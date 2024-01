Prédictions de la 66e édition des Grammy Awards | Culture & Loisirs

Alors que la 66e édition des Grammy Awards aura lieu le 4 février, j’ai pensé que c’était le moment idéal pour faire mes pronostics pour les principales récompenses. Comme je l’ai dit dans mon classement des meilleurs albums de 2023, je n’ai certes pas écouté tous les albums/chansons sortis cette année, donc ces prédictions seront basées sur un mélange de mon opinion personnelle ainsi que de certaines opinions d’experts.

Puisqu’il existe de nombreuses catégories de musique différentes avec lesquelles je ne suis certes pas aussi familier, principalement le latin, le jazz et le gospel, je vais les ignorer et me concentrer davantage sur les catégories plus larges ainsi que sur la country/Americana en particulier.

Disque de l’année

Gagnante prévue : “Vampire” – Olivia Rodrigo

Choix personnel : “Pas assez fort” – boygenius

Snobé : “Je me souviens de tout” – Zach Bryan (feat. Kacey Musgraves)

Album de l’année

Gagnant prédit : « le record » – boygenius

Choix personnel : « le disque » – boygenius

Snobé : « Girouettes » – Jason Isbell et l’unité 400

Chanson de l’année

Gagnant prévu : “Anti Hero” – Taylor Swift

Choix personnel : « A&W » – Lana Del Ray

Snobé : “Je me souviens de tout” – Zach Bryan (feat. Kacey Musgraves)

Meilleur nouvel artiste

Gagnant prévu : Ice Spice

Choix personnel : Noah Kahan

Snobée : Megan Moroney

Producteur de l’année

Gagnant prévu : Jack Antonoff

Choix personnel : Metro Boomin

Snobé : Dave Cobb

Auteur-compositeur de l’année

Gagnant prévu : Shane McAnally

Choix personnel : Jessie Jo Dillon

Sous-titré : Zach Bryan

Meilleure performance pop solo

Gagnant prédit : « Pourquoi étais-je fait ? » [From The Motion Picture “Barbie”] -Billie Eilish

Choix personnel : « Pourquoi étais-je fait ? » [From The Motion Picture “Barbie”] -Billie Eilish

Snobé : « Pièces de monnaie » – Brendan Abernathy

Meilleur album vocal pop

Gagnant prévu : « GUTS » – Olivia Rodrigo

Choix personnel : “Midnights” – Taylor Swift

Snobé : « Long Way Home » – Brendan Abernathy

Meilleure performance rock

Gagnant prédit : « Pas assez fort » – boygenius

Choix personnel : “Pas assez fort” – boygenius

Snobé : « Le mal du pays » – Noah Kahan

Meilleure chanson rock

Gagnant prédit : « Pas assez fort » – boygenius

Choix personnel : “Pas assez fort” – boygenius

Snobé : « Northern Attitude » – Noah Kahan

Meilleur album rock

Gagnant prédit : “C’est pourquoi” – Paramore

Choix personnel : « Starcatcher » – Greta Van Fleet

Snobé : « La terre est inhospitalière et nous le sommes aussi » – Mitski

Meilleure performance rap

Gagnant prévu : « The Hillbillies » – Baby Keen (feat. Kendrick Lamar)

Choix personnel : « Rich Flex » – Drake & 21 Savage

Snobé : “MELTDOWN” – Travis Scott (feat. Drake)

Meilleure chanson rap

Gagnant prévu : “SCIENTISTS & ENGINEERS” – Killer Mike & André 3000 (feat. Future & Eryn Allen Kane)

Choix personnel : “Just Wanna Rock” – Lil Uzi Vert

Snobé : “MELTDOWN” – Travis Scott (feat. Drake)

Meilleur album rap

Gagnant prédit : « UTOPIA » – Travis Scott

Choix personnel : « UTOPIA » – Travis Scott

Snobé : « Un grand chaos » – Ken Carson

Meilleure performance solo country

Gagnant prévu : “In Your Love” – ​​Tyler Childers

Choix personnel : “In Your Love” – ​​Tyler Childers

Snobé : « Liens familiaux » – Charles Wesley Godwin

Meilleure performance country en duo/groupe

Gagnant prévu : “Je me souviens de tout” – Zach Bryan (feat. Kacey Musgraves)

Choix personnel : “Je me souviens de tout” – Zach Bryan (feat. Kacey Musgraves)

Snobé : « Mornings With You » – Flatland Cavalry (feat. Kaitlin Butts)

Meilleure chanson country

Gagnant prévu : “In Your Love” – ​​Tyler Childers

Choix personnel : “In Your Love” – ​​Tyler Childers

Snobé : « Summertime’s Close » – Zach Bryan

Meilleur album country

Gagnant prévu : “Rustin’ In The Rain” – Tyler Childers

Choix personnel : « Zach Bryan » – Zach Bryan

Snobé : « Liens familiaux » – Charles Wesley Godwin

Meilleure performance américaine

Gagnant prévu : “King Of Oklahoma” – Jason Isbell et l’unité 400

Choix personnel : “King Of Oklahoma” – Jason Isbell et l’unité 400

Snobé : “Je me demande pourquoi” – The Red Clay Strays

Meilleure chanson Roots américaine

Gagnant prévu : « Cast Iron Skillet » – Jason Isbell et l’unité 400

Choix personnel : « Cast Iron Skillet » – Jason Isbell et l’unité 400

Snobé : “Merigold” – Gabe Lee

Meilleur album américain

Gagnant prévu : « Girouettes » – Jason Isbell et l’unité 400

Choix personnel : « Girouettes » – Jason Isbell et l’unité 400

Snobé : “Drink The River” – Gabe Lee

Comme je l’ai dit au début, ce ne sont que mes prédictions sur certaines des principales récompenses et catégories de genre. J’aimerais pouvoir donner une prédiction complète et éclairée sur chaque nomination ; cependant, je n’ai tout simplement pas assez d’heures dans la journée pour écouter chaque album et chaque chanson nominée cette année.

Si vous voulez voir à quel point mes prédictions sont exactes (très probablement inexactes), la 66e édition des Grammy Awards sera diffusée le 4 février à 19 heures sur CBS.

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de The Torch.