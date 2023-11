Prédictions audacieuses de la semaine 10 de la NFL : CJ Stroud met fin à la séquence de victoires des Bengals, les Falcons nourrissent Bijan Robinson sur la ligne de but

Semaine 10 du 2023 NFL La saison est en cours, et la seule grande surprise lors de la victoire 16-13 des Bears contre les Panthers de la Caroline en visite lors de l’émission “Thursday Night Football”, a été que le match n’a pas fait l’objet de prolongation. La tentative de panier de 59 verges du botteur des Panthers Eddy Pineiro avec 1:40 à jouer dans le match semblait vouloir se faufiler à travers le montant, mais le ballon a frappé trop loin vers la gauche à la toute fin de la trajectoire du ballon.

Puisque tout peut arriver quand il s’agit de NFL, quelle est la prochaine étape, demandez-vous ? Eh bien, voici cinq prédictions audacieuses pour la semaine 10 de ce week-end.

Les Texans mettent fin à la séquence de quatre victoires consécutives des Bengals

La mi-saison NFL La recrue offensive de l’année est sans aucun doute le quart-arrière des Houston Texans CJ Stroud, le deuxième choix au classement général de 2023. Repêchage de la NFL. Stroud a lancé 470 verges par la passe et cinq passes de touché sur 30 des 42 passes dimanche lors de la victoire 39-37 des Texans lors de la 9e semaine contre les Buccaneers de Tampa Bay, une performance qui l’a mis en possession exclusive ou en tant que copropriétaire de plusieurs Jalons des recrues de la NFL. Cela a fait de lui le détenteur du record de recrue en un seul match de la NFL pour le plus grand nombre de verges par la passe dans un match, et il a également rejoint Ben Roethlisberger (2014) et le Pro Football Hall of Famer YA Tittle (1962) en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NFL avec 470 verges par la passe ou plus, cinq touchés par la passe et aucune interception en un seul match.

Son prochain jalon en tant que recrue sera de mettre un terme à la séquence de quatre victoires consécutives des Bengals de Cincinnati avec une superbe victoire sur la route dans l’État de son domicile universitaire, l’Ohio State. Stroud n’est pas non plus une merveille d’une semaine, il l’a laissé se déchirer toute la saison. Ses 8,5 verges aériennes par tentative de passe sont les cinquièmes de la NFL à l’entrée de la semaine 10, son ratio de touché/interception de 14-1 mène la NFL à l’entrée de la semaine 10 et sa note de passeur de 102,9 est la quatrième plus élevée de la ligue à l’entrée de la semaine 10. .

Les Bengals ont réussi à conserver une victoire de 24-18 lors de la semaine 9 contre les Bills de Buffalo grâce à leur victoire dans la bataille du chiffre d’affaires alors que leur défense a forcé Josh Allen à une interception tout en ajoutant un autre point à retenir sur un échappé de l’ailier rapproché recrue Dalton Kincaid. Les Texans constituent l’offensive la plus propre de la NFL : leurs cinq cadeaux cette saison sont les moins nombreux de la NFL, ce qui signifie qu’ils ne seront pas aussi sujets à ce type d’erreurs. Bien sûr, la note de 111,2 passeurs du quart-arrière des Bengals Joe Burrow est la plus élevée de la ligue au cours de la séquence de quatre victoires consécutives de Cincy depuis la semaine 4, puisqu’il a lancé 10 touchés et seulement deux interceptions tout en complétant 75,8 % de ses passes. Cependant, s’il tente de serrer le chemin du receveur Ja’Marr Chase avec Tee Higgins devrait rater la semaine 10 en raison d’une blessure aux ischio-jambiersHouston pourrait voler non seulement un plat à emporter mais aussi une victoire.

Les Titans mettent fin à une séquence de huit défaites consécutives à l’extérieur

Pas grand-chose ne s’est bien passé pour les Titans du Tennessee depuis la semaine 12 de la saison 2022, leur première défaite de ce qui serait sept consécutives pour conclure cette campagne avec une fiche de 7-10. Depuis ce match, les Titans ont perdu 12 de leurs 15 derniers matchs, y compris leurs huit derniers sur la route – dont cinq cette saison. Leurs malheurs sur la route se retourneront contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la semaine 10.

Les Buccaneers sont eux-mêmes sur une séquence de quatre défaites consécutives, une séquence au cours de laquelle leurs 24,8 points par match accordés depuis la semaine 6 se classent au quatrième rang des plus accordés dans la NFL, tandis que leurs 426,0 verges au total par match dans cette séquence sont les plus élevés. dans la NFL. Les quatre quarts adverses qu’ils ont affrontés au cours de cette période de futilité défensive – Jared Goff, Desmond Ridder, Josh Allen et CJ Stroud – ont lancé sur 250 verges ou plus avec une moyenne de huit verges ou plus par tentative de passe, un chiffre qui se classerait dans le top cinq pendant toute une saison. Le quart-arrière partant recrue des Titans Will Levis, un choix de deuxième ronde au repêchage de la NFL 2023, suit les traces de son camarade de classe Stroud et détruit le secondaire de Tampa Bay, propulsant le Tennessee vers sa première victoire sur la route en neuf matchs.

Les Falcons d’Atlanta ont fait de la recrue Bijan Robinson le huitième choix au classement général du repêchage de la NFL 2023, une place au repêchage qui indiquerait qu’une équipe a de grands projets pour utiliser le porteur de ballon dès que possible. Cela n’a pas toujours été le cas en 2023 : ses 131 touches le classent au 16e rang de la NFL, mais il n’a pas joué un rôle important dans l’offensive ces derniers temps.

Robinson n’a touché que 25 touches au cours des trois derniers matchs, dont deux défaites, dont une défaite 31-28 à domicile contre les Vikings du Minnesota, qui ont été contraints d’insérer le quart-arrière Joshua Dobbs dans le jeu même s’il ne connaissait pas le manuel de jeu après avoir rejoint. eux à la date limite des échanges quelques jours plus tôt. Ce chiffre n’a tout simplement pas de sens étant donné que les 5 verges par course de Robinson se classent au sixième rang de la NFL, tandis que ses 35 plaqués évités sont les cinquièmes meilleurs de la ligue.

On a l’impression que l’entraîneur-chef des Falcons et appelant au jeu offensif, Arthur Smith, éclaire le monde du football sur l’utilisation de Robinson. disant lundi“Parfois, son impact loin du ballon peut ouvrir la voie. Pour n’importe quel rookie, les saisons sont longues. Vous allez avoir des flux et des reflux. Il a toujours un impact énorme sur le jeu.”

L’impact de Robinson cette semaine augmente contre les Cardinals de l’Arizona 1-8. Il le faut, et Atlanta devrait être capable de faire bouger le football. Il n’a qu’une seule ligne de but cette saison, et dimanche, Robinson aura plusieurs lignes de but et son premier touché sur la ligne de but.

La plus longue séquence active de saccades de la NFL n’appartient pas à Myles Garrett, Micah Parsons ou TJ Watt. Il appartient au rusher de deuxième année des Seahawks de Seattle, Boye Mafe, un choix de deuxième ronde en 2022 du Minnesota. Sa séquence est également à égalité pour la plus longue séquence de sacs de l’histoire de l’équipe, avec les six matchs consécutifs de Michael Sinclair avec un…