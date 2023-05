Prédiction Warriors vs Lakers et cotes pour le match 6 (GSW peut-il forcer un match 7?)

The Whiteboard : LeBron James n’a jamais semblé plus humain par Ian Lévy

Le champion en titre des Golden State Warriors est toujours en vie, forçant un match 6 contre les Lakers de Los Angeles après avoir gagné à domicile lors du match 5.

Golden State cherche à gagner trois matchs consécutifs pour la deuxième fois cette séries éliminatoires pour battre les Lakers et se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest. Après la chute d’Anthony Davis dans le match 5, les fidèles des Lakers ont retenu leur souffle collectif, mais il semble qu’il soit prêt à participer au match 6.

La star des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis (blessure à la tête), devrait être disponible pour le match 6 vendredi, sauf revers, selon des sources de la ligue @NBAonTNT, @Rapport du blanchisseur. – Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 11 mai 2023

Les Lakers ont une fiche parfaite de 6-0 à domicile en séries éliminatoires (en comptant le tournoi Play-In), mais peuvent-ils éliminer une dangereuse équipe de Warriors qui a failli remporter le match 4?

Golden State aura besoin de contributions de haut en bas pour gagner sur la route, mais les parieurs s’attendent à ce que ce soit un match plus serré que certains ne le pensent :

Cotes Warriors vs Lakers, propagation et total

Prédiction et choix Warriors vs Lakers

Un match 7 de cette série serait un match épique, et je pense en fait qu’il y a une chance que cela se produise.

Golden State a tâtonné une avance à deux chiffres en deuxième mi-temps dans le match 4, et il n’a même pas obtenu un match de premier ordre de Stephen Curry (6 en 25 sur 3 lors de ses deux derniers matchs) depuis le début de la série.

Avec Davis cogné, les Warriors pourront peut-être profiter d’un court revirement avec le match 6 prévu pour vendredi soir.

Les Warriors ont fait un ajustement pour forcer Davis dans chaque scénario de pick-and-roll, et cela a ouvert des paniers plus faciles, principalement pour Andrew Wiggins et Draymond Green.

Malgré Jordan Poole, Klay Thompson et Donte DiVincenzo aux prises avec leurs tirs, Golden State a réussi à gagner deux matchs et à se rapprocher de deux possessions dans deux autres de cette série.

Je vais tirer sur Steph et sa compagnie en tant que chiens de route pour forcer un match 7 gagnant-gagnant dimanche.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.