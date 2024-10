Prédiction Minnesota Vikings vs Los Angeles Rams – Meilleurs choix TNF

Photo par – Imagn Images. Sur la photo : le quart-arrière partant des Vikings du Minnesota, Sam Darnold, et le quart-arrière vétéran des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford.

Thursday Night Football se dirige vers Hollywood alors que les Vikings du Minnesota rendent visite aux Rams de Los Angeles ce soir. Les Rams s’appuieront sur le quart vétéran Matthew Stafford pour gérer la défense du Minnesota, mais mes prédictions Vikings contre Rams montrent qu’il a plus de soutien sous les projecteurs aux heures de grande écoute.

Assurez-vous également de consulter nos accessoires Vikings vs Rams préférés et d’autres choix NFL avant de placer vos paris ! Le coup d’envoi est prévu à 20 h 15 HE depuis le SoFi Stadium d’Inglewood, le match étant diffusé sur Prime Video.

Prédiction Vikings vs Rams

Mon meilleur pari

Matthew Stafford Plus de 235,5 verges par la passe (-113 à FanDuel)

Mon analyse

Le quart vétéran des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, a été en mode survie pendant la majorité des matchs de Los Angeles cette saison.

Avec des blessures au corps de réception et à la ligne offensive, le joueur de 36 ans a subi de nombreuses punitions tout en voyant sa production diminuer. Cependant, Stafford récupère certains de ces corps au cours de la semaine 8, dont WR Cooper Kupp.

Kupp devrait revenir dans l’alignement pour la première fois depuis qu’il a subi une blessure au cours de la semaine 2 et pourrait être rejoint par le joueur de ligne offensive Joe Noteboom, qui arrive juste à temps pour faire face à une ruée vers la passe tant vantée des Vikings du Minnesota.

Les projets de blitz du Minnesota créent le taux de pression le plus élevé de la NFL, mais cette défense contre la passe a montré des fissures au cours des trois dernières sorties, abandonnant des totaux de verges de 389, 244 et 280 – le troisième plus haut de la ligue au cours du passé. trois jeux.

Les Vikings affichaient l’EPA par baisse le plus bas au cours des trois premières semaines de jeu, mais cette mesure avancée est tombée au 12e rang depuis la semaine 4, ces trois QB rivaux affichant un taux de réussite collectif par baisse de 43,8 % contre 37,3 % pour commencer. le calendrier.

En raison de ces blessures aux meilleurs receveurs et des maladies groupées de la ligne o, les statistiques avancées de Stafford pour 2024 ne sont pas excellentes lorsque vous le mesurez contre la pression de passe et les attaques éclair. Cependant, au cours de sa carrière, le vétéran de 16 ans a été l’un des meilleurs quarts-arrières pour brûler le blitz, se classant notamment au 13e rang au PFF contre un passeur supplémentaire en 2023.

Compte tenu de ces rapatriés en attaque, de la défense contre la course dominante du Minnesota (n ° 1 de l’EPA autorisée par transfert) et d’un scénario de jeu dans lequel Los Angeles joue par derrière (à l’intérieur sur la voie rapide du SoFi Stadium), les projections des joueurs de Stafford sont positives.

Le total de verges par la passe de Stafford pour Thursday Night Football est fixé à 235,5 Over/Under – une barre qu’il n’a dépassée que deux fois toute l’année. Les prévisions sont toutes supérieures à cet accessoire Over/Under actuel et vont de 238 à 262 yards en passant par le quart-arrière des Rams, avec mon numéro à 246 yards dans les airs.

Parlay du même match Vikings vs Rams TNF

Matthew Stafford plus de 225 verges par la passe Cooper Kupp plus de 60 verges sur réception Justin Jefferson 6+ réceptions

Stafford possède l’offensive la plus saine qu’il ait eue autour de lui depuis longtemps. Les projections se situent toutes au nord de 235 mètres de passe.

Kupp est de retour dans le mix et les modèles réclament 60 verges ou plus lors de son premier match depuis la semaine 2.

Justin Jefferson devrait réaliser six attrapés ou plus contre Los Angeles et a réalisé au moins six réceptions en quatre matchs consécutifs.

Apprenez à parier sur un même jeu grâce à ces conseils et stratégies utiles.

Cotes Vikings contre Rams

Vikings vs Rams cotes en direct

Cotes d’ouverture Vikings vs Rams

Propagé : Minnesota -3 | Los Angeles +3

: Minnesota -3 | Los Angeles +3 Ligne d’argent : Minnesota -164 | Los Angeles +138

: Minnesota -164 | Los Angeles +138 Plus/Moins: Plus de 45,5 | Moins de 45,5

Chances gracieuseté de FanDuel

Spread Vikings vs Rams et analyse Over/Under

Minnesota a ouvert entre -3 et -3,5 pour Thursday Night Football et la ligne a rebondi autour de ce chiffre clé au cours des premiers jours d’action.

Selon Covers Consensus, 80 % des choix de spreads concernent les Vikings.

Selon FanDuel, 89 % des spread picks et 90 % des handles sont sur les Vikings.

Le total Over/Under a ouvert à 46,5 et a grimpé à 48,5 O/U, les Rams récupérant quelques pièces importantes en attaque et la défense des Vikings montrant des trous contre la passe.

Covers Consensus montre 53 % des choix O/U sur l’Over.

FanDuel rapporte que 51 % des tickets sont sur le dessus tandis que 53 % des tickets sont sur le dessous.

Les trois paris sur les buteurs de touché à tout moment les plus populaires du bookmaker sont Justin Jefferson (-115), Cooper Kupp (+125) et Cam Akers (+900).

Tendance des paris Vikings vs Rams à connaître

Les Rams n’ont été outsiders à domicile en saison régulière que 12 fois sous la direction de l’entraîneur-chef Sean McVay. Los Angeles a une fiche de 6-6 contre l’écart en tant que chiot dans ces homestands, mais a une fiche de 8-4 Over/Under à ces endroits. Découvrez plus de tendances de paris NFL pour les Vikings contre les Rams.

Comment regarder Vikings contre Rams

Emplacement: Stade SoFi, Inglewood, Californie Date: jeudi 24/10/2024 Démarrer: 20 h 15 HE TV: Amazon Premier

Apprenez à diffuser gratuitement Vikings vs Rams en direct.

Dernières blessures des Vikings contre les Rams

Météo Vikings vs Rams

Surveillez les conditions de jeu avec nos informations météorologiques en direct sur la NFL et découvrez l’impact de la météo sur les paris sur la NFL.

