Prédictions audacieuses de la semaine 11 du football universitaire : le Michigan en alerte ?

Il ne reste que trois samedis en novembre, et la saison de football universitaire commence à se dérouler dans le vif du sujet avec des places pour les séries éliminatoires, des titres de conférence, des offres de bol ou même simplement le droit de se vanter.

La pression de la situation peut conduire à des résultats imprévisibles. Ce samedi offre de nombreuses opportunités de bouleversements et de résultats improbables. Le plus difficile est de déterminer quand et où ces moments vont se produire.

C’est pourquoi nous sommes ici pour donner un sens aux choses. L’équipe de football universitaire d’USA TODAY Sports – Scooby Axson, Jace Evans, Paul Myerberg, Erick Smith, Eddie Timanus et Dan Wolken – intervient avec des prédictions audacieuses pour la semaine 11 de la saison de football universitaire.

Jayden Daniels de LSU fera une déclaration sur Heisman

La course Heisman devient encore plus serrée et le favori présumé Michael Penix, Jr. obtient de la compagnie avec le quart-arrière du LSU Jayden Daniels. Daniels et les Tigers affrontent la Floride ce week-end et ont besoin d’aide pour revenir dans la course au titre SEC West. Mais Daniels se montrera contre les Gators, lançant au moins 300 verges et courant 50 autres contre une défense de Floride accordant six verges par jeu. – Scooby Axson

Victoire indispensable de Penn State contre le Michigan

Il se passe beaucoup de choses dans le Michigan en ce moment, comme vous l’avez peut-être tous remarqué. Il semble donc que ce ne soit pas le moment pour les Wolverines de faire face à leur défi de loin le plus difficile de l’année à ce jour. Aucune équipe de football universitaire n’a été meilleure cette année… et aucune bonne équipe n’a affronté aussi peu de bons adversaires. Je pense que les Wolverines trébuchent à Happy Valley alors que la controverse tourbillonne autour d’eux, donnant à Penn State et à l’entraîneur James Franklin une victoire nécessaire dans un grand match. – Jace Evans

Liberté hors du Nouvel An avec défaite contre Old Dominion

Liberty perd face à Old Dominion en tant que favori avec presque deux touchés et est pratiquement éliminé de la course du Groupe des Cinq pour les Six du Nouvel An. En fin de compte, la seule véritable chance des Flames de terminer en tant qu’équipe la mieux classée des ligues non majeures exige une saison sans défaite en raison d’une liste de victoires peu impressionnante et de la faiblesse de la Conférence américaine. ODU est plus testé après avoir affronté deux équipes Power Five en dehors de la conférence et plusieurs équipes avec des records de victoires dans la Sun Belt. –Paul Myerberg

L’État de l’Oklahoma est stupéfait par le centre de la Floride

Revenir sur Terre avec émotion après l’une des plus grandes victoires de l’histoire du programme n’est jamais une tâche facile. C’est le défi auquel sont confrontés les Cowboys après leur défaite contre l’Oklahoma lors du dernier match de Bedlam dans un avenir prévisible. Vient maintenant un voyage dangereux à Orlando contre les Knights, qui ont besoin de ce match dans leur quête pour devenir éligibles au bowl. La défense contre la course de l’UCF fera assez pour contenir Ollie Gordon II et mener une surprise qui bouleversera la course au titre Big 12. –Erick Smith

La Caroline du Nord battue par Duke

J’ai commis l’erreur la semaine dernière d’essayer de projeter correctement un résultat du désordre confus qu’est l’ACC. N’étant jamais du genre à apprendre de mes erreurs, je rentre dans la culasse une fois de plus.

Voilà – Duke va bouleverser la Caroline du Nord.

Il n’y a aucune raison terrestre pour que cela se produise. Le quarterback des Blue Devils, Riley Leonard, est toujours à l’écart, et les Tar Heels et Drake Maye, malgré quelques incohérences cette année, sont encore capables de réaliser un gros score. Mais c’est la défense de Duke qui répondra à la sonnette d’alarme cette semaine. Après une superbe première moitié de saison, cette unité n’a pas été la plus performante lors de ses dernières sorties. Mais avec quelques jours de préparation supplémentaires, ils ressortiront beaucoup plus forts samedi, se pliant parfois mais ne se cassant pas. Ils bénéficieront également de périodes de repos grâce au front fuyant de l’UNC qui permettra à Duke de déplacer les chaînes via le jeu au sol. -Eddie Timanus

Même si je ne suis pas tout à fait sûr de la manière dont Penn State envisage de marquer contre l’une des meilleures défenses du pays, tout le tumulte qui règne au Michigan devra rattraper cette équipe tôt ou tard. Alors pourquoi pas en déplacement contre un adversaire qui a beaucoup de talent ? L’histoire suggère que c’est un mauvais choix car Penn State sous James Franklin ne bat pas le Michigan (ou l’Ohio State) lorsque le Michigan est bon. On l’a vu encore et encore avec cette équipe. Mais le Michigan a été autorisé à parcourir les neuf premiers matchs de l’année contre une très mauvaise concurrence, et bien que les Wolverines soient excellents des deux côtés du ballon, il y a probablement une certaine atrophie compétitive du fait de ne jamais jouer contre une bonne équipe. C’est absolument bizarre qu’il soit si tard dans la saison et que le Michigan passe enfin un test. Vraisemblablement, sans le bénéfice des informations privilégiées de Connor Stalions sur les panneaux de Penn State, cela va être un bouleversement pour les Nittany Lions. – Dan Wolken