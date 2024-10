Prédictions de la deuxième journée de la WTA Osaka, y compris Andreescu contre Minnen

Bianca Andreescu n’a disputé que 17 matches en 2024 et le WTA 250 Osaka sera sa première participation depuis l’US Open. Il reste à voir si la Canadienne pourra enfin commencer à jouer un horaire plus régulier prochainement, mais ce n’est pas comme si elle n’avait pas eu des éclairs sur son niveau de pointe cette saison. Son adversaire au premier tour est Greet Minnen ; Selon vous, qui passera à la prochaine étape de l’événement ? Nous prédisons tous les matchs de la journée, répartis entre cet article et deux autres articles : Ana Bogdan contre Veronika Kudermetova et Elise Mertens contre Mai Hontama.

Prédictions de la deuxième journée de la WTA Osaka

Moyuka Uchijima contre Marie Bouzkova

Face-à-face : Première rencontre

Le parcours de la saison de Marie Bouzkova a été quelque peu inhabituel. Elle a bien fait pour se qualifier pour les finales de Bogota et de Washington, mais autrement, elle passe à peine les premiers tours. Elle n’a cependant pas eu de chance d’attirer Veronika Kudermetova lors de son match d’ouverture à Wuhan. Moyuka Uchijima n’est pas à négliger ici, les Japonaises étant si confiantes dans leur saison décisive. Mais il lui faudrait beaucoup de frappes soutenues pour venir à bout de Bouzkova, même un peu en décalage.

Pronostics : Bouzkova en 3

Kimberly Birrell contre Saisai Zheng

Face-à-face : Première rencontre

Saisai Zheng a passé plus de deux ans loin des courts et, même si ses résultats en double depuis son retour comportent quelques faits saillants, elle est toujours à la recherche de sa première victoire en simple de la saison. L’ancienne numéro 34 mondiale peut-elle suivre sa compatriote Shuai Zhang dans la façon dont elle a soudainement relancé son jeu à Pékin ? Peut-être, et ce n’est pas comme si la qualité lui manquait. Mais le résultat le plus probable reste que Kimberly Birrell remporte ce titre, l’Australienne possédant également une bonne dynamique après la campagne de qualification.

Prédictions : Birrell en 2

Bianca Andreescu contre Greet Minnen

Face-à-face : Andreescu 1-0





Bianca Andreescu fera sa première apparition depuis l’US Open. Même si nous avons vu des éclairs incroyables de la part de la Canadienne cette année, nous attendons toujours le moment où elle sera de retour en tournée semaine après semaine. Avec seulement dix-sept matches en 2024 et aucun depuis un mois et demi, on ne peut que deviner quel sera son niveau à Osaka. La bonne nouvelle pour elle est que Greet Minnen n’est pas vraiment dans la meilleure forme de sa carrière, alors peut-être qu’Andreescu pourra revenir en force.

Pronostics : Andreescu en 3

Crédit photo principal : Geoff Burke-USA TODAY Sports