminatoires en 2023-24)

Mirtle : Vancouver à 100 pour cent avec les problèmes de blessures de Demko est audacieux, mais là encore, le Pacifique n’est pas un pays meurtrier.

Goldman : C’est l’effacement de l’Utah, wow. Je suis un peu surpris qu’il n’y ait pas plus de confiance derrière les Jets – Connor Hellebuyck peut y amener son équipe, le reste est juste un peu flou.

Gentille : Je suis heureux de voir que nous prévoyons tous une autre année de la meilleure nouvelle tradition du sport : les Kings perdant contre Edmonton au premier tour.

Granger : Avec Drew Doughty en pré-saison et l’incertitude avec Darcy Kuemper et David Rittich devant le filet, il est logique que les Kings soient les plus proches de sortir de la position des séries éliminatoires, même s’ils sont toujours en profondeur devant.

