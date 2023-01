Prédictions de fortune de l’astrologie chinoise pour 2023

CNN

Dites adieu au Tigre ; il est temps de sauter dans l’année du lapin.

Pour beaucoup de gens, le Nouvel An lunaire, qui tombe cette année le 22 janvier, est le moment de consulter les étoiles pour savoir ce qui les attend dans les mois à venir.

La plupart des gens connaissent les bases : le cycle du calendrier du zodiaque chinois de 12 ans est représenté par 12 animaux différents – les signes du zodiaque chinois. Votre animal du zodiaque est déterminé par votre année de naissance.

Mais ce n’est que le début. Pour les fidèles du système, une année ne se résume pas à son animal. Il existe également un cycle sexagénaire complexe composé de 10 tiges célestes et de 12 branches terrestres.

Chaque année, une tige céleste (l’un des cinq éléments, qui entrent dans la catégorie yin ou yang) est associée à une branche terrestre (l’un des 12 animaux du zodiaque chinois).

Gui Mao est le 40e élément du cycle sexagénaire chinois – la tige céleste “Gui” représente l’eau, tandis que la branche terrestre “Mao” représente le lapin. Cela fait de 2023 l’Année du Lapin d’Eau.

“L’année du lapin Gui Mao est une année assez spéciale – lorsque tous les éléments d’une année sont yin”, déclare Thierry Chow, un consultant en géomancie basé à Hong Kong, connu pour mélanger la géomancie traditionnelle chinoise avec des éléments de conception modernes.

«Il est également rare d’avoir la combinaison de l’eau et du lapin. Le lapin représente le bois. L’eau nourrit le bois (selon la géomancie chinoise).

Elle dit que les industries dont le bois est l’élément principal – comme la culture, l’édition, l’agriculture et le meuble – en bénéficieraient. Les industries du feu, en revanche, y compris les entreprises numériques et technologiques, peuvent souffrir car le feu a peur de l’eau.

“L’Année du Lapin d’Eau sera une année plus douce. Nous aurons le temps de souffler un peu. Nous sommes dans le tunnel depuis quelques années, et la lumière s’agrandit maintenant », déclare Chow.

Les adeptes pensent que pour chaque signe du zodiaque chinois, la chance dépendra en grande partie des positions des Tai Sui – les divinités stellaires censées tourner parallèlement à et dans la direction opposée à Jupiter.

Pour calculer comment chaque personne sera affectée au cours d’une année donnée, un consultant chinois en géomancie examinera son thème natal, qui est composé d’un large éventail d’éléments – tels que le jour et l’heure de sa naissance – pour voir comment ils peuvent interagir. avec les éléments de l’année.

Ces combinaisons jouent un rôle important pour ceux qui les suivent, les aidant à prendre d’importantes décisions de vie pour l’année à venir, comme se marier ou créer une entreprise.

Différents maîtres en géomancie peuvent interpréter les données différemment. Pourtant, il existe un consensus général sur ce que l’année signifie pour chaque animal du zodiaque en fonction des positions des étoiles, en particulier Tai Sui.

Si votre signe du zodiaque entre en conflit avec Tai Sui – alias le grand-duc de Jupiter – au cours d’une année donnée, les experts disent que vous pourriez vous retrouver face à des perturbations.

Pour ceux qui pourraient être en conflit avec Tai Sui cette année, Chow dit qu’ils doivent se rappeler que le calendrier est un cycle rotatif.

« C’est comme jouer aux chaises musicales – celui qui s’assoit à la place reçoit du Tai Sui. Vous changerez de position au prochain tour », déclare Chow, dont le signe du zodiaque sera également dans une position défavorable avec Tai Sui cette année.

Pour résoudre les affrontements, on pouvait se rendre dans un temple chinois et faire des offrandes aux représentations du Tai Sui.

“Même si vous n’y croyez pas à 100%, j’ai l’impression que cela vous donne un bon coup de pouce psychologique pour commencer l’année”, déclare Chow. “Quand les choses arrivent en cours de route, vous vous souviendrez que vous l’avez fait, et cela vous donnera un petit coussin.”

Maintenant, il est temps d’être précis.

Pour déterminer ce que l’année du lapin pourrait signifier pour vous, trouvez votre année de naissance et l’animal correspondant dans la galerie ci-dessus avant de lire les prédictions de Chow ci-dessous.

Les personnes nées l’année du lapin seront confrontées à leur “Ben Ming Nian” – leur propre année zodiacale – en 2023. Les adeptes pensent qu’il y aura plus de perturbations et d’instabilités dans l’année à venir.

“Les personnes nées l’année du lapin doivent s’attendre à de grands changements en termes de santé, de carrière et de relations. Cela pourrait être un peu angoissant, surtout pour ceux dont les cartes de naissance ne favorisent pas l’eau », explique Chow.

«Mais rappelez-vous que tout n’est jamais mauvais. Cela peut signifier une opportunité de grandir.

Les lapins devraient essayer d’attirer une énergie positive et de participer à des événements heureux lorsque cela est possible.

Ils devraient également voyager vers des destinations dans leur sud – peu importe si ces destinations du sud se trouvent dans leur ville ou à l’extérieur de leur pays – dit Chow.

L’année s’annonce plutôt bonne pour les Dragons. Aucune étoile malchanceuse n’affecte leur année.

“Il n’y a pas de soucis en suspens, sauf peut-être la santé pour ceux qui sont nés en été et en automne. Ils pourraient facilement se sentir stressés », explique Chow.

Mais l’expert en géomancie exhorte les Dragons à ne pas prendre de décisions irréfléchies au travail.

« Cela ne signifie pas trop réfléchir. Laissez simplement les choses reposer plus longtemps avant de prendre une décision », explique Chow.

Les dragons célibataires pourraient rencontrer des partenaires romantiques potentiels cette année. Leurs couleurs porte-bonheur sont métalliques, comme l’or ou l’argent.

En ce qui concerne les voyages, dirigez-vous vers l’ouest pour une meilleure fortune, dit Chow.

Les personnes nées dans les années Serpent profiteront de bonnes nouvelles et de l’abondance alors que la star du voyage, Yi Ma Xing, et la star de la fortune, Cai Xing, régneront sur elles cette année.

“Des opportunités, de nouvelles orientations et des avancées viendront à vous au travail”, déclare Chow. “Mais les serpents ont besoin de trouver un équilibre dans la vie et de faire une pause si nécessaire.”

Romantiquement, les serpents peuvent trouver l’amour en voyageant cette année. Chow leur conseille de porter du bleu ou de l’or et de voyager vers l’ouest ou le nord.

“Cette année, les chevaux auront l’étoile de la fleur de pêcher (Taohua Xing) qui brillera au-dessus d’eux. C’est toujours une bonne nouvelle », dit Chow.

Professionnellement, ils trouveront de nouvelles opportunités et rencontreront de nombreux tuteurs qui les assisteront.

Ils profiteront de bonnes relations. Elle dit que cela pourrait être la bonne année pour ceux qui veulent se fiancer ou se marier.

Mais Chow émet un rappel pour les chevaux : faites attention à la santé physique et mentale de leur famille.

« Ils peuvent porter des vêtements colorés comme du rose, de l’orange et un peu de jaune. En termes de voyage, ils peuvent se diriger vers leur sud », explique Chow.

Cette année, les chèvres accueilleront Tai Sui.

C’est généralement une influence positive sur leur chance, mais en même temps, cela pourrait aussi signifier que l’année sera aussi épuisante. C’est pourquoi les chèvres doivent prendre soin d’elles-mêmes et se reposer au besoin.

«Gagnez du temps pour mieux vous connaître. Côté carrière, vous devez rester humble et faire profil bas. Observez plus. Les opportunités se présenteront au bon moment », déclare Chow.

Sur le plan relationnel, les personnes nées dans les années de chèvre profiteront d’une année sans heurts.

“Ils sont plus susceptibles de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis et même de nouveaux amours cette année”, déclare Chow, ajoutant qu’un peu d’or et une visite dans l’ouest pourraient ajouter à leur chance.

Bonne nouvelle pour les Singes : ils seront en union harmonieuse avec le Tai Sui cette année.

Chow dit qu’ils seront comblés d’admiration par ceux qui les entourent au travail.

Mais cela ne signifie pas qu’ils doivent vivre imprudemment. Au lieu de cela, dit le géomancien, “ils devraient jouer prudemment cette année, en particulier ceux qui aiment les sports extrêmes”.

En termes de relations, ils sont sujets aux disputes et aux drames, ce qui pourrait être évité en améliorant la communication cette année.

Le jaune et le beige sont la palette de couleurs des singes en 2023, et ils pourraient se tourner vers l’ouest pour s’inspirer du voyage, dit Chow.

Les coqs doivent se préparer – ils affronteront Tai Sui cette année, ce qui signifie que les mois à venir pourraient être instables et présenter de nombreux changements.

Conseils de Chow : Embrassez le chaos et voyagez davantage.

“Rassemblez autant d’énergie positive que possible et soyez plus conscient qu’il vous sera peut-être plus facile d’attirer les conflits cette année”, dit-elle. “Mais comprenez que ces changements sont pour le mieux.”

Pour atténuer le coup, ils pouvaient porter plus de jaune et de brun et visiter des endroits à l’ouest ou au nord.

Étant en union avec Tai Sui, les personnes nées sous le signe du Chien profiteront probablement d’une année agréable avec des avancées significatives dans la carrière et les finances.

Mais les chiens doivent se rappeler d’être humbles et d’écouter les autres, en particulier les amis et les personnes en qui ils ont confiance, dit Chow. Ils vous diront des choses importantes qui vous seront grandement bénéfiques cette année.

“Leurs couleurs porte-bonheur sont l’argent et le bleu, et leur lieu porte-bonheur est au nord”, explique Chow.

Les cochons accueilleront Tai Sui, ce qui signifie que l’année devrait généralement être positive.

Mais, d’un autre côté, saluer le Tai Sui peut également affecter la santé en raison de la charge de travail supplémentaire.

“Vous devez équilibrer votre travail et votre temps de jeu de manière égale”, déclare Chow.

Les personnes nées pendant les années Cochon peuvent connaître un succès professionnel si elles sont disposées à se concentrer sur le travail d’équipe.

« Sur le plan relationnel, ce sera une très bonne année pour vous. Vous rencontrerez de nouveaux amis et un nouvel amour potentiel », déclare Chow.

Pour améliorer la fortune, les cochons pourraient porter du rose et du violet plus souvent et planifier un voyage dans le sud, ajoute-t-elle.

Les personnes nées dans les années du Rat seront en conflit avec Tai Sui, également connu sous le nom de Xing (torture) Tai Sui, l’année prochaine.

“Généralement, cela signifie une année plus difficile”, déclare Chow. “Mais quand il y a du yin, il y a toujours du yang aussi. Alors rappelez-vous, tout n’est jamais vraiment mauvais.

Les rats devraient être plus prudents en matière de santé et de travail. Ils pourraient être sujets à des blessures mineures et à une mauvaise communication cette année.

Chow les exhorte à porter des couleurs gaies – comme le rose et l’orange – et à visiter des endroits plus chauds.

Les bœufs profiteront d’une année passionnante avec l’étoile du voyage et l’étoile de la fortune qui brillent sur eux.

« Ils trouveront de nouvelles opportunités et leurs finances atteindront un nouveau niveau. Ils voyageront probablement davantage pour des raisons professionnelles et personnelles. Mais puisqu’ils voyagent et travaillent plus, ils doivent être conscients de leur santé », explique Chow.

Ceux qui sont célibataires et qui recherchent l’amour peuvent avoir de la chance cette année.

Pendant ce temps, lors du choix d’une destination de voyage, ils pourraient voyager vers le nord, dit Chow.

Pour ceux qui sont nés dans les années Tiger, leur “Ben Ming Nian” est terminé.

“Cela signifie que, quelles que soient les périodes difficiles et les instabilités qu’ils traversent, cela va bientôt s’améliorer”, déclare Chow. “Mais la patience est la clé car les changements ne seront pas immédiats.”

Les tigres, en particulier ceux nés au printemps et en été, devraient prendre du temps pour récupérer au premier semestre et ne prendre de grandes décisions qu’au second semestre, dit-elle.

Ils devraient prendre les choses lentement dans leurs relations et «s’épargner du temps pour moi».

Porter du jaune, du bleu et du marron pourrait leur remonter le moral. Ils pourraient également voyager vers leur nord et leur ouest, conclut Chow.