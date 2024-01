Prédictions audacieuses de la ronde de championnat de la NFL 2024 : Patrick Mahomes et Brock Purdy en difficulté, avec des résultats différents

Le NFL Les séries éliminatoires se résument aux quatre dernières équipes, et bien que le peloton restant comprenne trois qui étaient attendues ici – les 49ers de San Francisco, les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City – les Lions de Détroit, troisième tête de série, joueront dans leur première match de championnat de conférence depuis 1991, ont également rejoint la fête.

Étant donné que les quatre équipes impliquées dans les matchs de ce week-end sont à la fois les têtes de série de la conférence (les Ravens de l’AFC et les 49ers de la NFC) et les trois têtes de série (les Chiefs de l’AFC et les Lions de la NFC), les cinq prédictions audacieuses qui ont cuisiné ci-dessous n’est peut-être pas aussi épicé que les semaines précédentes. Ils promettent néanmoins d’être encore assez copieux.

Sans plus tarder, voici les cinq prédictions audacieuses centrées sur les matchs de championnat de l’AFC et de la NFC de dimanche. Les équipes se battront pour un voyage à super Bowl LVIII, qui débutera le 11 février sur CBS, Nickelodeon et Paramount+.

La défense n°1 des Ravens limogera et retournera Patrick Mahomes à plusieurs reprises

La magie de Patrick Mahomes a pleinement fonctionné ces séries éliminatoires, en tant que MVP de la NFL 2022 et super Bowl LVII MVP est devenu le premier quart-arrière de l’histoire sans sacs ni revirements lors de trois départs consécutifs en séries éliminatoires. Cette séquence a commencé lors du Super Bowl de la saison dernière contre les Eagles de Philadelphie, qui ont mené la ligue pour les sacs, et s’est poursuivie contre les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo en séries éliminatoires. En zoomant encore plus sur les dernières séries éliminatoires, Mahomes compte 10 touchés par la passe et aucune interception lors de ses cinq derniers matchs éliminatoires.

Cependant, il affronte maintenant les Ravens, têtes de série, à Baltimore, et ils constituent la défense la plus coriace qu’il aura affrontée au cours de cette séquence. Les Ravens 2023 sont la première équipe de l’histoire de la NFL à mener et/ou co-diriger la ligue en termes de score en défense (16,5 points par match alloués), de sacs (60) et de plats à emporter (31, à égalité pour le plus grand nombre de points dans la NFL avec le New York Times). York Giants) au cours de la même saison.

Cette unité tenace, dirigée par deux All-Pros de la première équipe 2023 composée du secondeur central Roquan Smith et de la sécurité Kyle Hamilton, garantit que Mahomes commet plusieurs revirements et est limogé plusieurs fois lors de son test d’après-saison le plus difficile en deux ans.

John Harbaugh devient le premier ancien assistant d’Andy Reid à vaincre Big Red en séries éliminatoires

L’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, est un futur membre du Temple de la renommée. Il est deux fois champion du Super Bowl et ses 258 victoires en tant qu’entraîneur-chef sont les quatrièmes de l’histoire de la NFL. Un autre point fort de son CV est qu’il n’a jamais perdu contre un de ses anciens assistants lors d’un match éliminatoire. Il a une fiche parfaite de 5-0 contre d’anciens assistants en séries éliminatoires.

L’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, a été le coordonnateur des équipes spéciales de Reid avec les Eagles de Philadelphie pendant huit saisons, de 1999 à 2006, et une autre en 2007 à titre d’entraîneur des arrières défensifs. Ensuite, les Ravens sont intervenus et l’ont embauché comme entraîneur-chef à partir de la saison 2008.

Andy Reid contre ses anciens entraîneurs adjoints en séries éliminatoires

2008 Brad Childress, Vikings Gagné 2020 Sean McDermott, factures Gagné 2021 Sean McDermott, factures Gagné 2022 Doug Pederson, Jaguars Gagné 2023 Sean McDermott, factures Gagné

Quelque chose doit céder dimanche, et ce sera la séquence de Reid. Pourquoi? La séquence de succès de Lamar Jackson se poursuivra alors que les Chiefs lutteront contre ses compétences à double menace. Jackson a remporté ses sept derniers départs, dont six contre des équipes avec des records de victoires, tout en compilant 18 touchés au total pour seulement deux revirements au cours de cette séquence. Les Ravens ont remporté ces matchs avec une moyenne de 17,3 points par match. Jackson maintient ce niveau de jeu dimanche et les Ravens de Harbaugh reviennent au Super Bowl pour la première fois depuis la saison 2012.

Aidan Hutchinson, le rusher des Lions Pro Bowl, est sur une lancée. Il a huit sacs au cours des quatre derniers matchs (y compris les séries éliminatoires) après avoir eu seulement 6,5 sacs lors de ses 15 premiers matchs de 2023. Hutchinson a enregistré 11 matchs consécutifs avec cinq pressions de quart ou plus (y compris les séries éliminatoires), ce qui est la plus longue séquence. par n’importe quel joueur depuis que Pro Football Focus a commencé à suivre cette statistique en 2017. Ses 118 pressions de quart-arrière cette saison sont les plus importantes de la NFL, qui inclut également les séries éliminatoires.

Cependant, il fait face à un quart-arrière, Brock Purdy, qui n’a été limogé que trois fois depuis la semaine 14. Hutchinson égale ce total dimanche. San Francisco a autorisé un taux de pression des quarts de 40,3 % en saison régulière, le septième plus élevé de la NFL. Dans le match pour le titre NFC, Hutchinson rentre à la maison encore et encore.

Christian McCaffrey devient le premier RB à franchir les 100 yards contre les Lions cette saison

Detroit est la première équipe depuis les 49ers de la saison dernière à ne pas permettre à un porteur de ballon d’accumuler au moins 70 verges au sol dans un match pendant toute la saison régulière. Les Lions ont également limité les courses explosives puisqu’ils n’ont pas encore accordé une course de plus de 30 verges à un porteur de ballon cette saison, y compris en séries éliminatoires. La défense de Détroit s’est classée parmi les trois premières de la ligue pour les verges au sol autorisées (88,8 verges au sol par match autorisées, le deuxième moins dans la NFL) et les verges par course autorisées (3,7, le troisième dans la NFL) en 2023.

Le champion au sol de cette saison, Christian McCaffrey de la première équipe All-Pro des 49ers (1 459 verges au sol en saison régulière) a mené la NFL avec au moins sept matchs de plus de 100 verges au sol. Les cinq courses de 30 verges ou plus de McCaffrey cette saison, y compris les séries éliminatoires, sont à égalité au premier rang de la NFL.

Dimanche, McCaffrey réussit une percée de plus de 100 verges et un touché de plus de 30 verges, comme il l’a fait contre les Packers lors de la ronde de division.

Brock Purdy lance sa première interception en séries éliminatoires, mais les 49ers gagnent toujours