Prédictions de la ronde divisionnaire des Chiefs-Bills de la NFL d’Arrowhead Pride

Voyons ce que les membres du personnel de l’AP (et les lecteurs) pensent du match de dimanche entre Kansas City et Buffalo.

Pour le Kansas City Les chefs match d’ouverture des séries éliminatoires, notre panel de contributeurs a choisi à l’unanimité l’équipe locale pour remporter son match Wild Card contre le Dauphins de Miami au stade Arrowhead. Notre prédiction globale pour une victoire de 26-17 n’a pas tenu compte de la défense de Kansas City, n’accordant à Miami qu’un touché dans le match de l’équipe. Victoire 26-7. Le choix 24-13 de Nate Christensen a mené le panel avec seulement 16 points d’erreur, tandis que Ron Kopp et Rocky Magaña ont tous deux réalisé des prédictions à 18 points d’erreur. Pour ce match, nos lecteurs ont largement vu le match de la même manière que nous – même si environ un sur neuf a prédit que Kansas City serait un et terminé en séries éliminatoires.







Lors de la ronde divisionnaire, les Chiefs affrontent les Billets de buffle au stade Highmark d’Orchard Park, New York. Selon Paris sportifs DraftKings, Le buffle est favorisé de 2,5 points.

Voyons ce que le personnel – et nos lecteurs – pensent de ce match.

Nate Christensen (@natech32)

Ce jeu me tient brutalement à cœur, principalement parce que ces équipes partagent tellement d’ADN. Entre les quarterbacks, les entraîneurs, la gestion du roster et le schéma, ces équipes présentent de nombreuses similitudes. Franchement, en fonction du rapport de blessure de Buffalo, peut-être changer cela pour moi, mais je prends Buffalo. Tout ce que j’ai regardé toute la saison entre ces équipes me porte à croire qu’elles sont un peu meilleures que cette équipe des Chiefs. Combinez cela avec le fait qu’ils soient à la maison, et je vais m’appuyer sur Bills cette semaine.

Projets de loi 23, chefs 20

Si nous sommes brutalement honnêtes, nous devons reconnaître que ce jeu pourrait se dérouler dans un sens ou dans l’autre. C’est exactement ce que suggère l’écart de points, qui indique que les équipes sont à égalité sur un terrain neutre. Les deux équipes se sont également partagé les six derniers affrontements. Mais je vais devoir donner l’avantage à Kansas City car l’équipe a une fiche de 2-0 lors de sa récente séries éliminatoires affrontements contre Buffalo. Je pense simplement que l’entraîneur-chef Andy Reid sait exactement comment gagner des matchs éliminatoires, en particulier contre un adversaire familier qui a battu son équipe lors de leur dernier match de saison régulière.

Chefs 24, projets de loi 17

Ce match s’est produit à maintes reprises dans l’histoire récente de la NFL, et je ne pense pas qu’un fan de football se lasse de le voir. Cette bataille mettra en vedette deux équipes qui se connaissent très bien, ce qui conduira à un jeu plus lent et plus intense. La défense des Chiefs abandonnera certains jeux, tout comme celle de Buffalo – et je vois Patrick Mahomes trouver plus de moyens d’y parvenir que Josh Allen dimanche soir.

Chefs 24, projets de loi 20

Il s’agit d’un territoire inconnu pour les Chiefs dans le sens où ils ne sont pas habitués à être outsiders en séries éliminatoires. La dernière fois que ces deux équipes ont joué, le demi offensif des Bills James Cook a connu un succès rapide contre les sept premiers de Kansas City dans le jeu au sol et sur des passes courtes. Je m’attendrais à ce que les Bills lancent une attaque similaire cette fois-ci. Le fait que le plaqueur défensif Derrick Nnadi soit amoché rend ce travail plus difficile pour Kansas City. En plus de cela, les Chiefs doivent trouver des moyens de contenir Josh Allen et de fermer toutes les voies qu’il peut traverser lorsqu’ils font pression. S’ils y parviennent, je pense que le rêve restera vivant pendant encore une semaine.

Chefs 23, projets de loi 20

Les deux équipes viennent de réaliser d’impressionnantes performances au Wild Card Round ; cependant, l’ensemble du travail de cette saison montre une telle incohérence pour les deux équipes qu’aucune des deux bases de fans ne devrait se sentir très confiante quant à la façon dont celle-ci va se dérouler. Si les Bills étaient en meilleure santé, je les choisirais probablement dans celui-ci. Les fans des Chiefs ont vu tout au long de la saison que l’avantage du repos peut jouer un rôle clé. Je pense que l’avantage de deux jours de Kansas City lors de son dernier match et son rapport de blessures plus court leur donneront l’avantage sur une équipe de Bills désespérée.

Chefs 23, projets de loi 20

Cette année, il semble que ce soit la meilleure opportunité pour cette équipe des Buffalo Bills de enfin surmonter l’obstacle et de vaincre Patrick Mahomes et les Chiefs en séries éliminatoires. Buffalo est aussi chaud que n’importe quelle équipe de la ligue, et ils ont déjà battu les Chiefs cette saison. Tout d’un coup, les Chiefs jouent tranquillement leur meilleur football global de l’année. Ce n’est toujours pas joli, mais ils se sont finalement engagés à adopter la formule consistant à nourrir Pacheco, Kelce et Rice. S’ils peuvent continuer à minimiser les revirements en attaque et à jouer une défense de calibre championnat, je pense que les Chiefs peuvent trouver un moyen d’y parvenir contre les Bills dimanche. Ce serait le moment pour la défense des Chiefs de forcer quelques revirements et pour l’offensive de capitaliser sur les blessures défensives des Bills. Ils ont aussi ce gars Patrick Mahomes lors de son tout premier match éliminatoire sur route.

Chefs 27, projets de loi 21

Si vous me l’aviez demandé en décembre, je ne suis pas sûr que j’aurais choisi les Chiefs pour gagner ce match. Mais l’ambiance autour de l’équipe d’Andy Reid s’est améliorée au point où elle ressemble davantage aux équipes des Chiefs qui ont participé à trois Super Bowls au cours des quatre dernières années. La composition de cette équipe est très différente : cette version est construite autour de la défense. Je pense que cela leur sert bien contre Buffalo, l’adversaire de certains des matchs les plus épiques de l’histoire de la franchise. Historiquement, ces matchs sont des tirs de barrage, chaque équipe n’ayant besoin que d’un arrêt ou deux pour gagner la partie. Je me sens beaucoup mieux à l’idée que l’équipe de Spagnuolo ait réussi ces arrêts – et probablement quelques revirements – cette année. L’Jarius Sneed, Trent McDuffie, Chris Jones, Charles Omenihu, George Karlaftis : ces gars-là atteignent tous leur apogée au bon moment, et ça va être amusant de les voir attaquer Josh Allen et les receveurs des Bills. En attaque, les Chiefs réalisent maintenant qu’ils doivent simplement s’occuper du football et nourrir Rashee Rice et Isiah Pacheco, mais ne dorment pas sur Travis Kelce en séries éliminatoires. Cela ne ressemblera pas aux affrontements passés, mais les Chiefs pourraient bien mettre fin à la saison des Bills une fois de plus.

Chefs 30, projets de loi 24

Je pense que les Bills et les Chiefs sont si à égalité que, si vous jouiez au match 10 fois, chaque équipe gagnerait cinq des affrontements. Bien sûr, ils n’y jouent qu’une seule fois. Très différent des saisons précédentes, je pense que celle-ci se résume à l’entraîneur-chef (défensif) Sean McDermott contre le coordinateur défensif Steve Spagnuolo, et quelle que soit l’offensive qui cligne des yeux en premier – et perd la bataille du chiffre d’affaires – perdra le match. Considérant que celui-ci se déroule à Buffalo et qu’il donne un véritable sentiment de “maintenant ou jamais” pour Josh Allen et les Bills, je pense qu’ils trouvent enfin un moyen de surmonter l’obstacle. J’espère que je me trompe et que je pourrai rattraper cette prédiction incorrecte la semaine prochaine.

Projets de loi 23, chefs 19

Paris accessoires (de Pete Sweeney)

Rendez-vous sur DraftKings Sportsbook et prend… tous les overs précipités.

Isiah Pacheco O60.5 verges au sol

verges au sol James cook O62.5 verges au sol

verges au sol Josh Allen O42.5 verges au sol

verges au sol Patrick Mahomes O29.5 verges au sol

En savoir plus