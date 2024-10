Prédictions de la 6e journée des portes ouvertes de la WTA Guangzhou, y compris Katerina Siniakova contre Bernarda Pera

L’Open de Guangzhou s’échauffe alors que nous atteignons la phase des quarts de finale, avec plusieurs affrontements passionnants qui auront lieu le jour 6. Le tournoi a déjà produit un tennis de haute qualité, et les fans peuvent s’attendre à une action plus palpitante alors que les meilleures têtes de série et les étoiles montantes s’affrontent. pour une place en demi-finale. Chez LWOT, nous passerons en revue chacun de ces matchs de quart de finale très attendus.

Prédictions des quarts de finale de l’Open de Guangzhou WTA

Katerina Siniakova contre Bernarda Pera

Face à face : Siniakova 5-1 Pera

Tout d’abord, nous avons Katerina Siniaková, classée n°48, qui détient un bilan de 4-0 contre Bernarda Pera, classée n°79, lors de leurs rencontres sur terrain dur. Les deux joueurs ont connu de bonnes saisons, Siniakova détenant un bilan de 36-24 victoires-défaites et Pera un bilan légèrement meilleur de 37-22. Le jeu sur tous les terrains de 28 ans et sa capacité à s’adapter pendant les matchs lui donnent un avantage, mais le puissant jeu de base de la joueuse de 29 ans l’a aidée à afficher de solides résultats tout au long de l’année.

Prédiction : Siniakova en 3

Mananchaya Sawangkaew contre Olga Danilovic

Face à face : Sawangkaew 0-0 Danilović

La Serbe Olga Danilovic (classée n°86) devrait affronter la Thaïlandaise Mananchaya Sawangkaew, qui se classe en dehors du top 150 au n°163. Danilovic a un solide bilan de 37-19 victoires-défaites pour la saison, tandis que Sawangkaew a été impressionnant en bas de l’échelle. -événements de niveau, amassant un record de 47-25. Bien qu’il s’agisse de leur première rencontre, la joueuse de 22 ans pourrait représenter un défi, mais l’expérience de la joueuse de 29 ans et la compétition de plus haut niveau pourraient lui donner l’avantage dans un match très disputé.

Prédiction : Danilovic en 3

Jessica Bouzas Maneiro contre Caroline Dolehide

Face à face : Maneiro 0-0 Dolehide

Ce sera la première rencontre entre Jessica Bouzas Maneiro et Caroline Dolehide. Maneiro, classé n°60, a été en excellente forme cette saison, amassant un impressionnant bilan de 51-22 victoires-défaites. En revanche, Dolehide, classé n°101, a connu une saison plus modeste avec un bilan de 22-26 victoires-défaites. La constance du joueur de 22 ans et sa capacité à dicter le jeu depuis la ligne de fond devraient s’avérer trop fortes pour le joueur de 26 ans, dont le style agressif peut conduire à des fautes directes s’il n’est pas bien exécuté.

Prédiction : Maneiro en 2

Wang Xiyu contre Lucia Bronzetti

Face à face : Xiyu 0-1 Bronzetti

Wang Xiyu et Lucia Bronzetti se rencontrent pour la deuxième fois de leur carrière pour conclure les quarts de finale de l’Open de Guangzhou. Xiyu, actuellement classé n°99, aborde ce match avec un bilan de 28-27 victoires-défaites pour la saison. Pendant ce temps, son adversaire, Lucia Bronzetti, classée n°84, détient un bilan presque similaire de 30-32 victoires-défaites. Les deux joueuses connaissent des saisons de hauts et de bas, mais l’Italienne a l’avantage psychologique, ayant remporté leur seule rencontre précédente lors du premier tour du Palermo Ladies Open. La joueuse de 23 ans cherchera à utiliser ses puissants coups de fond de court, tandis que la constance de la joueuse de 25 ans depuis la ligne de fond pourrait lui donner à nouveau l’avantage. C’est trop serré pour décider, mais nous donnerons à Bronzetti le bénéfice du doute sur la base de sa victoire convaincante contre Bronzetti lors de leur seul match.

Pronostic : Bronzetti en 3

Crédit photo principale : Crédit : David Kirouac-USA AUJOURD’HUI Sports