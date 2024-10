Prédictions de la date limite des échanges dans la NFL : Bryce Young, Mike Williams et d’autres resteront-ils sur place ou passeront-ils à autre chose ?

La période précédant la date limite des échanges avec la NFL, le 5 novembre, a déjà été marquée par beaucoup d’action, puisque les receveurs Davante Adams, Amari Cooper, DeAndre Hopkins et Diontae Johnson ont tous changé d’adresse au cours des deux dernières semaines. Lundi, les Chiefs de Kansas City ont ajouté le passeur Josh Uche via un échange avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour renforcer davantage leur défense.

Les noms d’un certain nombre de joueurs de premier plan, comme Maxx Crosby des Raiders de Las Vegas et Myles Garrett des Browns de Cleveland, ont rebondi dans le moulin à rumeurs ces dernières semaines. À moins d’un changement d’avis de la part des décideurs de leur équipe, aucun de ces passeurs de renom ne va nulle part.

L’intrigue continue de tourbillonner autour de plusieurs autres joueurs qui se retrouvent coincés dans des équipes perdantes ou dans une impasse pour diverses raisons. Les équipes rivales ayant des aspirations au championnat ou des trous béants à court ou à long terme pourraient entrer sur le marché pour des ajouts à leur liste.

Voici une liste de certains des joueurs/candidats potentiels les plus importants discutés dans les cercles de la NFL, suivi d’une prédiction quant à savoir s’ils se retrouveront en mouvement ou resteront sur place la semaine prochaine.

Prédiction : rester sur place

Young fait face à un avenir incertain en Caroline malgré le fait que les Panthers ont progressé pour le prendre au premier rang du classement général en 2023. Mis sur le banc après deux matchs cette saison, il a siégé pendant les cinq prochains avant de revenir dans la formation de départ la semaine dernière après qu’Andy Dalton ait subi une entorse au pouce. dans un accident de voiture. Young a livré un autre sac mitigé lors de la défaite 28-14 contre les Broncos de Denver, complétant 24 des 37 passes pour 224 verges, deux touchés et deux interceptions.

La classe de repêchage 2025 ne regorge pas de quarts-arrières de haut niveau, donc le débat a tourné autour de la volonté d’autres équipes d’offrir quelque chose à Young. Les Panthers, cependant, ne semblent pas encore prêts à admettre qu’ils ont commis une telle erreur dans leur sélection Jeune. Ils vont probablement s’accrocher à lui et le laisser jouer le rôle dans l’espoir qu’il fasse preuve d’une prise de décision et d’une exécution améliorées.



Détroit, Atlanta ou l’Arizona concluraient-ils un accord pour Jadeveon Clowney ? (Bob Donnan / Imagn Images)

Prédiction : passer à autre chose

Un passeur de haut niveau peut transformer une bonne défense en une excellente défense, et les équipes aspirant au championnat pourraient chercher à agir avant la date limite pour augmenter leurs chances d’atteindre leurs objectifs en séries éliminatoires. Le leader de la NFC, Detroit, a besoin d’aide pour se précipiter avec Aidan Hutchinson perdu sur blessure pour la saison. Atlanta, qui mène la NFC Sud, a également besoin d’aide pour se précipiter. L’Arizona, qui reste dans le vif du sujet dans la NFC Ouest, a également appelé des équipes à la recherche d’aide pour se précipiter.

Les compétences de Clowney, 31 ans, sont gaspillées en Caroline, où les Panthers se classent parmi les pires de la ligue en défense. Un an après avoir égalé un sommet en carrière avec 9 1/2 sacs pour les Ravens de Baltimore, Clowney n’a qu’un seul sac pour la Caroline. Clowney a encore quelque chose dans le réservoir et peut aider une équipe dans le département des passes précipitées. Une partie du problème réside dans la mauvaise résistance des Panthers à la course. Les adversaires en profitent et courent vers Clowney, qui, à ce stade de sa carrière, ne semble pas très enthousiaste à l’idée de servir de stoppeur. On pense que Clowney préfère une sortie, et étant donné la possibilité de stocker des choix pour leur liste épuisée de talents, les Panthers obligeront probablement.

Prédiction : rester sur place

Le vétéran de sixième année est tombé en disgrâce un an seulement après avoir signé un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans avec Chicago. Il a débuté 11 matchs la saison dernière et deux des cinq auxquels il a participé cette saison, mais il a été laissé de côté ces deux dernières semaines. Les Bears aimeraient quitter Davis, 28 ans, et il pourrait probablement remplacer une équipe souffrant de blessures à l’intérieur de sa ligne offensive. Mais il est difficile d’imaginer une équipe prête à se séparer de beaucoup pour un joueur désormais réduit à un rôle de remplaçant. Les Bears disent qu’ils apprécient toujours Davis en raison de la profondeur qu’il offre, et ils devront peut-être se contenter de le garder à moins qu’une autre équipe ne devienne désespérée.



Les Browns pourraient garder Za’Darius Smith dans l’espoir d’une bonne performance en seconde période de saison. (Ken Blaze / Imagn Images)

Prédiction : rester sur place

Les équipes ont appelé les Browns à propos de nombreux joueurs. Et même s’il a déjà été clairement établi que Garrett est intouchable, son serre-livre – Smith – mène l’équipe avec cinq sacs et suscite de l’intérêt. Les Browns pourraient écouter les demandes de renseignements sur Smith, 32 ans, mais ils hésitent également à le renvoyer en raison de la conviction au sein de l’organisation qu’un revirement de saison n’est pas hors de question. Cette conviction incitera probablement les Browns à s’accrocher à Smith.

Prédiction : rester sur place

Smith, 31 ans, n’a pas eu autant de temps de jeu qu’il le souhaiterait cette saison sous la direction du nouveau coordinateur défensif Jeff Hafley, donc son nom est récemment apparu dans le moulin à rumeurs commerciales. Les Packers gagnent des matchs et considèrent toujours Smith comme un membre précieux de leur rotation de passe-passes. Avec 2 1/2 sacs, il est l’un des six joueurs de Green Bay avec au moins deux sacs cette saison, et ses 10 pressions de quart-arrière le classent au deuxième rang de l’équipe. Les Packers ne sont pas enclins à affaiblir leur unité de passe-passe en soustrayant des talents alors qu’ils se retrouvent dans une course houleuse de la NFC Nord avec Detroit et Minnesota.

Prédiction : passer à autre chose

Malgré des saisons consécutives de 1 000 verges pour lancer sa carrière, Etienne a vu sa charge de travail diminuer cette saison, en partie grâce à quelques blessures tenaces et à l’ascension simultanée de Tank Bigsby. À 2-6, les Jaguars peuvent dire adieu à toute aspiration aux séries éliminatoires, et ils feraient bien d’envoyer Etienne dans une équipe qui a besoin d’une profondeur de porteur de ballon améliorée maintenant pour avoir une longueur d’avance sur l’implosion de l’effectif qui se produira certainement cette intersaison.

Prédiction : passer à autre chose

L’acquisition d’Adams rend Williams remplaçable à New York. Williams a passé la première moitié de la saison à revenir dans le courant après s’être remis d’une opération chirurgicale pour réparer un LCA déchiré au cours de la troisième semaine de la saison 2023. Le vétéran, habituellement sûr de lui, a réussi 11 attrapés pour 160 verges sur 19 cibles en six matchs, mais n’a pas reçu de cible dimanche malgré 36 snaps. Williams, qui a réalisé en moyenne 57 attrapés pour 879 verges (15,5 verges par réception) et cinq touchés par saison, pourrait certainement aider à améliorer la profondeur d’une équipe cherchant à organiser une série d’éliminatoires.

(Illustration du haut : Dan Goldfarb / L’Athlétisme; photos de Bryce Young, Travis Etienne et Mike Williams : Brooke Sutton / Getty Images, Gary McCullough et Adam Hunger / Associated Press)