Prédiction Lakers vs Mavericks et cotes pour le jour de Noël (Luka Doncic dominera)

LeBron est quelque chose comme une tradition du jour de Noël. Il jouera son 17e match le jour de Noël de sa carrière lorsque ses Los Angeles Lakers voyageront au Texas pour affronter les Dallas Mavericks et Luka Doncic.

Je suis sûr que Doncic sera un pilier de Noël pour la NBA dans les années à venir, mais ses Mavs n’ont que 17-16 cette saison. Les Lakers sont encore pires à 13-19, et ils ont eu un morceau de charbon sous la forme de nouvelles de blessure d’Anthony Davis. Davis est absent indéfiniment avec une blessure au pied, donc les choses pourraient ne pas changer de si tôt.

Jetons un coup d’œil aux cotes du deuxième match de l’ardoise du jour de Noël.

Lakers vs Mavericks cotes, propagation et total

Prédiction et choix des Lakers contre Mavericks

Les Lakers viennent de perdre contre les Hornets, 134-130 lorsque LeBron a perdu sa chaussure lors de la possession finale des Lakers et ils n’ont pas pu marquer pour égaliser le match. LeBron a eu une bonne sortie, mais n’a tout simplement pas beaucoup d’aide avec la façon dont les Lakers sont actuellement construits. Les quatre autres partants des Lakers étaient Lonnie Walker IV, Patrick Beverly, Dennis Schröder et Thomas Bryant. Cela ressemble à une équipe tankant pour Victor Wembanyama, n’essayant pas de participer aux séries éliminatoires.

Un autre problème avec cette liste est qu’il n’y a personne pour garder Luka Doncic et pour défendre la jante. Luka vient de perdre 50, 10 et huit sur Houston et sans AD, les Lakers sont tout aussi mauvais défensivement que les Rockets. Les Mavs jouent à un rythme très lent, ce qui est préoccupant lorsqu’il s’agit de les choisir pour gagner en tant que favori, et les quatre gars autour de Luka ne sont pas beaucoup mieux que le casting de soutien de LeBron.

Probablement, ce sera le cas de l’équipe qui devient chaude et frappe des coups sur trois coups de pied, je fais plus confiance aux tireurs de Dallas, alors roulons avec les Mavs.

