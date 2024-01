Prédictions, choix et cotes des séries éliminatoires

S’il existe un script NFL, les choses semblent se dérouler comme prévu car les fans reçoivent un autre épisode de Josh Allen contre Patrick Mahomes.

Cette fois, c’est le Billets de buffle‘ (12-6) tourne pour accueillir le Chefs de Kansas City (12-6) au Highmark Stadium lors d’un match de la ronde de division dimanche. Il s’agit du premier match éliminatoire sur route de Mahomes en carrière.

Les Bills ont battu les Steelers de Pittsburgh lors de la ronde des wild card et les Chiefs ont facilement battu les Dolphins de Miami pour en arriver à ce point. Les deux équipes ont joué dans un temps historiquement froid, Buffalo repoussant leur match d’un jour en raison d’une tempête de neige.

Ce sera la septième fois qu’Allen et Mahomes s’affronteront dans leur carrière dans la NFL et leur troisième match éliminatoire. Les deux quarts ont chacun remporté trois matchs, les Chiefs remportant la victoire lors des deux matchs éliminatoires. Mahomes a mené son équipe vers une victoire passionnante en prolongation lors de la ronde de division 2021 après qu’Allen ait marqué un touché pour prendre la tête avec 13 secondes à jouer.

Allen n’a pas perdu contre Mahomes depuis.

Cotes Bills contre Chiefs, moneyline, plus/moins

Les Bills sont les favoris pour vaincre les Chiefs, selon les cotes BetMGM NFL. Vous cherchez à parier ? Découvrez les meilleures applications mobiles de paris sportifs proposant des promotions de paris NFL en 2023, y compris la nouvelle application ESPN BET et le code promotionnel Fanatics Sportsbook.

Spread: Factures (-3)

Moneyline : factures (-145) ; Chefs (+120)

Plus/moins : 45,5

Lorenzo Reyes : projets de loi 24, chefs 17

Patrick Mahomes a réussi à masquer une grande partie des inefficacités de l’offensive de Kansas City, et Buffalo pourrait avoir des partants défensifs confrontés à des blessures pour ce match. Alors restez informé du rapport sur les blessures à l’approche du coup d’envoi. Mais en fin de compte, Josh Allen – avec Joe Brady comme coordinateur offensif par intérim – a été un cauchemar à résoudre. Il peut tester la défense de Kansas City d’une manière qu’elle ne l’a pas fait depuis la dernière fois que ces deux-là se sont affrontés, le 10 décembre.

Tyler Dragon : Chefs 24, Projets de loi 23

Patrick Mahomes devra finalement disputer un match éliminatoire sur la route. Attendez-vous à ce que cette histoire exagérée motive Mahomes. Les grands canalisent les récits vers la motivation. Les Chiefs ont une fiche de 2-0 contre les Bills en séries éliminatoires sous l’ère Mahomes. Buffalo possède la plus longue séquence de victoires actives de la NFL (six matchs, séries éliminatoires comprises), mais toutes les séquences doivent prendre fin. La défense des Chiefs a tenu ses adversaires à moins de 20 points lors de trois matchs consécutifs, notamment en limitant Miami à seulement sept points lors du tour des wild-cards.

Victoria Hernandez : projets de loi 32, chefs 28

Préparez votre pop-corn. Patrick Mahomes aura l’énergie de prouver qu’il est un gagnant, qu’il s’agisse d’un match éliminatoire sur la route ou non. Mais les Bills ont renversé la situation et ont pris plus d’élan, remportant six victoires consécutives avec une séquence qui a commencé avec leur victoire en saison régulière contre Kansas City. Dans l’ensemble, Buffalo a fait preuve de plus de sang-froid et de confiance dans son jeu complet et cela se traduit par la première victoire de Josh Allen en séries éliminatoires contre son rival.

Jordan Mendoza : projets de loi 31, chefs 30

Contrairement au premier affrontement plus tôt cette saison, je pense que les deux attaques sont vouées à connaître de gros matchs cette fois-ci. Après des années passées à affronter la foule de Kansas City, Bills Mafia fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire du premier match éliminatoire sur route de Patrick Mahomes un cauchemar. Celui-ci va et vient dans un autre thriller, mais Josh Allen ouvre la voie à une victoire contre les Chiefs.

