Prédictions de la deuxième journée de la WTA Ningbo, y compris Muchova contre Gadecki

La deuxième journée du WTA Ningbo Open voit Karolina Muchova revenir à l’action. La Tchèque, qui a réussi un superbe tir dans son dos lors de l’US Open de cette année, affrontera Olivia Gadecki au premier tour. Il y a sept matchs au total, et chez LWOT, nous prédisons toutes les compétitions ici et dans un article séparé, mettant en vedette Anna Kalinskaya contre Anastasia Potapova.

Prédictions de la deuxième journée de la WTA Ningbo

Yafan Wang contre Ella Seidel

Face-à-face : Face-à-face

Le meilleur parcours en carrière de Wang, 30 ans, jusqu’au quatrième tour de l’US Open a été l’une des plus grandes surprises du dernier Grand Chelem de l’année. Cependant, elle n’a pas pu prouver cela à domicile, échouant à remporter un match à l’Open de Chine ou à l’Open de Wuhan. Seidel a été battu 1-6 2-6 par Ajla Tomljanovic lors du dernier tour de qualification, mais est entré dans le tirage au sort en tant que perdant chanceux. L’Allemand n’avait pas joué depuis plus de deux semaines avant de participer aux qualifications de l’Open de Ningbo. C’est un match idéal pour que Wang revienne sur le chemin de la victoire.

Prédiction : Wang en 2

Katie Boulter contre Sara Errani

Face-à-face : Boulter 1-0 Errani

Errani, 37 ans, a prouvé qu’il lui restait encore de la vie dans sa carrière en simple en atteignant le troisième tour de l’US Open. Boulter, dont la forme a baissé depuis la saison sur gazon, ne peut pas se permettre de faire preuve de complaisance. Il ne pourrait y avoir de contraste de style plus apparent entre le percutant Boulter et le tristement célèbre Errani. Bien que l’Italienne ait réussi des surprises cette année, le temps dont Boulter disposera pour terminer son formidable coup droit devrait faire la différence dans ce match.

Prédiction : Boulter en 2

Karolina Muchova contre Olivia Gadecki

Face-à-face : première rencontre





Le niveau récent de Muchova est parmi les meilleurs du football féminin. Elle a atteint la demi-finale de l’US Open et la finale de l’Open de Chine. Ces performances font sans aucun doute d’elle la favorite contre Gadecki, mais il s’agit d’un match de premier tour difficile pour Muchova. La grande frappeuse Gadecki est dangereuse, comme elle l’a montré lors de sa surprenante course à la finale de l’Open de Guadalajara le mois dernier. Cependant, la variété de Muchova constitue un contrepoids idéal au style de jeu de l’Australienne et devrait être suffisante pour la voir progresser.

Prédiction : Muchova en 2

