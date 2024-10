Prédictions de la première journée de l’ATP Vienne, y compris Zverev contre Schwaerzler

Le champion 2021 Alexander Zverev est tête de série de l’ATP 500 à Vienne cette année et débutera sa campagne contre l’ancien numéro un mondial junior Joel Schwaerzler. Ce n’est que le deuxième match du tableau principal de l’ATP Tour pour le plus grand jeune espoir autrichien, car il tentera de réaliser l’impensable et d’éliminer le principal favori de la compétition. Selon vous, qui l’emportera ?

Prédictions de la première journée de l’ATP Vienne

Flavio Cobolli contre Alejandro Davidovitch Fokina

Face-à-face : 1-1

Alejandro Davidovich Fokina n’a toujours rien fait de très intéressant cette saison et pour un joueur avec son potentiel, un classement en dehors du Top 50 ne convient tout simplement pas. Flavio Cobolli, quant à lui, développe son jeu chaque semaine. L’année dernière à la même époque, l’Italien était impuissant en salle et il peut désormais produire dans toutes les conditions imaginables. Ce n’est pas clair et ils ont en fait de nombreux atouts similaires. Mais comme l’un d’eux est beaucoup plus en confiance en ce moment, il doit être le favori.

Prédiction : Cobolli en 3

Marton Fucsovics contre Matteo Berrettini

Face-à-face : Berrettini 2-1

Matteo Berrettini a subi une sortie surprise face à Dominic Stricker à Stockholm, mais cela était davantage dû au génie du Suisse. C’est encore une année de rebond fantastique pour l’Italien avec une légère amélioration de sa santé. Il a bien réussi à Vienne dans le passé, atteignant les demi-finales en 2019 et les quarts de finale en 2021. En tant que tel, Berrettini sera ici le favori contre Marton Fucsovics. Le Hongrois a cependant un don pour les bouleversements et nous avons eu un petit avant-goût à Wimbledon de la façon dont il peut rendre la vie difficile à cet adversaire en particulier.

Prédiction : Berrettini en 2

Alexei Popyrin contre Jakub Mensik

Face-à-face : Mensik 1-0





Alexei Popyrin se porte toujours bien après ce titre révolutionnaire à Montréal et même si ses résultats n’ont pas encore atteint ce niveau, la qualité de jeu reste solide. Jakub Mensik l’a déjà battu à Umag cette année, mais ce fut une performance très décevante de la part de l’Australien avec des fautes directes partout. Néanmoins, le joueur de 19 ans a très bien joué pour se qualifier ici. Sa combinaison de puissance et son excellent brouillage pourraient bien faire échouer à nouveau Popyrin.

Prédiction : Mensik en 3

Alexander Zverev contre Joel Schwaerzler

Face-à-face : Première rencontre

Le tennis autrichien sait qui sera sa prochaine star et il est sage d’accorder cette wildcard à Joel Schwaerzler. C’est juste que dessiner Alexander Zverev signifie probablement que l’expérience est tout ce qu’il pourra acquérir lors de cet événement. D’autant plus que le joueur de 18 ans s’est montré très imprévisible ces derniers temps, ce qui est très différent de la performance tactique et intelligente qu’il a réalisée pour devenir le premier joueur né en 2006 à remporter un titre de l’ATP Challenger Tour en mai. Le protégé de Jurgen Melzer frappera quelques brillants gagnants ici, mais il n’est pas assez constant pour déranger Zverev sur le long terme.

Prédiction : Zverev en 2

