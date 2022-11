Prédictions de la déclaration d’automne : qu’est-ce que Jeremy Hunt annoncera ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chancelier Jeremy Hunt présentera son budget d’automne au Parlement le jeudi 17 novembre, offrant enfin des éclaircissements sur la manière dont le gouvernement de Rishi Sunak prévoit de rétablir l’ordre dans les finances publiques britanniques.

Après avoir succédé à Kwasi Kwarteng le 14 octobre à la suite de la débâcle du “mini-budget” mal conçu et inopportun de ce dernier du 23 septembre – qui a fait chuter la livre et a mis un terme rapide au mandat de premier ministre de Liz Truss – M. Hunt a reporté une déclaration initialement destiné à Halloween pour gagner du temps.

On s’attend maintenant à ce qu’il dévoile un ensemble de hausses d’impôts d’une valeur de 25 milliards de livres sterling et de réductions de dépenses de 35 milliards de livres sterling afin de combler un trou noir de financement de 60 milliards de livres sterling dans les coffres du Trésor et de rassurer les marchés mondiaux sur le fait que la Grande-Bretagne reste un partenaire commercial de confiance.

M. Sunak a insisté sur le fait que M. Hunt n’avait pas d’autre choix que de répondre aux attentes des marchés en mettant les finances britanniques sur une quille plus équilibrée grâce à des hausses d’impôts, sans lesquelles le pays risquerait un retour au chaos qui a suivi l’annonce de Truss-Kwarteng. de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées il y a sept semaines.

“Les conditions financières au Royaume-Uni se sont clairement stabilisées”, a déclaré le Premier ministre aux journalistes qui l’ont rejoint sur un vol long-courrier vers le dernier sommet du G20 à Bali, en Indonésie.

« Mais ils se sont stabilisés parce que les gens s’attendent à ce que le gouvernement prenne les décisions qui mettront nos finances publiques sur une trajectoire durable, et c’est le travail du gouvernement d’y parvenir. C’est ce que fera la chancelière.

Au cours d’une série d’entretiens avec les médias dimanche matin, le chancelier de M. Sunak a averti que tout le monde au Royaume-Uni finirait par “payer un peu plus d’impôts” à la suite de ce qu’il a à dire cette semaine.

« Nous demanderons à tout le monde des sacrifices. Mais dans une société équitable, comme nous le sommes au Royaume-Uni, il n’y a pas grand-chose à demander aux personnes aux revenus les plus bas », a-t-il déclaré. Dimanche avec Sophy Ridge sur Sky News.

M. Hunt a confirmé qu’il s’attend à ce que la Grande-Bretagne soit plongée dans la récession et a déclaré qu’il considérait comme sa mission de veiller à ce que cette période soit “aussi courte et peu profonde que possible” en maîtrisant l’inflation, qui se situe actuellement à son plus haut niveau en 40 ans. 10,1% et a laissé le public confronté à une sombre crise du coût de la vie à mesure que les longues nuits s’allongent.

Il a dit à BBC1 Dimanche avec Laura Kuenssberg qu’une incapacité à prendre des mesures maintenant pour équilibrer les comptes entraînerait une montée en flèche des prêts hypothécaires.

“Si nous ne faisons rien, la Banque d’Angleterre augmentera alors les taux d’intérêt”, a déclaré M. Hunt. «Ils doivent le faire constitutionnellement. C’est leur travail de faire baisser l’inflation.

“Si nous ne les aidons pas avec ce que nous faisons en tant que gouvernement, ils devront supporter cette pression et nous verrons les taux hypothécaires augmenter, les taux d’intérêt augmenter et cela nuira aux familles à travers le pays. .

« Une économie dynamique a besoin de faibles impôts et d’une monnaie saine. Mais l’argent sain doit passer en premier, car l’inflation ronge la livre dans votre poche et la livre dans votre compte bancaire tout aussi insidieusement que les impôts.

Bien que M. Hunt ait refusé de donner des détails précis sur son annonce à venir jusqu’à présent, il a été pressenti pour prolonger de deux ans le gel de quatre ans des seuils d’imposition sur le revenu jusqu’en 2027/28, entraînant des millions de travailleurs supplémentaires vers des taux plus élevés mais économisant 6 milliards de livres sterling. par an, selon les calculs de l’Institute for Fiscal Studies.

Des gels similaires devraient augmenter les factures d’assurance nationale et d’impôt sur les successions.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles il pourrait réduire le seuil du taux le plus élevé de 45 pence de 150 000 £ à 125 000 £ et réduire l’abattement non imposable pour les dividendes et les gains en capital afin de diriger une partie de la douleur vers les Britanniques les plus riches.

Mais l’ancien ministre conservateur du Trésor, Simon Clarke, a fait allusion à la perspective de problèmes sur ce front sous la forme d’une rébellion d’arrière-ban conservateur lorsqu’il a averti M. Hunt lors de son propre entretien avec Sky qu’il devrait “s’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons des réductions de dépenses plutôt que des augmentations d’impôts ».

Sur la question de ces réductions, le chancelier a indiqué que son programme signifierait des règlements serrés pour les départements non protégés de Whitehall, y compris la santé et la défense, laissant même le NHS assiégé trouver des “efficacités”.

(PA)

Tout en reconnaissant que les médecins et les infirmières du service subissent une «pression insupportable», M. Hunt, lui-même ancien secrétaire à la santé, a déclaré: «Il y a beaucoup d’argent qui entre dans le NHS et … dans le contexte où le financement du NHS augmente, nous devons faire tout notre possible pour trouver des gains d’efficacité.

Il a déclaré à Mme Kuenssberg: «Les écoles, les hôpitaux, tous nos services publics doivent faire face au coût de l’inflation. Quoi [they] verrons est un gouvernement qui a un plan pour s’attaquer à la cause profonde de ces pressions … qui sont les factures qui augmentent, la facture d’électricité qui augmente, la facture de gaz qui augmente.

«Ce que nous devons faire, c’est une combinaison de soutien à court terme pour les personnes en difficulté – et absolument les écoles et les services publics sont dans cette catégorie – mais aussi un plan qui dit:« Voici comment nous allons nous en sortir ». ”

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a averti que le plan de son homologue équivaudrait inévitablement à «l’austérité 2.0» – M. Hunt aurait demandé conseil à l’ancien chancelier George Osborne, l’architecte de cette politique.

Ailleurs, M. Hunt a déclaré dimanche que le soutien du gouvernement aux factures d’énergie ne ciblerait que les plus vulnérables après avril 2023 (le plafond des prix de l’énergie d’Ofgem a été gelé par Mme Truss à 2 500 £, à l’origine pendant deux ans avant que M. Hunt ne le ramène à seulement six mois).

Cette décision devrait coûter des centaines de livres à des millions de ménages, mais il a déclaré à MsKuenssberg qu’il se sentait obligé d’imposer des «contraintes» au soutien.

“Nous devons reconnaître que l’une des raisons de l’instabilité qui a suivi le mini-budget était que les gens craignaient que nous exposions les finances publiques britanniques à la volatilité du marché international du gaz”, a-t-il déclaré.

« Donc, il doit y avoir des contraintes. Mais, oui, nous continuerons à soutenir les familles et je vais vous expliquer exactement comment nous allons le faire.

Cela a peut-être déjà été révélé par Le Sunday Timesqui a rapporté au cours du week-end que des documents soumis au Bureau de la responsabilité budgétaire indiquent que M. Hunt a l’intention de prolonger le programme de six mois supplémentaires à un coût considérablement réduit de 20 milliards de livres sterling.

Cela pourrait voir la garantie d’Ofgem augmenter jusqu’à 3 100 £, coûtant au ménage moyen 600 £ supplémentaires.

Au cours de la même tournée des studios politiques du dimanche, M. Hunt a également promis “un plan à long terme pour l’énergie propre, l’énergie verte et l’énergie bon marché” pour garantir que la Grande-Bretagne ne soit plus jamais laissée à la merci d’événements internationaux comme la guerre de la Russie en Ukraine.

Il devrait également augmenter le taux de la taxe sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord à 70% et pourrait prolonger la politique de deux ans jusqu’en 2028.

D’autres mesures possibles que la chancelière pourrait prendre jeudi incluent l’augmentation de la taxe d’habitation de 3% (aussi haut que possible sans nécessiter de référendum local) pour générer des fonds supplémentaires pour soutenir les soins sociaux et les services publics, augmenter les pensions et les prestations en fonction de l’inflation. pour protéger les plus vulnérables et reporter l’introduction du plafond à vie des soins sociaux, en veillant à ce que personne ne paie plus de 86 000 £, à partir d’octobre 2023, un an ou même deux dans le futur.