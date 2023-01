Prédiction Xavier vs Creighton et cotes pour le samedi 28 janvier (les Bluejays se vengent des mousquetaires)

Le garde des Creighton Bluejays Trey Alexander (23 ans) se précipite sur le terrain le mardi 17 janvier 2023 au Hinkle Fieldhouse à Indianapolis. Creighton Bluejays a battu les Butler Bulldogs, 73-52. Ncaa Basketball Ini Butler Basketball Vs Creighton

Creighton est au milieu de l’une des saisons les plus déroutantes qui peut être attribuée à beaucoup de mauvaise variance de tir.

Les Bluejays étaient un choix à la mode pour réduire les filets du tournoi NCAA de cette saison avant la saison, mais l’équipe a été embourbée par une crise de près d’un mois qui les avait à 6-6 sur l’année. L’équipe est maintenant 12-8 sur l’année et une équipe proche du top 10 par des gens comme KenPom. Creighton peut-il se venger et décrocher une victoire de signature contre Xavier à domicile?

Les Mousquetaires viennent de remporter une victoire contre UConn sur la route, peuvent-ils compiler une autre victoire dans l’espoir de faire pression pour une surprenante tête de série n ° 1 lors de la sélection dimanche?

Voici les cotes pour le match de samedi:

Xavier contre Creighton cotes, écart et total

Prédiction et choix de Xavier contre Creighton

Creighton n’a pas pu surmonter la bosse contre Xavier la première fois le 11 janvier, tombant 90-87, mais j’aime ce match de samedi après-midi avec la défense des Bluejays comme clé dans celui-ci.

Ce sont deux des meilleures attaques du pays, cela ne fait aucun doute, car Creighton a une attaque de périmètre dévastatrice qui a contribué à créer une attaque parmi les 30 meilleures par pourcentage effectif de buts sur le terrain tandis que Xavier utilise leurs deux grands hommes à Zach Freemantle et Jack Nunge pour ouvrez la parole à des gens comme Colby Jones et Souley Boum.

Xavier ne prend pas une tonne de trois, mais ils sont mortels au-delà de l’arc, réussissant plus de 40% de leurs essais à trois points malgré un taux inférieur de 40 à trois points. Cependant, ce sera le problème samedi, car la défense intérieure de Creighton est aussi bonne que n’importe quelle autre au pays et peut sortir les Mousquetaires de leur attaque principale. Selon Haslamétriele centre Ryan Kalkbrenner et la défensive des Bluejays sont parmi les 20 meilleurs en défense des tirs au bord.

L’équipe de Sean Miller a été une terreur en attaque et vient de renverser UConn sur la route, mais je ne vois pas le tir à trois points voyager samedi et les Bluejays dépasser Xavier alors qu’ils obtiennent une victoire à domicile bien méritée.

CHOIX : Creighton -3,5