Prédictions bien trop précoces pour la saison 2023-24 de Premier League

La Premier League 2022-23 est désormais inscrite dans les livres d’histoire. Manchester City est le champion, Leicester City, Leeds United et Southampton ont été relégués, et Erling Haaland a battu d’innombrables records pour finir meilleur buteur de la division avec 36 buts.

Mais quid de la saison prochaine ? Les matchs de la campagne de Premier League 2023-24 seront publiés dans moins de trois semaines (15 juin), et les constructeurs sont tous prêts à emménager dans la minuscule Kenilworth Road de Luton Town pour s’assurer que le terrain de 10 356 capacités est prêt pour le grand coup d’envoi le 12 août suite à leur promotion du championnat via les séries éliminatoires (diffuser une rediffusion de la finale sur ESPN +.)

Il y a déjà tellement de choses à attendre pour la saison prochaine. City peut-il devenir la première équipe de l’histoire du football anglais à remporter quatre titres successifs, les promus Burnley, Sheffield United ou Luton survivront-ils tous, et combien de buts Haaland marquera-t-il encore?

Donc, la poussière étant à peine retombée sur 2022-23, voici quelques prédictions bien trop précoces de ce que nous verrons la saison prochaine.

Liverpool a été le plus grand rival de Manchester City au sommet du classement de la Premier League ces dernières années. Photo de Mike Hewitt/Getty Images

Liverpool va pousser Man City jusqu’au bout

Liverpool a terminé la saison 2022-23 à la cinquième place, 22 points derrière les champions de Manchester City, donc l’équipe de Jurgen Klopp a beaucoup de rattrapage à faire la saison prochaine. Ils doivent en quelque sorte trouver un moyen de combler l’écart et, d’un point de vue purement mathématique, ils doivent gagner encore sept matchs et trouver un autre match nul quelque part juste pour passer au niveau de l’équipe de Pep Guardiola. Liverpool a simplement besoin de retrouver la cohérence qui a fait d’eux les rivaux les plus proches de City ces dernières années, mais la bonne nouvelle est que tout le monde repart de zéro en août, de sorte que l’écart de 22 points sera remis à zéro.

Atteindre quatre matchs de suite sera le défi de City la saison prochaine et un autre morceau d’histoire potentiel à créer pour les joueurs de Guardiola. Ils seront les favoris pour terminer à nouveau en tête du peloton, mais si Liverpool peut faire ses affaires rapidement et efficacement cet été, ils seront l’équipe la plus susceptible de battre City pour le titre. Ils ont une ligne avant aussi bonne que n’importe quelle autre en Europe, donc s’ils peuvent modifier le milieu de terrain et la défense, Liverpool sera de retour.

Une bataille de neuf équipes pour les quatre premiers

L’époque des soi-disant « Big Six » touche à sa fin. En fait, ils sont peut-être déjà terminés. Demandez à Chelsea et Tottenham Hotspur, deux membres de ce groupe qui n’ont même pas réussi à se qualifier pour l’Europe la saison prochaine. Manchester City, Liverpool, Manchester United et Arsenal constituent le reste de ce sextuor et ils le suppriment généralement pour les quatre places en Ligue des champions.

Cependant, Newcastle United est entré dans le top quatre cette saison et il est peu probable qu’il disparaisse du radar maintenant qu’il est soutenu par le Fonds d’investissement public saoudien. Aston Villa est une équipe en plein essor sous Unai Emery et ils pourraient se battre pour les quatre premiers la saison prochaine après avoir obtenu une septième place cette saison. Et chaque saison lance une équipe surprise à la poursuite des six premiers. C’était Brighton & Hove Albion et Brentford en 2022-23 et les deux équipes pourraient être de retour la saison prochaine.

Mais si vous voulez un pari extérieur pour une équipe capable de se classer parmi les quatre premiers, gardez un œil sur les affaires estivales de West Ham United s’ils remportent la Ligue de conférence Europa pour se qualifier pour la Ligue Europa. West Ham a une énorme base de fans, un grand stade et de la stabilité. S’ils remportent leur premier trophée depuis 1980 la semaine prochaine, le club pourrait décoller.

jouer 1:23 À quoi ressemblerait le succès de Pochettino à Chelsea ? James Olley s’attend à des changements massifs à Chelsea la saison prochaine et explique à quoi ressemblerait une saison réussie.

Kane rivalisera avec Haaland pour le Golden Boot

Erling Haaland a à juste titre fait la une des journaux pour ses exploits de buteur à Manchester City cette saison. Ses 36 buts ont établi un nouveau record du plus grand nombre de buts marqués en une saison de Premier League et il en a marqué plus de 50 dans toutes les compétitions. Mais il a échappé au radar que Harry Kane de Tottenham a poussé Haaland tout près en marquant lui-même 30 buts, dans une équipe qui a lutté toute la saison et n’a pas réussi à se qualifier pour l’Europe.

La constance de Kane pour les Spurs a été incroyable. Il a marqué 20 buts ou plus en Premier League au cours de six des neuf dernières saisons et cette année, c’était la deuxième fois qu’il franchissait la barrière des 30 buts. Même si Kane reste aux Spurs la saison prochaine, il y a fort à parier qu’il franchira à nouveau la barre des 20 buts, mais s’il passe dans un plus grand club capable de remporter des honneurs majeurs, il pourrait voir sa production de buts s’accélérer tout comme Haaland. a fait à City.

Et si Kane commence également la saison prochaine à Manchester, mais en rouge United plutôt qu’en bleu City, il pourrait être l’homme qui remettra United dans la course au titre tout en déclenchant une rivalité intrigante avec Haaland pour le Golden Boot.

Arsenal affrontera une bataille pour le top quatre

La saison 2022-23 était le meilleur espoir d’Arsenal de remporter le titre de Premier League, et ils trouveront cela beaucoup plus difficile en 2023-24. L’équipe de Mikel Arteta a perdu l’élément d’être un package surprise, donc les adversaires savent maintenant à quoi s’attendre. Et les joueurs d’Arsenal doivent surmonter le coup psychologique de jeter le titre dans les dernières semaines de la campagne.

Mais à cela s’ajoutent les exigences supplémentaires de jouer en Ligue des champions la saison prochaine. Arsenal devra être à son meilleur deux fois par semaine jusqu’à Noël et c’est une demande difficile pour une équipe encore jeune et qui doit se renforcer cet été. Avec City peu susceptible de disparaître et Liverpool et Chelsea ayant tous deux les joueurs pour rebondir après des saisons misérables en 2022-23, Arsenal est confronté à un défi pour éviter d’être ramené dans le peloton la saison prochaine.

Arsenal devra se battre pour même terminer dans le top quatre de la Premier League la saison prochaine après avoir failli devenir champion 2022-23. Will Palmer/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Nouveaux propriétaires ou buste à Manchester United

Tout le monde à Manchester United souhaite que la longue saga de rachat soit résolue le plus rapidement possible, mais rien n’indique encore que la famille Glazer accepte les offres qui sont sur la table pour acheter le club. Sans nouveaux propriétaires et changement d’approche à Old Trafford, United ne peut aller aussi loin sous la direction d’Erik ten Hag.

L’ancien entraîneur de l’Ajax a fait exceptionnellement bien pour placer United dans le top quatre lors de sa première saison aux commandes, d’autant plus qu’un manque de finances l’a amené à ajouter l’attaquant Wout Weghorst à son équipe en prêt en janvier pour couvrir le départ de Cristiano Ronaldo. . Weghorst n’était pas assez bon et n’a pas réussi à marquer un seul but en Premier League en 17 apparitions, mais sa signature a été faite parce que les Glazers n’ont pas les finances pour ramener United au sommet.

Si les Glazers restent aux commandes, ce sera plus ou moins la même chose – rafistoler et espérer le meilleur. Donc, si United doit concourir pour la Premier League et la Ligue des champions, ils ont besoin de nouveaux propriétaires pour arriver cet été.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Aston Villa vainqueur de l’Europa Conference League

Aston Villa est un club avec une fière histoire européenne, ayant remporté la Coupe d’Europe en 1982, et ils participeront à l’Europa Conference League la saison prochaine après avoir scellé leur qualification le dernier jour de la campagne. Et bien que la saison prochaine soit la première de Villa en compétition européenne depuis 13 ans, ils seront automatiquement l’un des favoris pour remporter la Conference League grâce à leur manager, Unai Emery.

Parmi ceux qui sont encore impliqués dans le match, seuls les super entraîneurs européens tels que Pep Guardiola et Carlo Ancelotti peuvent rivaliser avec le record d’Emery de quatre trophées majeurs sur le continent. Emery a remporté trois Ligues Europa avec Séville et une avec Villarreal et il a également emmené Arsenal en finale en 2019 avant de perdre contre Chelsea à Bakou. Ainsi, alors que l’équipe de Villa pourrait être remplie de novices européens, ils ont un maître du terrain avec Emery qui sait exactement comment se rendre en finale et gagner.

Dans l’état actuel des choses, les grands rivaux de Villa seront des équipes telles que le Bayer Leverkusen, la cinquième équipe de France (Rennes, Monaco ou Lyon) et les septièmes équipes d’Italie (Juventus, Roma ou Atalanta) et d’Espagne (l’une des cinq équipes y compris Osasuna et Athletic Bilbao). Donc, avec Emery à la barre, Villa pourrait aller jusqu’au bout.

jouer 1:28 Quelles sont les prochaines étapes pour Leicester City après la relégation ? James Olley décompose ce qui pourrait être les prochaines étapes pour Leicester City après avoir été relégué au championnat malgré une victoire sur West Ham.

Leicester va rebondir

La course de promotion du championnat la saison prochaine impliquera des clubs de poids lourds tels que Leeds, Southampton, Middlesbrough et Sunderland, mais ils seront tous laissés à la traîne dans le sillage de Leicester. La relégation le dernier jour de la saison pour les champions de Premier League 2015-16 a été un coup de marteau pour les Foxes, mais peu de clubs ont déjà abandonné la première division avec de si fortes chances de rebondir directement.

Leicester perdra huit joueurs hors contrat, dont Youri Tielemans, Caglar Soyuncu et Daniel Amartey, tandis que l’avenir du milieu de terrain vedette James Maddison n’est pas clair. Mais les problèmes financiers qui ont fortement contribué à leur relégation ont été résolus en février, les propriétaires ayant annulé une dette de 194 millions de livres sterling. Le club est bien placé pour surmonter le choc de la relégation et, avec la bonne nomination en tant que manager, Leicester devrait dominer le championnat et revenir en Premier League à la première tentative.

– Olley: ce que Leicester doit faire pour revenir immédiatement en première division

Luton pour rester debout

La promotion de Luton Town en Premier League est un véritable conte de fées du football étant donné qu’ils étaient dans la Ligue nationale de cinquième niveau il y a à peine neuf ans. Leur maison à Kenilworth Road, construite en 1905, sera un choc culturel pour les joueurs rivaux et les supporters, mais il en sera de même pour l’équipe de joueurs affamés de Rob Edwards, dont beaucoup ont gagné leur chance en se taillant des carrières dans le bas. ligues.

L’un d’eux, Pelly-Ruddock Mpanzu, a été à chaque étape du parcours de Luton de la non-ligue à la Premier League, alors ne sous-estimez pas l’esprit et la détermination au sein de l’équipe pour saisir leur chance dans l’élite.

Luton devra abandonner pour chaque point gagné, mais ils tireront le meilleur parti de leur désir, de leur organisation et de l’environnement unique de Kenilworth Road pour écrire un autre chapitre incroyable de leur histoire en évitant la relégation.

Wrexham fait un pas de plus vers la Premier League

Rob McElhenney et Ryan Reynolds aiment une belle histoire, et les propriétaires de la liste A d’Hollywood de Wrexham auront noté comment Luton Town a atteint la Premier League moins de 10 ans après avoir remporté la promotion de la Ligue nationale.

Wrexham peut-il faire de même ? Tu paries! Mais d’abord, ils doivent échapper à la Ligue 2 la saison prochaine et ce sera un défi difficile pour l’équipe de Phil Parkinson. Mais en Ligue 2, trois équipes montent automatiquement suivies d’une en séries éliminatoires, donc avec toutes leurs ressources financières et leur élan – sans parler de joueurs tels que Paul Mullin, Jordan Davies et peut-être même le gardien Ben Foster – Wrexham devrait aller à nouveau.

Ils ont besoin de trois autres promotions pour atteindre la Premier League et ils obtiendront la première d’entre elles la saison prochaine.