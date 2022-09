Prédictions de Baba Vanga 2023 – Cinq “prophéties” d’un mystique qui “prévoyait le 11 septembre” d’une catastrophe nucléaire à un tsunami solaire

Le mystique aveugle LÉGENDAIRE Baba Vanga qui aurait prédit le 11 septembre aurait offert une série inquiétante de prophéties à partir de 2023.

Vanga – connue sous le nom de “Nostradamus des Balkans” – est décédée il y a 26 ans à l’âge de 84 ans, mais on croyait qu’elle avait le pouvoir de prévoyance car elle prédisait l’avenir.

Baba Vanga aurait fait un certain nombre de prédictions farfelues Crédit : Wikipédia

Si Baba Vanga a raison – le monde pourrait être dans une période difficile Crédit : Getty

Et on prétend qu’elle a vu que le monde se dirigeait vers une année 2023 troublante, avec une énorme tempête spatiale “tsunami solaire” et une catastrophe nucléaire.

La mystique a grandi dans une ferme de l’actuelle Macédoine et a affirmé qu’elle avait été aveuglée après avoir été aspirée par une tornade.

Elle a été incapable d’ouvrir les yeux à cause de la grande douleur – et peu de temps après, sa légende a commencé à grandir.

Vanga a commencé à “prédire” l’avenir en tant que devin local.

Et bientôt des centaines de personnes feraient la queue pour lui rendre visite chez elle, en particulier ceux qui cherchaient désespérément des nouvelles pendant la Seconde Guerre mondiale.

C’est à partir de là que sa légende a commencé à grandir, étant même placée à la solde du gouvernement bulgare en 1966 en raison de sa “capacité psychique”.

Les mythes à son sujet ont commencé à se répandre – et à l’ère d’Internet, l’histoire de Baba Vanga a pris une vie propre après sa mort en 1996.

Ses funérailles ont attiré des centaines de personnes en deuil et sa dernière maison à Petrich – près de la frontière avec la Grèce – est maintenant un musée commémoratif.

Mais quelles prophéties Vanga a-t-il faites ?

Personne ne sait vraiment avec certitude car elle n’a rien écrit et les pèlerins écoutaient simplement ses paroles de sagesse apparente.

Mais cela n’a pas empêché de nombreuses prophéties de circuler et de recirculer – dont beaucoup sont vagues et sujettes à interprétation.

On pense qu’elle a fait des prédictions, dont beaucoup lui sont attribuées, mais qui proviennent simplement de l’éther d’Internet créé par des trolls.

Les partisans de Vanga s’en tiennent aux “prophéties” qui lui sont attribuées – et affirment souvent sans preuve qu’elle a correctement prédit les attentats du 11 septembre, la montée de l’Etat islamique et le naufrage du sous-marin russe Koursk.

Et comme le montrent les prédictions qui ont largement circulé l’année dernière, les soi-disant visions de Vanga, si elles étaient même les siennes, étaient souvent très loin de la vérité.

Donc, avec une très grosse pincée de sel à l’esprit – voici quelques-unes des prophéties qui lui auraient été attribuées pour 2023.

L’ORBITE DE LA TERRE À CHANGER

L’une des prophéties les plus largement attribuées de Baba Vanga en 2023 est que, d’une manière ou d’une autre, l’orbite de la Terre “changera”.

On ne sait pas ce que cela signifie – mais si cela se produisait, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices.

Notre planète reste dans un équilibre délicat dans la danse cosmique, le moindre changement pouvant potentiellement modifier massivement le climat.

Même un peu plus près de notre soleil baignerait le monde de radiations et augmenterait massivement les températures.

Les glaciers fondraient, le niveau de la mer monterait et ce serait le chaos mondial.

Et tout en s’éloignant pourrait plonger le monde dans une ère glaciaire et augmenter les heures d’obscurité – causant le chaos pour la nature.

TSUNAMI SOLAIRE

Une autre prédiction vague souvent donnée à Vanga est une tempête solaire d’une ampleur jamais vue auparavant.

Les tempêtes solaires sont des explosions d’énergie du soleil qui envoient des charges électriques, des champs magnétiques et des radiations vers la Terre.

Ils peuvent être aussi puissants que des milliards de bombes nucléaires.

Mais la météo spatiale est souvent simplement considérée comme un joli phénomène dans le ciel, comme les aurores boréales.

Les tempêtes et les éruptions solaires les plus puissantes devraient toutefois endommager la technologie, entraînant potentiellement des pannes de courant massives et des pannes de communication.

Certains avertissements particulièrement catastrophiques ont décrit de tels événements comme renvoyant l’humanité à «l’âge des ténèbres».

ARMES BIOLOGIQUES

Vanga aurait également prophétisé qu’un “grand pays” mènerait des recherches sur les armes biologiques sur les personnes.

Il a affirmé que des centaines de milliers de personnes pourraient mourir à la suite de ces expériences tordues.

La Convention sur les armes biologiques des Nations Unies interdit effectivement de telles expériences.

Et il interdit également le stockage de virus et de bactéries dangereuses.

Cependant, certains pays comme la Chine craignent de diriger des divisions d’armes biologiques ténébreuses.

EXPLOSION DE CENTRALE NUCLEAIRE

Et dans une autre prédiction – potentiellement plus réaliste -, Baba aurait prévenu d’une explosion imminente dans une centrale nucléaire.

Vanga est souvent attribué à avoir prédit la catastrophe de Tchernobyl.

Mais cette prophétie pourrait être plus préoccupante car il existe de véritables craintes d’une catastrophe en Ukraine.

La Russie occupe la centrale nucléaire de Zaporizhzhya (ZNPP) alors que la guerre fait rage autour d’eux.

Les inspecteurs de l’ONU ont maintenant visité le site – mais les craintes persistent alors que Kyiv accuse Moscou de “chantage nucléaire”.

Un faux mouvement dans l’installation pourrait déclencher une catastrophe qui pourrait se propager à travers l’Europe.

FIN DES NAISSANCES

La dernière affirmation attribuée à Vanga était qu’en 2023, les naissances pourraient être interdites et que toutes les personnes seraient cultivées dans un laboratoire.

Les dirigeants décideront du type de personnes nées et pourront personnaliser leurs traits et leur apparence.

Tout le monde finira comme un personnage du jeu PC Les Sims.

C’est certainement l’une des prédictions les plus farfelues de Baba – et alimente les craintes que certains ont concernant le ralentissement des taux de natalité.

Le taux de natalité moyen était de 36,9 pour 1 000 habitants de 1950 à 1955, alors qu’il n’est plus que de 18,5 aujourd’hui.

Et certaines prévisions prévoient qu’il pourrait descendre jusqu’à 14,6 d’ici 2050.

Les soi-disant prédictions de Vanga s’étendent loin dans le futur – avec des affirmations, selon elle, en 2025, l’Europe sera laissée pour la plupart inhabitée, en 2028 l’humanité découvrira une nouvelle source d’énergie et marchera sur Vénus, et le niveau de la mer augmentera en 2033.

En allant plus loin, on prétend que 2288 verra la création du voyage dans le temps, en 3797 tous les humains auront quitté la Terre, en 4599 l’humanité obtiendra l’immortalité et en 5078 l’humanité quittera l’univers connu.