Prédictions de la Coupe du monde: Back Hakim Ziyech tire au Maroc contre la Croatie en éliminatoires pour la troisième place | Nouvelles du football

Jones Knows a frappé dans les vainqueurs de la Coupe du monde et il a plus d’angles de pari à considérer dans les deux derniers matchs d’un tournoi palpitant.

Des gagnants pour Jones Knows dans les huitièmes de finale ? Le Maroc contre l’Espagne ira aux tirs au but (11/2)

Sept tirs ou plus de la Corée du Sud contre le Brésil (Evs)

Les États-Unis auront au moins deux tirs cadrés en première mi-temps (5/6)

Argentine vainqueur et moins de 3,5 buts (5/6)

Manuel Akanji aura un ou plusieurs tirs face au Portugal (11/10)

L’Argentine contre les Pays-Bas ira aux tirs au but (9/2)

Plus de 2,5 buts en France vs Angleterre (Evens)

L’Argentine s’impose à zéro face à la Croatie (13/8)

Le Maroc aura neuf tirs ou plus contre la France (Evens)

Croatie vs Maroc, éliminatoires pour la troisième place, samedi 15h

Ce jeu n’est pas pour tout le monde, mais mes impulsions de botté de dégagement sont toujours un peu pompées pour cette rencontre car c’est traditionnellement un jeu où l’action est garantie avec des équipes qui relâchent quelque peu le frein à main. Cela se voit dans le fait qu’il n’y a eu qu’un seul match nul après 90 minutes lors des 19 matchs éliminatoires pour la troisième place de la Coupe du monde. Les équipes jouent pour gagner.

Ce devrait certainement être le cas cette année avec deux équipes qui verront la chance de terminer troisième d’une Coupe du monde comme un gros facteur de motivation.

Il y a des paris à faire sur les marchés des buts et des tirs.

Image:

Lionel Messi, Antoine Griezmann et Richarlison sont les vedettes des prix de la Coupe du monde de nos écrivains





En repensant aux 19 dernières éliminatoires de la Coupe du monde pour la troisième place – une taille d’échantillon fiable – la moyenne des buts par 90 roquettes passe à 3,7 buts, ce qui suggère que si vous aviez aveuglément soutenu cette ligne de buts au fil des ans, vous seriez bien en avance sur les prix. .

Plus de 2,5 buts dans cette rencontre sont disponibles à 4/5 avec Sky Bet – un pari qui aurait réussi dans 10 des 11 dernières éliminatoires pour la troisième place.

C’est un pari à considérer, mais mon argent sera investi dans les marchés des tirs où il y a des prix très juteux à contre-courant pour attaquer. Lorsqu’une moyenne de buts est élevée dans un jeu de cette nature d’exhibition, la probabilité de tirs augmente également.

Un tirage rapide et basique du nombre total de tirs de match lors des 14 dernières éliminatoires pour la troisième place montre que chaque match fournit 31,2 tirs toutes les 90 minutes. Sky Bet a fixé sa ligne de tirs à 25 ou plus avec 4/5 disponibles, ce qui ouvre d’énormes possibilités sur divers marchés. Mon arme de prédilection est le joueur marocain qui tire sur les marchés avec les lignes de Hakim Ziyech qui se démarquent.

L’homme de Chelsea est le candidat idéal pour un pari sur les tirs car il dispose de nombreuses licences offensives jouant du “mauvais” côté, ce qui signifie qu’il cherche toujours à couper sur son pied gauche le plus fort pour prendre des tirs et qu’il est gourmand, gourmand. garçon qui aime les tentatives spéculatives à distance.

Image:

Hakim Ziyech lance une attaque contre l’Espagne





En 51 apparitions en Premier League pour Chelsea, sa moyenne de tirs par 90 est de 3,07 – un taux de frappe incroyablement sain. Il est en moyenne le plus grand nombre de tirs de tous les joueurs marocains à la Coupe du monde avec 1,3 pour 90 et c’est tout en jouant dans une équipe très défensive. Ils joueront avec beaucoup plus de liberté dans celui-ci et Ziyech est susceptible de tirer à vue et de tirer régulièrement. Je le soutiendrai pour avoir trois tirs ou plus à 13/8 avec Sky Bet, quatre ou plus à 4/1 et deux tirs cadrés à 100/30.

PRÉDICTION DE SCORE : 2-3 | MEILLEUR PARI: Hakim Ziyech a trois coups ou plus (13/8 avec Sky Bet – Bet Here!)

Argentine vs France, finale de la Coupe du monde, dimanche 15h

Image:

La France affronte l’Argentine en finale de la Coupe du monde





Permettre aux dieux du football d’influencer la prise de décision n’est pas un moyen durable de faire des appels judicieux dans ce jeu. Mais dans ce cas, il y a un dieu du football au cœur d’un match de football pour lequel les stars s’alignent. C’est la Coupe du monde de Lionel Messi, n’est-ce pas ?

La France a laissé de l’espace devant ses quatre défenseurs tout au long du tournoi, mais a survécu dans les grands moments grâce à des finitions capricieuses ou à une défense décisive. Lors de leurs trois matches à élimination directe, la France a concédé en moyenne près de 14 tirs toutes les 90 minutes avec en toile de fond un ratio de buts attendus par 90 minutes de 1,72. Une répétition de cela contre Messi laissera la France en difficulté. C’est l’Argentine pour moi mais un meilleur pari au niveau des prix peut être trouvé sur le marché des buts.

Image:

Graphique pour la fonction de chanson argentine





La façon dont les marchés de la ligne de but ont évolué suggère que les parieurs s’attendent à une finale à faible score. Vous pouvez obtenir seulement 1/2 avec Sky Bet sur moins de 2,5 buts. Je serais généralement d’accord avec ce prix dans un jeu d’une telle ampleur où il peut tenir la distance, mais il y a de gros arguments pour soutenir les buts dans ce match, surtout avec le prix de 6/4 avec Sky Bet proposé pour plus de 2,5 Buts.

Un tirage de base du nombre total de buts récents dans les matchs des deux équipes indique que le match dépasse la ligne des 2,5.

Les matchs de l’Argentine sont en moyenne de 2,8 buts par 90 minutes ce tournoi et la France à 3,0 buts par 90 minutes. De plus, même si les deux défenses étaient au top et ont gardé leur cage inviolée en demi-finale, affronter la Croatie et le Maroc est une proposition différente pour arrêter les deux meilleurs joueurs offensifs de la planète à Messi et Kylian Mbappe.

Ces deux-là n’ont besoin que de faibles chances de marquer, ce qui signifie que même les meilleures défenses auront du mal à les contenir.

Donc, vous avez une moyenne globale de buts positive et un talent offensif d’élite sur le terrain, qu’est-ce qui maintient cet autre prix si bas ? C’est peut-être de l’histoire récente puisque six des huit dernières finales ont produit moins de trois buts. Cependant, si vous remontez à travers l’histoire, le nombre moyen de buts dans une finale de Coupe du monde est de 3,2 en 90 minutes. Mon enthousiasme pour les buts dans ce jeu brûle. Je soutiendrai certainement ce 6/4 pour trois buts ou plus.

Et si vous avez envie de combiner une victoire argentine dans le mélange, vous pouvez tremper votre canne dans le poisson 4/1 avec Sky Bet. Pas trop minable ça.

PRÉDICTION DE SCORE : 2-1 | MEILLEUR PARI : Plus de 2,5 buts (6/4 avec Sky Bet – Bet Here !)