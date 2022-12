Prédiction Notre Dame vs Caroline du Sud et cotes pour Gator Bowl (les bonnes vibrations continuent de rouler pour Gamecocks)

La Caroline du Sud et Notre-Dame se rencontrent au Gator Bowl le 30 décembre dans l’espoir de couronner les saisons de haut en bas sur une bonne note.

La Caroline du Sud et Notre Dame ont prospéré en tant qu’outsiders cette saison, y compris les deux derniers matchs des Gamecocks qui ont gâché la course aux éliminatoires de football universitaire contre le Tennessee et Clemson. Pendant ce temps, Notre Dame a également éliminé Clemson cette saison et a également concouru avec l’État de l’Ohio et l’USC.

À quoi devons-nous nous attendre avec les Irlandais favorisés par rapport aux Gamecocks? Il y a des exclusions des deux côtés, mais cela devrait être un effort hautement compétitif, voici les chances et notre meilleur pari :

Cotes, écart et total de Caroline du Sud contre Notre Dame

Tendances des paris sur la Caroline du Sud contre Notre Dame

L’entraîneur-chef de la Caroline du Sud, Shane Beamer, a une fiche de 1-0 contre l’écart (ATS) dans les matchs de bol, y compris une victoire pure et simple en tant qu’outsider la saison dernière

L’entraîneur-chef de Notre-Dame, Marcus Freeman, était l’entraîneur par intérim de la non-couverture de Notre-Dame la saison dernière contre l’État de l’Oklahoma.

La Caroline du Sud a une fiche de 7-4 contre l’écart cette saison

Notre Dame est 2-5 ATS comme favori cette saison

Caroline du Sud contre Notre Dame Prédiction et choix

Nous commencerons par les exclusions des deux côtés, en tant que quart-arrière de Notre Dame pendant une grande partie de cette saison, Drew Pyne, transféré à Arizona State, nous verrons donc le partant du match d’ouverture Tyler Buchner probablement de retour sous le centre pour les Irlandais. Cependant, il n’aura pas son objectif principal, le futur ailier serré du premier tour Michael Mayer. De plus, l’équipe a perdu son meilleur rush de passes Isaiah Foskey, qui a réussi 12 sacs.

Il y en a beaucoup d’autres, mais la perte de Foskey contre une mauvaise ligne offensive de la SEC comme la Caroline du Sud aura un impact. Cependant, les Gamecocks ont perdu tous les bouts serrés pertinents sur leur tableau de profondeur cette saison et commencent le porteur de ballon Marshawn Lloyd, qui a frappé le portail de transfert après s’être précipité pour neuf touchés.

De plus, il y a d’autres contributeurs clés comme le plaqueur offensif Dylan Wonnum et le demi de coin Cam Smith, il y aura donc des réserves des deux côtés.

Cependant, Spencer Rattler a frappé un autre engrenage à la fin de la saison, menant les Gamecocks à une paire d’efforts de plus de 30 points contre deux des 10 meilleures équipes du pays. Notre Dame a eu du mal toute la saison avec une défense de passe explosive, en dehors du top 90 cette saison, et Rattler et l’attaque des Gamecocks ont frappé de gros jeux toute la saison, 11e en taux de passe explosif.

Je vais me ranger du côté de Beamer et de l’attaque des Gamecocks pour suivre le rythme des Irlandais, qui ont eu du mal à s’occuper des affaires cette saison en tant que favoris.

