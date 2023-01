Prédictions de la composition des Cubs de Chicago après la signature d’Eric Hosmer

Les Cubs de Chicago ont ajouté les joueurs de premier but Eric Hosmer. Voici à quoi devraient ressembler la composition et l’ordre des frappeurs le jour de l’ouverture.

Les Cubs de Chicago n’ont pas pu convaincre Anthony Rizzo de revenir dans les Friendly Confines, et n’ont pas non plus réussi à convaincre Jose Abreu de remonter la ligne rouge vers le nord de Chicago. Au lieu de cela, ils ont signé Eric Hosmer pour prendre le premier but après qu’il semblait que la recrue Matt Mervis aurait pu prendre le départ de la première journée.

Avec cela, cela crée une composition et un ordre des frappeurs plus solides. Voici ce que nous attendons.

Prédiction de la composition de la journée d’ouverture des Cubs de Chicago

C : Yan Gomes

1B : Éric Hosmer

2B : Nico Hoerner

SS : Dansby Swanson

3B : Patrick Sagesse

LF : Ian Happ

CF : Cody Bellinger

RF : Seiya Suzuki

Prédiction de l’ordre des frappeurs des Cubs de Chicago

Nico Hoerner Dansby Swanson Ian Happ Seiya Suzuki Eric Hosmer Cody Bellinger Nicolas Madrigal Patrick Sagesse Yan Gomes

Christopher Morel se glissera probablement dans la formation tout au long de la saison en tant qu’utilitaire pour donner à chacun quelques jours de repos.

Nico Hoerner a l’OPS le plus fort en regardant les statistiques de l’an dernier, et était le meneur l’an dernier. Il prendra la première place. Le deuxième meilleur est Dansby Swanson, donc ces deux-là en un contre deux pour ouvrir les matchs devraient, espérons-le, leur donner un coup de poing. Ian Happ avait le meilleur pourcentage de slugging l’année dernière, et Suzuki le deuxième meilleur, afin qu’ils puissent marquer quelques points en troisième et nettoyer lorsque Hoerner et Swanson arrivent sur la base.

Le reste de la gamme se forme en termes d’OBP de l’année dernière à l’exception de Bellinger. Espérons qu’il puisse avoir une année de rebond à Chicago et prouver qu’il est digne de la position de milieu de gamme tout au long de l’année. Il ne peut pas battre là-bas le jour de l’ouverture.

Il est également possible que Tucker Barnhart prenne la relève en tant que receveur principal au lieu de Yan Gomes à un moment donné de l’année.

Ce n’est probablement pas le meilleur alignement ou ordre des frappeurs que les Cubs auraient pu obtenir, mais il se présente bien, avec un très bon sommet de l’ordre des frappeurs.