Prédiction Heat vs Nuggets et cotes pour le match 2 de la finale NBA

Les Nuggets ont tiré le premier sang lors de la finale de la NBA 2023, prenant une avance de 1-0 contre le Heat à domicile grâce à un match 104-93.

Denver a gardé Miami à bout de bras pendant une grande partie du match car aucune des deux équipes n’a bien tiré depuis le périmètre. Cependant, Nikola Jokic contrôlait tout le match, découpant différents alignements défensifs du Heat en un triple double avec 27 points, 10 rebonds et 14 passes décisives.

Le Heat peut-il trouver des réponses en attaque pour faire face à la puissance de feu des Nuggets?

Voici les cotes pour le match 2 :

Heat vs Nuggets cotes, propagation et total

Prédiction et sélection de Heat vs Nuggets

Miami a fini par tirer un pourcentage décent de trois, 13 sur 39, mais beaucoup de ces marques sont survenues au quatrième quart alors que l’équipe tentait de faire un rallye tardif. Le Heat n’a atteint la ligne des lancers francs que deux fois, la note la plus basse en séries éliminatoires de l’histoire des éliminatoires de la NBA. Dans l’ensemble, ce fut une sortie inefficace de l’attaque Heat, mise en évidence par les ailes de l’équipe qui n’ont pas réussi à encaisser de trois et le manque d’agressivité de Jimmy Butler après n’avoir pris que 14 tirs dans le premier match.

Je crois que nous voyons un plan de jeu offensif Heat plus agressif qui tourne autour de la descente de Butler et de la ligne des lancers francs. Alors que Bam Adebayo a accumulé une tonne de points, ce n’est pas la meilleure voie à suivre pour l’équipe pour lui de prendre 25 tirs. Je vois Miami chercher à utiliser davantage Adebayo comme facilitateur (il a obtenu cinq passes décisives dans le premier match) et pour que le Heat essaie de débloquer plus d’espacement au sol avec un joueur comme Kevin Love entrant dans la rotation pour Cody Zeller.

Je m’attends à une légère augmentation de l’attaque pour Miami, mais les Nuggets devraient également connaître une régression positive. Denver a tiré 51% depuis le terrain, mais une grande partie de ces dégâts sont survenus au bord, tirant 81% dans la zone réglementée. L’équipe a affiché un pourcentage de trois points inférieur à 30% et même quelques marques de plus en font une performance offensive massive à Denver.

Les Nuggets ont des compteurs à tout ce que le Heat peut leur lancer en défense. Une défense de zone ne fonctionnera pas avec Jokic au milieu, soit en regardant facilement la jante, soit en donnant des coups de pied aux entretoises de sol d’élite. Le Heat n’a pas la taille pour défier le pull up de Michael Porter Jr. ou la taille d’Aaron Gordon, et ils ne peuvent pas non plus suivre le contrôle de Jamal Murray sur le pick-and-roll avec Jokic.

Le total a chuté de quatre points après la fin du match dans le match 1, mais je vois cela comme une réaction excessive. Je m’attends à ce que les deux infractions se mettent en forme et nous voyons ce match dépasser le total inférieur.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.