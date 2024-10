Prédiction Western Michigan vs Akron 10-12-24 Choix de football universitaire

Akron Zips (1-5) contre les Broncos de l’ouest du Michigan (2-3)

12 octobre 2024, 15 h 30 HAE

La ligne : Broncos de l’ouest du Michigan -9,5 / Akron Zips +9,5 ; Plus/Moins : +53,5

(Obtenez les dernières cotes de paris)

Les Akron Zips et les Western Michigan Broncos se rencontrent samedi lors de la semaine 7 de football universitaire au Waldo Stadium. Voici une prédiction Western Michigan vs Akron. Cet article inclura un choix entre l’ouest du Michigan et Akron.

Aperçu des paris sur Akron Zips

Les Akron Zips ont perdu contre la Caroline du Sud, l’Ohio et Bowling Green, et ils joueront ensuite contre l’Est du Michigan. Les Akron Zips n’ont pas remporté de match sur la route depuis novembre 2022. Ben Finley complète 59,5 % de ses passes pour 1 061 verges, 7 touchés et 6 interceptions. Adrian Norton et Bobby Golden ont totalisé 612 verges sur réception et 4 touchés, tandis que Jake Newell compte 27 réceptions.

Le match au sol des Akron Zips totalise en moyenne 64,7 verges par match, et Jordon Simmons ouvre la voie avec 255 verges et 1 touché. Défensivement, Akron accorde 38 points et 422,8 verges par match. Bryan McCoy mène les Akron Zips avec 57 plaqués, Bennett Adler a 3 sacs et Daymon David a 1 interception.

Aperçu des paris sur les Broncos de l’ouest du Michigan

Les Broncos de Western Michigan ont perdu contre Marshall, ont battu Ball State et ont ensuite affronté Buffalo. Les Broncos de Western Michigan ont remporté 4 de leurs 6 derniers matchs à domicile. Hayden Wolff complète 69,7 pour cent de ses passes pour 907 verges, 7 touchés et 2 interceptions. Anthony Sambucci et Blake Bosma ont cumulé 443 verges sur réception et 4 touchés, tandis que Malique Dieudonné compte 5 réceptions.

Le match au sol des Western Michigan Broncos totalise en moyenne 181,8 verges par match, et Jaden Nixon ouvre la voie avec 484 verges et 6 touchés. Défensivement, Western Michigan accorde 36,8 points et 428,6 verges par match. Donald Willis mène les Broncos de Western Michigan avec 43 plaqués, Corey Walker a 3 sacs et Tate Hallock a 1 interception.

Pourquoi les Broncos de Western Michigan gagneront

Akron a perdu chacun de ses 12 derniers matchs sur la route.

Le favori a remporté chacun des 17 derniers matchs de Western Michigan.

Akron n’a pas réussi à couvrir l’écart lors de chacun de ses six derniers matchs sur la route contre des équipes non classées AP.

Le favori a couvert l’écart lors de cinq des six derniers matchs de Western Michigan au Waldo Stadium.

Akron a perdu la première mi-temps lors de 36 de ses 44 derniers matchs contre des adversaires de conférence.

Faits sur le total des points Chacun des cinq derniers matchs de Western Michigan en tant que favori a dépassé la ligne totale de points.

Quatre des cinq derniers matchs d’Akron en tant qu’opprimé sur la route ont dépassé la ligne totale de points. Faits sur les matchs/la ligue Western Michigan se classe au 124e rang parmi les équipes FBS pour les points alloués par match cette saison (36,8).

Western Michigan se classe 122e parmi les équipes FBS pour les points adverses H1 par match cette saison (19,4).

Akron se classe 133e parmi les équipes FBS pour les points H2 par match cette saison (5,0).

Akron se classe 131e parmi les équipes FBS pour les points adverses par match au quatrième trimestre cette saison (12,2).

Western Michigan vs Akron Prédiction

Les Akron Zips ne sont pas une bonne équipe de football, mais cela ne veut pas dire que vous jetez une tonne de craie à l’autre équipe. Western Michigan est sans doute la pire équipe défensive du pays, classée 114e en défense totale et 124e en défense. Western Michigan a également une fiche de 0-2 contre l’écart cette saison en tant que favori de 7 points ou plus. Je ne peux pas faire de gros chiffres avec une équipe qui ne joue aucune défense. C’est Akron et les points ou passe pour moi.