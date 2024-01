Prédictions, choix et cotes des séries éliminatoires

Après avoir réussi l’étourdissant week-end de wild card, le Packers de Green Bay (10-8) font face à une autre puissance NFC lorsqu’ils visitent le 49ers de San Francisco (12-5) samedi avec une place au championnat de conférence en jeu.

Dans un match où ils sont entrés en tant qu’outsiders, les Packers ont non seulement assommé les Cowboys de Dallas, mais les ont également éliminés de manière convaincante pour compléter la surprise et passer au tour de division. C’était la première fois que la septième tête de série remportait un match éliminatoire, et Green Bay ne ressemble pas à une équipe jeune et inexpérimentée jouant en séries éliminatoires.

San Francisco a pu profiter de l’avantage d’être la tête de série n°1 de la NFC en organisant le premier tour, ce qui semblait indispensable compte tenu des blessures de certaines de ses stars. Face à une équipe qui vient de remporter une victoire majeure, les 49ers peuvent-ils s’affirmer comme l’un des meilleurs prétendants au Super Bowl, ou Green Bay remportera-t-il une autre victoire incroyable lors d’une 10e rencontre éliminatoire de tous les temps entre les équipes, un record de la NFL ?

Cotes 49ers contre Packers, moneyline, plus/moins

Les 49ers sont les favoris pour vaincre les Packers, selon les cotes BetMGM NFL. Vous cherchez à parier ? Découvrez les meilleures applications mobiles de paris sportifs proposant des promotions de paris NFL en 2023, y compris la nouvelle application ESPN BET et le code promotionnel Fanatics Sportsbook.

Répartition : 49ers (-9,5)

Ligne monétaire : 49ers (-450) ; Emballeurs (+350)

Plus/moins : 50,5

Cotes, pronostics et choix des rondes de division de la NFL

AFC : Corbeaux contre Texans | Projets de loi contre chefs

NFC : 49ers contre Packers | Lions contre boucaniers

Lorenzo Reyes : Packers 24, 49ers 22

Certes, c’est un peu risqué, mais l’offensive de Green Bay joue une balle hyper efficace avec Jordan Love qui mène l’offensive. Le jeu de passes en aval est florissant et le secondaire de San Francisco est en quelque sorte un point faible. Les Packers peuvent également très bien courir le ballon, donc avec de la pluie potentiellement prévue, je pense que Green Bay joue assez chaud pour la surprise ici. Cela dit, les Niners sont très talentueux, donc aussi tentants que puissent paraître les Packers sur la moneyline, prendre les points est le jeu le plus sûr.

Tyler Dragon : 49ers 28, Packers 17

Les 49ers ont un record historique de 5-4 en séries éliminatoires contre les Packers. Attendez-vous à ce que San Francisco le porte à six victoires. Jordan Love et les Packers ont remporté une victoire impressionnante à Dallas la semaine dernière, mais les 49ers posent un défi différent. Les 49ers disposent d’une défense redoutable et d’une attaque qui impose sa volonté face aux défenses adverses. Les 49ers ont enregistré une moyenne de 6,6 par match, un sommet dans la ligue en 2023. La défense a limité ses adversaires à 44 entraînements en zone rouge, le moins de la NFC. La route vers Las Vegas passe par San Francisco dans le NFC.

Safid Deen : 49ers 27, Packers 23

Les Packers peuvent-ils forcer Brock Purdy à retourner le ballon et Kyle Shanahan à abandonner son plan de match ? C’est probable, mais c’est une tâche ardue. Les 49ers ont participé à deux matchs consécutifs pour le titre NFC et ne laisseront pas les Packers gâcher leur chance d’en atteindre un troisième.

Victoria Hernández : 49ers 28, Packers 21

Une grande partie de ce match dépendra de la santé des 49ers grâce au laissez-passer au premier tour. Brock Purdy avait un dard et Christian McCaffrey avait un mollet blessé qu’il aurait dit qu’il aurait joué s’il avait dû le faire. San Francisco est la meilleure équipe sur le papier et poursuivra probablement sa marche vers une autre apparition au championnat NFC. Mais cet écart de près de 10 points n’augure rien de bon contre une équipe énergique des Packers qui a inscrit 48 points sur la défense des Cowboys.

Jordan Mendoza : 49ers 27, Packers 23

Les 49ers et les Packers ont offert aux fans des matchs éliminatoires classiques – surtout de mémoire récente – mais la série éliminatoire a récemment appartenu à San Francisco. Jordan Love était presque parfait contre les Cowboys, mais c’est une tâche difficile de faire de même contre une défense de premier plan chez les 49ers. Green Bay reste plus proche que la plupart ne le pensent, mais les 49ers l’emportent contre une équipe embêtante pour avancer. L’écart semble large, il n’y a donc aucun problème à choisir les Packers à couvrir.

