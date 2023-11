Prédictions de basket-ball universitaire : qui remportera le titre NCAA 2024 ?

Mes amis, il est temps. Heureusement, le premier jour de la saison de basket-ball universitaire est là. Et les Shot Takers sont revenus pour vous dire ce qui va se passer ensuite.

Ou, peut-être plus précisément, L’Athlétisme le personnel a prédit qui remporterait le championnat national masculin en avril. Quatre équipes ont obtenu des votes. Et maintenant, Dana O’Neil et moi avons été invités à débattre pour savoir qui avait raison et qui avait tort.

Qui remportera le titre national 2024 ?

C’est difficile de ne pas avancer rapidement jusqu’à la fin, non ?

Alors, pendant un instant, détournons notre attention de la confrontation Spalding-IUPUI qui démarre 2023-2024 – si cela est même possible – et passons à nos choix et à ceux de tous les autres. Dana, qui as-tu choisi pour recevoir la douche de confettis à Glendale et pourquoi ?

Dana : J’y suis allé avec Purdue. Je sais que cela me donne envie de me moquer du capitaine Obvious ou d’un imbécile. Je suppose que les gens auront davantage tendance à privilégier cette dernière. C’est très bien. Allez-y.

Oui, je connais l’histoire des problèmes des Chaudronniers lors du tournoi de la NCAA – une finale régionale depuis 1980. Je me souviens en fait de la pure honte de 2023. Pas seulement la défaite contre Fairleigh Dickinson avec le titre de joueur national de l’année, mais le refus de nourrir a déclaré Zach Edey de 7 pieds 4 pouces au poteau dans les dernières minutes contre la plus petite équipe de la Division I. Je me souviens aussi des revirements et du mauvais tir à 3 points et de l’effondrement épique.

Je connais toutes les raisons pour lesquelles choisir Purdue est illogique. Mais je sais aussi qu’avant que tout ne se détraque en mars, les Boilermakers ont remporté 29 matchs et Edey a fonctionné comme une équipe de démolition composée d’un seul homme dans le basket-ball universitaire. Lui, si vous ne l’aviez pas entendu, est de retour. Et il est en colère, et je ne sais pas pour vous, Hamilton, mais je ne voudrais pas me battre dans la peinture avec un Zach Edey en colère.

Brian : L’équipe avec le joueur le plus dominant du pays, plus d’expérience autour de lui et une rage collective sur la façon dont la saison précédente s’est terminée… un choix solide. Un choix logique.

Aussi? Faux.

Jusqu’à ce que nous éliminions toutes les années supplémentaires d’éligibilité au COVID-19 et que les jeunes de 24 ans soient plus susceptibles d’être dans un bureau que dans une salle de basket-ball universitaire, l’expérience compte. Beaucoup. Mais vous pouvez avoir de l’expérience sans être ancien, et être assez bon pour espérer légitimement gagner des dizaines de millions de dollars en jouant au basket-ball compte aussi. C’est particulièrement formidable lorsque ce talent se synchronise avec une certaine expérience.

Regardez, duc. Récipiendaire du plus grand nombre de voix (quatre) pour remporter le championnat national, dont un m’appartenait. En bref – passez à extrêmement Stefan de la voix de « Saturday Night Live » – Duke a tout. Le leader, Jeremy Roach, a disputé 95 matchs et en a commencé 75. Les deux joueurs ayant le potentiel le plus évident à la NBA Draft Lottery – Kyle Filipowski et Tyrese Proctor – se sont classés respectivement deuxième et troisième de l’équipe, pour le nombre total de minutes jouées en tant qu’étudiants de première année. . Mark Mitchell – 948 minutes en première année – pourrait atteindre ce niveau avec une saison exceptionnelle. Les Blue Devils sont restés vieux sur le banc (Ryan Young est de retour pour une cinquième année) tout en insufflant au gymnase plus de talent brut et de pression compétitive. Chaque joueur d’une classe de première année composée de quatre joueurs figurait parmi les 25 meilleurs espoirs et, peu importe ce que cela vaut, les personnes autour du programme estiment que l’éthique de travail du groupe et son intrépidité générale dépassent leurs années. Ils sont bons, ils rendront les vétérans meilleurs, et Duke n’a pas à compter entièrement sur eux. C’est à peu près une configuration idéale.

D’accord, donc la défense pourrait être… intéressante. Les blessures sont imprévisibles et Filipowski vient de subir une double opération à la hanche. Mais Duke a de très bons joueurs qui ont aussi vu certaines choses. C’est le plan.

Dana : Excusez-moi, monsieur, mais vous n’avez pas mentionné l’entraîneur. Cela ne veut pas dire que Jon Scheyer a fait du mauvais travail – parce qu’il ne l’a pas fait – mais nous ne le savons pas encore, n’est-ce pas ? Et je pense que, lorsque les autres options sont deux Hall of Famers et un futur Hall of Fame garanti, ces choses comptent. Je me souviens aussi de Duke ressemblant à la victime du tyran de la cour de récréation contre le Tennessee l’année dernière. Aussi bons que soient les Blue Devils offensivement, que se passe-t-il lorsqu’un match devient une corvée ?

Franchement, parmi les quatre premiers choix parmi notre équipe, j’aurais probablement placé les Devils au quatrième rang, en se penchant vers Michigan State (un obtenant trois voix) ou le Kansas (deux) devant Duke. Pourquoi? Comme je l’ai dit, commencez par les entraîneurs. Tom Izzo a maintenant participé à 25 tournois consécutifs de la NCAA, et même s’il reconnaît que cela fait un petit moment qu’il n’a pas gagné, il sait comment gérer le mois de mars.

Je pense aussi que cette liste pourrait lui donner la meilleure chance qu’il ait eu depuis des années. Les Spartans doivent être l’équipe la plus expérimentée du top 25 – cinq de leurs six meilleurs buteurs reviennent, dont quatre seniors, dont Tyson Walker et AJ Hoggard dans la zone arrière et Jaden Akins sur l’aile. L’État du Michigan a également une formidable classe de première année, et même si tout le monde vante Xavier Booker, je serais plus enclin à garder un œil sur Coen Carr. Il est idiot et athlétique.

Et puis il y a le Kansas. Même si je ne suis pas aussi haut que tous les autres membres de l’équipe n°1 de pré-saison, je comprends la confiance. Parce que Bill Self. Existe-t-il actuellement un entraîneur meilleur et plus complet dans le jeu ? Je répondrai à votre place. Il n’y a pas. Et lui remettre Hunter Dickinson, avec une formation qui comprend déjà Kevin McCullar Jr. et Dajuan Harris Jr., semble injuste.

Je suis curieux de savoir ce que vous pensez des Spartans et des Jayhawks.

Alors dites-le.

Brian : Ce n’est pas la plus grande taille d’échantillon de l’histoire, mais cela m’a surpris que le Kansas n’ait obtenu que deux voix. Je ne sais même pas pourquoi je n’ai pas choisi le Kansas, et encore moins pourquoi neuf autres écrivains ont réussi. Les bons joueurs ont une tonne d’expérience, et Hunter Dickinson semble (pour l’instant) être la menace la plus probable pour qu’Edey se répète en tant que joueur national de l’année. Les étudiants de première année font tous partie des 100 meilleurs espoirs qui peuvent pousser les gars plus âgés sans avoir à supporter entièrement le fardeau. Et Self – comme l’ont noté presque tous ceux à qui nous avons parlé pour nos niveaux d’entraîneur – est probablement le meilleur entraîneur-chef des cerceaux universitaires masculins. Je suppose que la seule appréhension est la quantité d’oxygène que Dickinson consomme dans la pièce. Il pourrait être le centre parfait pour Self et singulièrement motivé après sa course au Michigan. Il pourrait être le centre parfait pour soi et aussi une personnalité qui corrode une liste. Ce n’est pas une sorte de fiction que l’argent NIL, et la jalousie qu’il peut inspirer, puisse entraîner une équipe vers le bas. Mais peut-être que le Kansas dispose d’opérations suffisamment solides dans ce domaine, à tel point que personne ne peut différencier une pile d’argent d’une autre.

L’État du Michigan subit sans doute plus de pression que Purdue. Izzo ne rajeunit pas. Et je suis d’accord que c’est sa meilleure chance de remporter un deuxième championnat national depuis des années, à la fois en raison du personnel disponible et parce que c’est la dernière année avant qu’il ne doive comprendre un Big Ten considérablement modifié. De plus, je suppose que la sécheresse du titre national de la ligue a été ressentie plus vivement à East Lansing que peut-être ailleurs, simplement parce que les Spartans sont chaque année l’un des meilleurs candidats pour briser la séquence. C’est un bon problème à avoir, bien sûr. Mais Izzo devra s’efforcer de garder les perspectives étroites, peut-être même avec lui-même. Beaucoup de gars peuvent entendre le tic-tac d’une horloge. Cela peut aussi être distrayant, lorsque les choses importantes sont juste devant vous à ce moment-là.

En conclusion, Dana, je pense que nous pouvons être d’accord sur une chose : il est extrêmement possible que nous ayons tous tort.

Dana : Eh bien, je viens de parcourir vos anciennes archives et de regarder les choix de notre personnel pour l’année dernière. Nous n’avons pas voté un seul pour UConn.

Donc oui. Nous aurons tous tort.

(Notre panel d’électeurs : Nicole Auerbach, Tobias Bass, Brian Bennett, Scott Dochterman, Brian Hamilton, Brendan Marks, CJ Moore, Dana O’Neil, Brendan Quinn, Joe Rexrode, Kyle Tucker et Justin Williams.)

