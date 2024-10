Prédiction LA Lakers vs Phoenix Suns 10-25-24 Choix NBA

Phoenix Suns (1-0) contre LA Lakers (1-0)

25 octobre 2024, 22 h 00 HAE

La ligne : LA Lakers -1,5 ; Plus/Moins : +228,5

Les Lakers de Los Angeles accueilleront les Phoenix Suns à la Crypto.com Arena vendredi soir. Voici un pronostic LA Lakers vs Phoenix Suns. Cet article comprendra un choix LA Lakers vs Phoenix Suns.

Soleils de Phénix

Les Phoenix Suns viseront une deuxième victoire consécutive pour commencer la saison après avoir survécu aux Clippers lors d’une passionnante victoire sur la route en prolongation 116-113 mercredi. Kevin Durant a mené l’équipe avec 25 points et sept rebonds, Bradley Beal a ajouté 24 points sur huit sur 12 aux tirs tandis que Devin Booker a contribué avec 15 points et six passes décisives. En tant qu’équipe, les Suns ont tiré 48 pour cent sur le terrain et 15 sur 38 depuis la ligne des 3 points alors qu’ils se retiraient en prolongation après que Kevin Durant ait drainé le tir d’embrayage à la fin du quatrième quart-temps pour prolonger le match. Les Suns rencontreront les Mavs, Lakers, Clippers et Trail Blazers après ce match.

Lakers de Los Angeles

Pendant ce temps, les Lakers de Los Angeles se sentiront plutôt bien après avoir battu les Timberwolves lors d’une solide victoire à domicile 110-103 mardi. Anthony Davis a mené l’équipe avec 36 points, 16 rebonds et trois blocs, Rui Hachimura a fourni l’étincelle précoce et a terminé avec 18 points tandis que LeBron James a contribué avec 16 points, quatre passes décisives et deux blocs. En tant qu’équipe, les Lakers ont tiré 44 pour cent sur le terrain et seulement cinq sur 30 depuis la ligne des 3 points, mais ils ont joué une excellente défense pour maintenir les Timberwolves à seulement 19 points au deuxième quart, où ils menaient par jusqu’à 19 points. . Le mauvais tir des Lakers derrière l’arc a permis aux Timberwolves de revenir dans la compétition, mais ils n’ont jamais été vraiment menacés jusqu’au bout. Les Lakers affronteront les Kings, Suns et Cavs après celui-ci.

Pourquoi les Lakers de Los Angeles vont gagner Les favoris ont remporté chacun des 13 derniers matchs des Suns à la Crypto.com Arena.

Les Suns ont perdu chacun de leurs sept derniers matchs à l’extérieur lors du match aller consécutif.

Les Suns n’ont pas réussi à couvrir l’écart lors de chacun de leurs sept derniers matchs à l’extérieur lors du match aller consécutif.

Les Lakers ont couvert l’écart lors de chacun de leurs sept derniers matchs du vendredi contre des adversaires de la Conférence Ouest qui détenaient un record de victoires. Faits sur les joueurs des Lakers de Los Angeles LeBron James se classe 1er de la ligue pour les points de rupture rapide (8) cette saison.

Anthony Davis se classe au deuxième rang parmi les joueurs qualifiés pour les points par match (36,0) cette saison. Faits sur les joueurs des Phoenix Suns Kevin Durant se classe au 4e rang parmi les joueurs qualifiés pour les interceptions par match (3,0) cette saison.

Tyus Jones se classe au 8e rang parmi les joueurs qualifiés pour les passes décisives par match (8,0) cette saison. Faits sur les matchs/la ligue Les Lakers se classent au premier rang de la ligue pour les passes décisives des adversaires par match cette saison (17,0).

Les Lakers se classent au premier rang de la ligue pour les blocages adverses par match cette saison (1,0).

Les Suns se classent au premier rang de la ligue pour les blocages adverses par match cette saison (1,0).

Les Suns se classent au premier rang de la ligue pour les revirements des adversaires par match cette saison (22,0).

Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns Prédiction

Les Suns sont toujours légèrement en désavantage numérique avec Josh Okogie toujours exclu, tandis que les Lakers sont toujours sans Christian Wood et Christian Koloko. Les Suns auraient tiré beaucoup de confiance de leur victoire en prolongation contre les Clippers, mais c’était contre une équipe de Clippers en désavantage numérique qui manquait de son meilleur joueur. Les Lakers auraient dû faire mieux pour repousser les Grizzlies lors de leur dernier match, mais ils sont presque en parfaite santé et n’ont pas joué depuis mardi. Vous pouvez faire valoir un argument pour chaque camp ici, mais je pense que les Lakers représentent une valeur décente en tant que légers favoris à domicile.