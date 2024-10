Prédiction Georgia Southern contre Old Dominion, cotes : choix de football universitaire de la semaine 9 2024 par modèle éprouvé

Georgia Southern vise sa quatrième victoire consécutive jeudi lorsque les Eagles visiteront Old Dominion. Georgia Southern (5-2) a perdu ses quatre derniers matchs de la Sun Belt en 2023, mais a remporté ses trois premiers matchs de conférence cette année. Les Monarchs ODU (3-4) ont remporté deux des trois concours Sun Belt, les deux victoires étant survenues lors de leurs deux derniers matchs. Georgia Southern mène la série de tous les temps, 3-1, bien que Old Dominion ait gagné lors de leur dernière rencontre en 2023.

Le coup d’envoi aura lieu à 19 h HE depuis le SB Ballard Stadium de Norfolk, en Virginie. Les Eagles sont les favoris à domicile avec 1 point dans les dernières cotes Old Dominion contre Georgia Southern via le consensus SportsLine. Le plus/moins du total de points est de 52,5. Avant de faire des choix entre Georgia Southern et Old Dominion, vous devez voir les pronostics de football universitaire et les conseils de paris du modèle de projection SportsLine.

Le modèle simule 10 000 fois chaque match de football universitaire FBS. Depuis sa création, il a généré un bénéfice de paris bien supérieur à 2 000 $ pour les joueurs à 100 $ sur ses jeux les mieux notés. choix de football universitaireet c’est un 14-7 torride sur tous les choix les mieux notés au cours des quatre dernières semaines de cette saison. Tous ceux qui suivent les paris sportifs et les applications de paris ont constaté de solides retours.

Maintenant, le modèle s'est connecté Old Dominion contre Georgia Southern. En voici plusieurs lignes de paris sur le football universitaire sur les sites de paris sportifs pour Georgia Southern contre ODU :

Spread Old Dominion contre Georgia Southern : Georgia Southern -1

Old Dominion contre Georgia Southern plus/moins : 52,5 points

Ligne monétaire Old Dominion contre Georgia Southern : Old Dominion -107, Georgia Southern -113

GSU : Les Eagles ont une fiche de 4-1 contre l’écart en tant qu’outsider cette saison

ODU : Les Monarchs ont une fiche de 0-5 contre l’écart comme favoris depuis le début de la saison dernière

Pourquoi Georgia Southern peut couvrir

Les Eagles roulent offensivement, terminant avec plus de 400 verges au total à chacun de leurs trois derniers matchs après une seule performance de ce type au cours de leurs quatre premiers matchs. Le porteur de ballon Jalen White a récolté 155 verges de mêlée lors de la victoire de la semaine dernière, et ses sept touchés au sol mènent la Sun Belt. Les larges Derwin Burgess Jr. et Dalen Cobb se classent tous deux parmi les huit premiers en matière de réceptions de la conférence, et le signaleur JC French vient de réaliser un sommet en carrière de trois touchés par la passe lors de la victoire contre JMU.

En défense, Georgia Southern a récemment contenu le jeu de passes, limitant ses deux derniers adversaires à moins de 190 verges par la passe. Les Eagles ont également empêché ces deux ennemis de marquer au sol, ce qui ne laisse pas beaucoup de possibilités à Old Dominion pour générer de l'offensive. Cela pourrait être un problème jeudi, car l'ODU ne se classe déjà qu'au 99e rang sur 134 équipes FBS en termes de score.

Pourquoi Old Dominion peut couvrir

ODU a un talent révolutionnaire dans le quart-arrière Colton Joseph, qui a déclenché l’offensive après avoir débuté les trois derniers matchs. Au cours de cette période, Joseph a totalisé en moyenne 177,7 verges par la passe, 92,3 verges au sol, avec quatre touchés dans les airs et quatre autres au sol. Il a augmenté son total au sol à chaque match cette saison et vient de terminer un match avec 111 verges et trois touchés dans le match au sol.

En défense, les Monarchs sont opportunistes dans le secondaire, avec cette unité dirigée par les arrières défensifs Jahron Manning et Angelo Rankin Jr. Ils ont combiné six interceptions au cours des six derniers matchs, et chaque joueur ayant trois choix cette année, ils sont à égalité au deuxième rang de la Sun Belt. Pendant ce temps, le secondeur Mario Thompson mène les sept premiers alors que ses quatre sacs rythment l'équipe et ses 10 plaqués pour défaite le classent au deuxième rang de la conférence.

Comment faire des choix Old Dominion contre Georgia Southern

Le modèle de SportsLine penche sur le total.

Alors, qui gagne Georgia Southern contre Old Dominion, et quel côté de l’écart atteint près de 60 % du temps ? Visitez SportsLine maintenant pour voir sur quel côté du spread Old Dominion vs Georgia Southern sauter, le tout à partir du modèle avancé qui a augmenté de bien plus de 2 000 $ sur les choix de spread les mieux notés depuis sa création.et découvrez.