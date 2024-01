Prédictions audacieuses de la ronde de division de la NFL 2024 : Jordan Love et les Packers étourdissent les 49ers ; Josh Allen devient nucléaire contre les Chiefs

Le NFL Les séries éliminatoires sont réduites à huit équipes, et bien que le peloton restant comprenne plusieurs qui étaient attendues ici – les 49ers de San Francisco, les Ravens de Baltimore, les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo – il y a aussi quelques surprises.

La tranche comprend des équipes qui ont dépassé les attentes, comme les Packers de Green Bay, septième tête de série – la plus jeune équipe de la NFL cette saison – ainsi que les Texans de Houston, les Buccaneers de Tampa Bay et les Lions de Détroit. Avec certains des rebondissements surprenants sur le terrain lors de la ronde des wild card, voici cinq prédictions audacieuses sur ce qui se passera au cours des quatre matchs qui s’étendront sur samedi et dimanche.

1. Jordan Love propulse les Packers au-delà de leur ennemi de longue date en séries éliminatoires : les 49ers

Une autre semaine des Packers de Green Bay en séries éliminatoires crée un autre match éliminatoire classique de la NFC. Les Packers, septième tête de série, sont devenus la plus jeune équipe (âge moyen : 25 ans, 214 jours) à remporter un match éliminatoire depuis la fusion NFL/AFL en 1970, après leur démolition 48-32 des Cowboys de Dallas, deuxième tête de série.

La victoire en séries éliminatoires était la 37e de tous les temps de Green Bay, à égalité avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour le plus grand nombre de l’histoire de la ligue. Samedi soir, les Packers affronteront la tête de série de la NFC, les 49ers de San Francisco (12-5), marquant ainsi une 10e confrontation en séries éliminatoires entre les deux franchises, un sommet dans la NFL.

Les Niners – qui comptent 36 victoires en séries éliminatoires dans leur histoire, soit une seule derrière les Packers – mènent la série éliminatoire de tous les temps entre ces deux poids lourds historiques 5-4, avec quatre victoires consécutives en séries éliminatoires contre Green Bay, toutes contre l’ancien quart-arrière des Packers. Aaron Rodgers. Désormais, les Packers ont un nouveau pilote aux commandes de leur attaque en la personne du titulaire de première année Jordan Love. Il a lancé le deuxième plus grand nombre de touchés par la passe (32) dans la NFL saison régulière et a aidé les Packers à remporter sept de leurs neuf derniers matchs, y compris les séries éliminatoires, tout en lançant 21 touchés et une seule interception au cours de cette période.

Love et le quart-arrière partant des 49ers, Brock Purdy, sont deux des cinq quarts-arrières à lancer au moins 30 touchés et 4 000 verges par la passe au cours de leurs premières saisons en tant que quart-arrière partant à temps plein de la NFL, rejoignant le Temple de la renommée Kurt Warner (1999), Chiefs de Kansas City. le quart-arrière Patrick Mahomes (2018) et le quart-arrière des Chargers de Los Angeles Justin Herbert (2020).

Au cours des trois derniers matchs de Love, des victoires incontournables contre les Vikings, contre les Bears et contre les Cowboys, il a généré une note de passeur parfaite (158,3) sous pression avec 290 yards et quatre touchdowns sur 17 passes sur 21. Love était 5 sur 7 pour 152 verges et deux touchés sous la pression contre les Cowboys. Samedi, il continuera de s’élever au-dessus des imposantes courses de passes pour propulser les Packers vers leur première apparition dans un match de championnat NFC depuis la saison 2020.

2. Josh Allen devient nucléaire sur la deuxième défense des Chiefs

Les Chiefs de Kansas City ont accordé 17,3 points par match cette saison, le deuxième plus faible score de la NFL et le meilleur d’une équipe entraînée par Andy Reid depuis les Eagles de 2004 (16,3). Ils n’ont pas encore autorisé un passeur de 300 verges cette saison, et leur taux de couverture médiatique de 81 % est le deuxième plus élevé de la NFL.

Josh Allen vient de remporter son premier match éliminatoire de l’histoire avec trois touchés par la passe, au moins 70 touchés au sol et un touché au sol lundi lors de la victoire contre les Steelers de Pittsburgh. Ses 44 touchés au total sont le plus grand nombre de la NFL cette saison. Il mène également la ligue pour le nombre total de touchés (174) et de revirements (75) au cours des quatre dernières saisons.

Alors, que se passera-t-il lorsque le quart-arrière vedette des Bills entrera en collision avec la défense des Chiefs ? Allen détruit le « D » de Kansas City qui adore jouer dos tourné au quart-arrière, fournissant juste assez de production pour surmonter une grosse journée de Patrick Mahomes lors de son premier match éliminatoire sur route en carrière.

3. Les Ravens interceptent la recrue texane CJ Stroud à plusieurs reprises

Le quart-arrière recrue des Texans CJ Stroud, le deuxième choix au classement général en 2023 Repêchage de la NFL, a mené la NFL pour le ratio touché/interception en saison régulière (23-5). Il possède également le meilleur ratio touché/interception (21-2, 10,5) contre des équipes gagnantes de l’histoire de la NFL (minimum 250 tentatives de passes), y compris les séries éliminatoires.

Cela change contre la tête de série de l’AFC, les Ravens de Baltimore. Baltimore mène la NFL en termes de score en défense (16,5 points par match), de points à emporter (31, à égalité au premier rang de la ligue avec les Giants de New York) et de sacs (60). Ils sont la première équipe de l’histoire de la NFL à diriger et/ou co-diriger la ligue dans ces catégories au cours de la même saison. Stroud et les Texans les ont affrontés lors du premier match de la saison régulière pour les deux équipes, le quart-arrière recrue ayant obtenu une fiche de 28 en 44 sans touché ni interception.

Samedi, la défense la mieux classée des Ravens énerve Stroud lors de son premier match éliminatoire sur la route et le retourne deux fois, dont au moins un pour la sécurité Geno Stone, dont les sept interceptions étaient les deuxièmes de la NFL en 2023.

4. Les Lions gardent les Buccaneers hors de la zone des buts

Les Buccaneers de Tampa ont reçu 13 plaqués manqués de la part des Eagles de Philadelphie lors de leur victoire 32-9 lors du Super Wild Card Weekend, alors que le quart-arrière des Bucs Baker Mayfield a récolté 337 verges et trois touchés par la passe.

Cependant, cela n’arrivera pas à Détroit, où les Lions cherchent à remporter deux matchs éliminatoires pour la première fois depuis 1957. Dan Campbell aura une défense motivée, en particulier l’ailier défensif Aidan Hutchinson, contre une équipe de Tampa Bay qui a du mal à courir. le ballon.

Hutchinson est le premier joueur de l’histoire de l’équipe avec trois matchs consécutifs de plusieurs sacs. Il est le premier joueur depuis au moins 2006 avec au moins plusieurs sacs et cinq coups sûrs ou plus du quart-arrière en trois matchs consécutifs. Le taux de pression de 39 % du quart-arrière de Hutchinson est le plus élevé de tous les joueurs au cours des cinq dernières séries éliminatoires, avec un minimum de 20 passes précipitées. Il a mené la NFL en termes de pressions de quart-arrière (110) et de pressions naturelles (74) cette saison.

C’est tout pour dire que ce sera une journée difficile à Détroit pour Mayfield, puisque Tampa Bay ne parvient pas à marquer un touché.

5. Les Packers interceptent Brock Purdy à plusieurs reprises