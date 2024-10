Prédictions de la LNH 29 octobre Islanders de New York contre Blue Jackets de Columbus

Bienvenue dans une autre édition des Prédictions de la LNH. Chaque jour, nos écrivains ici à Dernier mot sur le hockey jetez un oeil aux jeux et donnez une analyse. Notre équipe décompose les matchs clés, les scénarios et les statistiques, puis fait des prédictions en fonction de la façon dont ils pourraient se dérouler. Pour cette édition, les Islanders de New York affronteront les Blue Jackets de Columbus. N’oubliez pas de suivre toute l’action, car nos scénaristes poursuivent cette série tout au long de la saison 2024-25.

Islanders de New York contre Blue Jackets de Columbus

Temps: 19 h 00, heure avancée de l’Est (HAE)

TV: MSGSN, FDSNOH

Ce match mettra en vedette deux rivaux de la division métropolitaine s’affrontant. Un seul point sépare ces deux-là au classement de la division. Ce soir, les Islanders ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Après neuf matchs, New York occupe la sixième place du métro avec une fiche de 3-4-2. De plus, ils se situent à un point des Blue Jackets 4-3-1 qui occupent la cinquième place. Les deux précieux points seront en jeu à l’intérieur de la Nationwide Arena de Columbus, Ohio. Ce sera le premier des trois affrontements entre les deux cette saison. Lors des dix dernières rencontres entre les équipes, les Islanders possèdent un avantage de 9-0-1 et ont remporté les trois dernières rencontres.

L’histoire des insulaires

Pour les Islanders, ils ont continué à faire preuve d’incohérence offensive lors de leur match d’hier soir, une défaite de 3-1 contre les Ducks d’Anaheim. Dans une autre défaite frustrante où les Islanders ont dominé les Ducks 41-22, mais ils n’ont pu encaisser qu’un seul but. Ce match était étrangement similaire à la défaite 1-0 contre les Red Wings de Détroit la semaine dernière, où les Islanders les ont dominés 30-11. La déception la plus récente survient après deux matchs consécutifs où ils en ont marqué trois. De plus, leurs 21 buts cette saison les placent au 31e rang de la ligue. Le seul but que les Islanders ont marqué est survenu en avantage numérique. Cette unité était de 1/4 et n’a tout simplement pas été assez bonne puisqu’ils se classent actuellement 29e avec 13,3 %. Ils aimeraient obtenir plus de leur meilleur joueur Mathieu Barzal. Bien qu’il ait marqué son seul but hier soir, son premier contre un gardien de but, il n’a toujours pas marqué de but à 5 contre 5 cette saison.

La défense a rebondi dans le match des Ducks, les limitant à seulement deux buts sur 22 tirs. Le seul problème est que le penalty est tout aussi mauvais que le jeu de puissance. Un filet désert et deux buts en avantage numérique, c’est ce qui les a battus. Cela ramène leur pourcentage de penalty à 62,5%, 31e de la ligue. Par conséquent, ils ont gâché un excellent jeu de la part de leur gardien de but. Ilya Sorokine. Après hier soir, il a une fiche de 2-2-1 et a arrêté 122 tirs sur 131 pour un pourcentage d’arrêts de .931. Il possède une moyenne de buts alloués de 1,80. Cependant, il n’a reçu qu’un but de soutien ou moins lors de trois de ses cinq départs. Les deux départs qu’il a obtenus le plus ont été des victoires. Après avoir joué le premier match consécutif, ils se tourneront vers la difficulté Semyon Varlamov et espérer un rebond. Il a un dossier de 1-2-1 avec un SV% de 0,856 et un GAA de 3,72.

L’histoire des Blue Jackets

Pour cette édition de NHL Predictions, les Blue Jackets entrent en pleine forme après une explosion offensive lors d’une victoire de 6-1 contre les Oilers d’Edmonton. Columbus a abordé cette saison avec peu d’attentes, mais ils ont bien joué pour commencer cette saison. Ils ont alterné défaites et victoires lors de leurs huit premiers matchs. Offensivement, ils se classent bon dernier pour les buts attendus avec 14,08. Malgré cela, ils se classent toujours parmi les meilleurs buts de la ligue avec 4,13 par match, bon pour la quatrième place de la ligue. Ils sont menés par leurs jeunes choix au repêchage qui deviennent des stars en herbe. Kirill Marchenkoun choix de deuxième ronde de 2018 connaît un bon départ avec une équipe menant 11 points en neuf matchs. De plus, deux choix de première ronde contribuent également de manière intéressante. Du repêchage 2020 Egor Chinakhov est un point par match avec huit en huit matchs. Enfin, Adam Fantilli du repêchage de 2023 compte cinq points en huit matchs.

Défensivement, les choses ont également été solides pour les Blue Jackets. Dirigé par un vétéran Zack Werenskiun autre de leur choix de première ronde cette fois-ci en 2015. Il marque un point par match avec huit en huit matchs. L’équipe se classe 15e pour les buts contre avec 3,13 par match, ce qui la situe au milieu du peloton. Leurs chiffres sous-jacents sont même un peu meilleurs que cela. Ils se classent septièmes pour les buts attendus avec 16,34. Cela vient du fait de limiter les chances de qualité des adversaires. Ils se classent 22e pour les tirs à haut danger avec 16. En revanche, leur tandem de gardiens composé d’Elvis Merzlikins et de Daniil Tarasov s’en sort bien. Evlis a été le meilleur des deux avec une fiche de 1-2 avec un SV% de 0,900 et un GAA de 2,76. Daniil avec une fiche de 3-1-1, un .886 SV% et un 3.42 GAA.

Dans un match où les deux équipes sont désespérées pour les deux points, celui-ci se jouera entre la défense des Islanders et l’offensive de haut vol des Blue Jackets. Nous ne pensons pas que l’offensive des Islanders sera en mesure de marquer suffisamment pour suivre Columbus, ce qui mettra la pression sur leur défense pour les retenir hors du tableau. De plus, ce processus de réflexion a pris en compte le fait que New York doit voyager une seconde consécutive et ce n’est pas prometteur pour eux. Les signes indiquent que les Blue Jackets mettent fin à leur séquence de défaites contre les Islanders dans celui-ci.

Prédiction : les Blue Jackets gagnent 4-2

Paris accessoires

Fanduel a la money line des Blue Jackets à +136, nous aimons l’opprimé à la maison dans celui-ci. Le plus/moins est de 6,5, compte tenu de la lenteur de l’offensive des Islanders, ce sera aux Blue Jackets de dépasser ce chiffre, nous ne pensons pas que cela se produise, alors prenez le moins. En ce qui concerne les buteurs des Islanders, Kyle Palmieri a été chaud et nous pensons qu’il en marque un ici. Pour les Blue Jackets, centre vétéran Sean Monahan a été bon sur leur première ligne et nous pensons que cela continue ici.

